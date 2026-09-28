Cómo comprar entradas para el Países Bajos vs Grecia: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Países Bajos aspira a asegurarse su plaza en los cuartos de final de la UEFA Nations League del próximo mes de marzo. Se enfrenta a Grecia en Ámsterdam en su penúltimo partido de la Liga A el 13 de noviembre y tú podrías estar allí reservando ya tus entradas para el encuentro.

Después de haber sido subcampeona en la edición inaugural de la UEFA Nations League en 2019 y de alcanzar las semifinales en 2023, la selección neerlandesa, que ahora está dirigida por Xavi, estará desesperada por volver a pelear por los honores. Grecia seguirá rebosando confianza tras su reciente victoria por 1-0 sobre Alemania en Augsburgo, así que el conjunto local no puede permitirse tomarse a su rival a la ligera.

La última vez que vimos en acción a Países Bajos en el Johan Cruyff Arena, Cody Gakpo marcó un empate tardío contra Alemania para repartir los puntos en su estreno en la UEFA Nations League. Eso llevó su racha de imbatibilidad en el estadio de Ámsterdam a ocho partidos.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ahora mismo tus entradas para el Países Bajos vs Grecia de la UEFA Nations League, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprar.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre Países Bajos y Grecia?

El Países Bajos vs Grecia se disputa en el Johan Cruyff Arena el viernes 13 de octubre, con inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Cómo comprar entradas para el Países Bajos vs Grecia de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales de la UEFA Nations League para el Países Bajos vs Grecia pueden adquirirse a través de la Ticketshop Oficial de la KNVB, que gestiona la distribución para los partidos en casa de la selección neerlandesa.

Los periodos de venta oficial suelen abrirse aproximadamente entre 4 y 6 semanas antes del día del partido programado. Los titulares de club card y los miembros oficiales del club de aficionados siempre reciben acceso prioritario unos días antes de que se abra la venta al público.

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Países Bajos vs Grecia de la UEFA Nations League?

Aunque los precios oficiales concretos de las entradas dependen de niveles dinámicos y de los descuentos para miembros de la KNVB, los partidos oficiales de la selección en casa en el Johan Cruyff ArenA se estructuran en zonas estándar de asientos:

Fondos (detrás de las porterías, gradas Norte y Sur) : suelen ser las categorías oficiales de asientos más asequibles (Categoría 3/4). Las secciones más fervientes de la Oranje se sitúan principalmente en la grada Sur (Zuid). ( Rango de precios: 35-45 € )

Lateral (gradas Principal y Este) : dividido en anillo superior (Categoría 2) y anillo inferior (Categoría 1). El lateral del anillo inferior ofrece vistas privilegiadas cerca del terreno de juego y tiene el precio estándar nominal más alto. ( Rango de precios: 45-80 € )

Sección de aficionados visitantes : reservada específicamente para los seguidores griegos, ubicada en las secciones de esquina superiores (normalmente secciones 416/417).

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Johan Cruyff Arena

El Johan Cruyff Arena es la joya de la corona de la infraestructura deportiva neerlandesa. Situado en el distrito de Zuidoost de Ámsterdam, es la espectacular casa del AFC Ajax y de la selección de Países Bajos y tiene una capacidad para 56.120 espectadores, 71.000 en conciertos de música.

Reconocido en todo el mundo como un pionero en el diseño moderno de estadios, tiende un puente con facilidad entre las tradiciones históricas del fútbol y la innovación más vanguardista en estadios.

El estadio se inauguró oficialmente en 1996 bajo su nombre original, Amsterdam ArenA. Fue construido para sustituir al querido pero anticuado estadio del Ajax, De Meer, que ya no podía seguir el ritmo de la enorme masa social del club. En 2018, el estadio pasó a llamarse oficialmente Johan Cruyff Arena. Con ello se rindió homenaje eterno al legendario No. 14 del Ajax, que popularizó la icónica filosofía del 'Fútbol Total' y falleció en 2016.

Momentos memorables en el Johan Cruyff Arena

Realeza del pop : Tina Turner fue la primera estrella del pop en actuar allí en 1996, seguida de cerca por Michael Jackson, que agotó las entradas de cinco conciertos históricos durante su HIStory World Tour en 1997.

Real Madrid vs. Juventus (final de la Champions League de 1998) : el estadio albergó el mayor partido de clubes de Europa. Un único gol de Predrag Mijatović aseguró una victoria por 1-0 para el Real Madrid, poniendo fin a su sequía de 32 años sin una Copa de Europa.

Chelsea vs Benfica (final de la UEFA Europa League de 2013) : un final trepidante en el que Fernando Torres marcó para el Chelsea, solo para que el Benfica empatara. En el minuto 93, Branislav Ivanović se elevó para rematar de cabeza de forma contundente y marcar un dramático gol en el tiempo añadido, convirtiendo al Chelsea en campeón de la Europa League.

El techo pionero de Europa: fue el primer estadio de Europa en contar con un techo totalmente retráctil. En aquel momento, construir una enorme cubierta deslizante sobre un estadio de élite se consideró una gran apuesta arquitectónica que más tarde se convirtió en un estándar mundial del sector.

Países Bajos vs Grecia de la UEFA Nations League: Todo lo que necesitas saber

Países Bajos vs Grecia: forma reciente

Ranking FIFA: Países Bajos (n.º 9) vs Grecia (n.º 46)

Países Bajos abrió su campaña en la UEFA Nations League, y la era 'Xavi', con un empate en casa contra Alemania, seguido de una victoria por 2-1 ante Serbia en Belgrado. A pesar de mantenerse invicta durante la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA en verano, con empates ante Japón y victorias frente a Suecia y Túnez, cayó en la primera ronda de las eliminatorias, perdiendo en la tanda de penaltis contra Marruecos.

Grecia arrancó su campaña en la UEFA Nations League a lo grande, firmando impresionantes victorias a domicilio ante Serbia (2-1) y Alemania (1-0). Fue la primera vez que ganaba partidos fuera de casa consecutivos desde marzo de 2025 y la primera vez que ganaba un partido, en general, en 10 meses, rompiendo una racha de cinco encuentros sin vencer.

Países Bajos vs Grecia: historial reciente de enfrentamientos directos

Países Bajos tiene una clara superioridad histórica sobre Grecia, con 9 victorias en sus 11 enfrentamientos anteriores, 24 goles a favor y solo tres en contra.

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en octubre de 2023 durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de la UEFA. Países Bajos logró una dramática victoria por 1-0 en Atenas, con Virgil van Dijk transformando un penalti en el tiempo añadido.

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 W W 2 Holanda HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 W D 3 Alemania ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 L D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



