Cómo comprar entradas para el Serbia vs Alemania: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Las dos últimas jornadas de la fase de liga de la UEFA Nations League se disputan este noviembre. Tras sufrir derrotas por 2-1 ante Grecia y Países Bajos en Belgrado, Serbia espera que a la tercera vaya la vencida en casa cuando reciba a Alemania el viernes 13 de noviembre. Ya puedes reservar tus entradas para este duelo vital.

Serbia tuvo que emplearse a fondo para mantener su plaza en la Liga A en la anterior edición de la UEFA Nations League. Después de terminar tercera de su grupo, superó a Austria en una eliminatoria a doble partido para evitar el descenso. Los 'Orlovi' (Las Águilas) necesitarán volver a encontrar ese espíritu combativo tras un inicio de campaña irregular.

La Alemania de Jurgen Klopp también arrancó con lentitud su campaña en la UEFA Nations League y buscará terminarla de la mejor manera. Tras su prueba en Belgrado, cerrará la fase de grupos con un partido en casa contra Países Bajos el 16 de noviembre.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Serbia vs Alemania de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprar.

¿Cuándo es el partido Serbia vs Alemania de la UEFA Nations League?

El Serbia vs Alemania se disputa en el Stadion Rajko Mitić (Belgrado) el viernes 13 de octubre, con inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Cómo comprar entradas para el Serbia vs Alemania de la UEFA Nations League

Las entradas para el partido Serbia vs Alemania de la UEFA Nations League se distribuyen principalmente a través de los canales de venta de la Federación de Fútbol de Serbia (FSS) y, por lo general, salen a la venta unas semanas antes del evento, hasta un mes antes.

Si buscas conseguir asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da confianza a los compradores de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Serbia vs Alemania de la UEFA Nations League?

Los precios oficiales de las entradas para el Serbia vs Alemania de la UEFA Nations League suelen oscilar entre 1.000 RSD y más de 4.000 RSD (aproximadamente entre 8,50 € y más de 35 €) para las categorías estándar, mientras que las zonas VIP premium cuestan bastante más.

Grada norte (Sever) - Detrás de la portería; hogar del núcleo del grupo ultra. Zona ruidosa y de gran energía ambiental. (Precio: aprox. 1.000 RSD (8,50 €)

Grada sur (Jug) - Detrás de la portería opuesta; zona estándar de admisión general/asignación para aficionados visitantes según la configuración del partido. (Precio: aprox. 1.000 RSD (8,50 €)

Grada este (Istok) - Asientos en la banda; bloques estándar para familias y con visión lateral (divididos en East Side y East Central). (Precio: aprox. 2.000-3.000 RSD o 17-25 €)

Grada oeste (Zapad) - Tribuna principal de banda; alberga los bloques centrales premium, los túneles de jugadores y la zona de prensa. (Precio: aprox. 3.000-4.000 o 25-35 €)

Niveles VIP / Lounges - Palcos premium de hospitalidad y niveles centrales superiores cubiertos en la grada oeste. (Precio: aprox. más de 8.000 RSD o más de 70 €)

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también páginas de reventa secundarias como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Stadion Rajko Mitić

El Stadion Rajko Mitić, conocido popularmente por su legendario apodo Marakana, es el corazón histórico del fútbol serbio. Situado en Belgrado, es la imponente fortaleza del Estrella Roja de Belgrado y de la selección serbia. Famoso por su ambiente de caldera, es uno de los estadios más intimidantes de Europa.

Mucho antes de que existiera la estructura moderna, el lugar pertenecía al SK Jugoslavija, que contaba con un estadio de madera con capacidad para 20.000 espectadores. Tras la Segunda Guerra Mundial, el club fue disuelto y el recién creado Estrella Roja de Belgrado tomó posesión del recinto en 1945.

Para dar cabida a la creciente masa social del Estrella Roja, el antiguo estadio fue demolido en 1959. Para construir una enorme estructura de tipo bowl sin disparar los costes, los ingenieros excavaron 12 metros en el suelo para crear un profundo cráter de gradas.

El estadio inacabado abrió oficialmente en 1963 y, cuando quedó completamente terminado al año siguiente, sus enormes terrazas podían albergar hasta 110.000 espectadores. Las normas de seguridad de la década de 1990 obligaron a eliminar las terrazas de pie en favor de gradas con asientos. Eso redujo la capacidad a 55.538.

En diciembre de 2014, el estadio fue rebautizado oficialmente en honor a Rajko Mitić, legendario primer capitán del Estrella Roja.

Momentos memorables en el Stadion Rajko Mitić

Estrella Roja vs Ferencváros (1975) : esta semifinal de la Recopa de Europa estableció el récord oficial histórico de asistencia del estadio con 110.000 espectadores, aunque las estimaciones sugieren que llegaron a apiñarse hasta 116.000.

Ajax vs Juventus (final de la Copa de Europa de 1973) : un gol tempranero de Johnny Rep aseguró el trofeo para el legendario Ajax de Cruyff.

Checoslovaquia vs Alemania Occidental (final de la Eurocopa 1976) : este partido quedó inmortalizado cuando la estrella checa Antonín Panenka picó con descaro el penalti decisivo por el centro, dando origen al famoso penalti 'a lo Panenka'.

El origen de 'Marakana': el estadio se ganó su apodo porque su tamaño impresionante y el fútbol fluido y bello practicado por el Estrella Roja y la selección yugoslava reflejaban el famoso Maracanã de Río de Janeiro.

Partido Serbia vs Alemania de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Serbia vs Alemania: forma reciente

Ranking FIFA: Serbia (#40) vs Alemania (#12)

Está siendo un 2026 complicado para Serbia, que arrancó con una derrota por 3-0 ante España en marzo. Eso sí, logró una victoria por 2-1 en amistoso ante Arabia Saudí en casa, pero desde entonces ha encajado cuatro derrotas consecutivas, incluidas sus dos primeras caídas en la UEFA Nations League contra Grecia y Países Bajos.

Ni siquiera la llegada de Jurgen Klopp ha evitado que se alargue la racha sin victorias de Alemania. Su sorprendente derrota en casa ante Grecia en la UEFA Nations League significó que no había logrado ganar en sus últimos cuatro partidos internacionales, una secuencia que comenzó con la derrota por 2-1 en la fase de grupos ante Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La tragedia griega también fue la primera vez que Alemania se quedaba sin marcar en 14 partidos internacionales.

Serbia vs Alemania: historial reciente de enfrentamientos directos

Alemania domina el cara a cara ante Serbia con 16 victorias, 5 empates y 8 derrotas en 29 enfrentamientos anteriores. Este registro incorpora los legados estadísticos combinados de Alemania Occidental, Yugoslavia y Serbia y Montenegro. Alemania ha superado a Serbia en goles por 50 a 34 en el global.

El último enfrentamiento entre Serbia y Alemania tuvo lugar en marzo de 2019. El amistoso internacional terminó 1-1 en el Volkswagen Arena de Wolfsburgo.

Luka Jović adelantó a Serbia y Leon Goretzka empató para los anfitriones a mediados de la segunda parte, con un potente remate tras entrar como suplente.

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 W W 2 Holanda HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 W D 3 Alemania ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 L D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



