Cómo comprar entradas para el Rayo Vallecano-Elche: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

El Rayo Vallecano recibe al Elche el sábado 24 de octubre de 2026 en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid.

El Rayo Vallecano espera aprovechar el factor campo tras imponerse por 1-0 al Elche en su último enfrentamiento en casa, disputado en abril de 2026. En el balance histórico entre ambos, el Elche lleva ventaja con 10 victorias frente a las 5 del Rayo Vallecano en sus 19 enfrentamientos oficiales.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Rayo Vallecano-Elche, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Rayo Vallecano-Elche de LaLiga?

Primera División - Jornada 10 24 oct 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

¿Cómo comprar entradas para el Rayo Vallecano-Elche de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Elche en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid, tienes varias opciones principales:

1. Taquillas y página web oficiales del club

Venta oficial de entradas: El Rayo Vallecano vende entradas oficiales para sus partidos en casa a través de su página web ( rayovallecano.es ) cuando se acerca la jornada.

Taquillas: Puedes comprar entradas directamente en las taquillas del Estadio de Vallecas el día del partido o durante los días previos, siempre que queden localidades disponibles.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades disponibles en la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rayo Vallecano-Elche de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido entre el Rayo Vallecano y el Elche varían según el canal de compra y la categoría del asiento:

1. Precios oficiales del club

Las entradas oficiales para los partidos en casa que el Rayo Vallecano vende directamente en las taquillas del Estadio de Vallecas o en su página web suelen situarse en estas franjas de precios habituales de LaLiga:

Fondos (Gol Norte / Gol Sur): de 25 a 35 €

Gradas laterales (Lateral Preferente / Cover): de 40 a 60 €

Tribuna principal / asientos prémium (Tribuna Central): de 65 a 90 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Asientos más económicos: de 35 a 65 €

Asientos laterales de categoría intermedia: de 70 a 130 €

Categoría 1 / zona central de la grada inferior: de 140 a más de 220 €

Rayo Vallecano-Elche de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Rayo Vallecano y el Elche

El Rayo Vallecano ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. En el más reciente empató 1-1 en el campo de Osasuna, después de vencer 2-1 al Espanyol en casa. Antes cayó 4-1 ante el Real Madrid y 5-2 frente al Barcelona, mientras que el otro resultado positivo fue una victoria por 3-2 ante el Racing Santander. El equipo de San Jose ha marcado nueve goles y ha encajado trece en esos cinco partidos.

El Elche suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 en el campo del Espanyol, que puso fin a una racha de cuatro encuentros sin ganar. Antes perdió 2-3 ante el Real Madrid, empató 1-1 con el Athletic Bilbao y cayó 2-3 frente a la Real Sociedad. El equipo de Anselmi ha marcado ocho goles y ha encajado once en esos cinco encuentros.

Rayo Vallecano-Elche: Resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se disputó en abril de 2026 en Vallecas, donde el Rayo ganó 1-0 en un partido de LaLiga. Antes, el Elche venció 4-0 en casa en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Elche ha ganado tres veces y el Rayo, dos. Entre esos partidos se marcaron 12 goles en total.