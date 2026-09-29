Cómo comprar entradas para el Grecia vs Serbia: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Grecia arrancó su calendario de la UEFA Nations League con actuaciones destacadas a domicilio, pero espera cerrar su campaña en la liga por todo lo alto ante su entregada afición en Volos el lunes 16 de noviembre, cuando se enfrente a Serbia. Ya puedes reservar tus entradas para el partido.

La 'Galanolefki' (la Azul y Blanca) regresará al Estadio Panthessaliko por primera vez desde 2022, durante la competición de la UEFA Nations League 2022/23, y entonces fue un presagio de buena suerte. Logró victorias por 3-0 y 2-0 sobre Chipre y Kosovo respectivamente en Volos hace cuatro años, así que afronta este duelo con un 100 % de victorias en ese recinto.

Pese a sufrir un revés en casa ante Grecia al inicio de su campaña en la UEFA Nations League, Serbia sacó aspectos positivos de la derrota por 2-1. El equipo de Veljko Paunović salió lanzado, marcó a los 4 minutos por medio de Andrija Živković y solo perdió el partido en el minuto 95.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Grecia vs Serbia de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprar.

¿Cuándo es el partido Grecia vs Serbia de la UEFA Nations League?

El Grecia vs Serbia se disputa en el Estadio Panthessaliko (Volos) el lunes 16 de noviembre, con inicio previsto a las 21:45 (EET).

UEFA Nations League A - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Cómo comprar entradas para el Grecia vs Serbia de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el partido Grecia vs Serbia de la UEFA Nations League pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Helénica de Fútbol (HFF/EPO).

Los partidos individuales de la fase de grupos de la UEFA Nations League suelen ponerse a la venta entre 3 y 4 semanas antes de la fecha programada.

Ventanas de preventa : las franjas prioritarias suelen habilitarse primero para los miembros oficiales de los clubes de aficionados de la selección nacional.

Venta al público general : para el encuentro del 16 de noviembre, se espera que la venta al público general en la web de la EPO se abra a finales de octubre o principios de noviembre.

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas a través de su programa de seguridad integrado llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para tu evento, o recibirás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Grecia vs Serbia de la UEFA Nations League?

Los precios de las entradas para el próximo partido Grecia vs Serbia de la UEFA Nations League del lunes 16 de noviembre de 2026 arrancan aproximadamente entre 20 € y 75 € para admisión general a través de los canales oficiales.

Las entradas oficiales se dividen en categorías según la proximidad al terreno de juego y la orientación dentro del Estadio Panthessaliko de Volos:

Categoría 3 (fondos / curvas) : aproximadamente entre 20 € y 25 €. Estos asientos están ubicados detrás de las porterías (gradas norte y sur). Ofrecen el precio más bajo y albergan a los principales grupos locales de aficionados.

Categoría 2 (esquinas de lateral y anillos superiores) : aproximadamente entre 30 € y 45 €. Situados en los laterales principales, pero más cerca de las esquinas o en zonas más altas de la grada, ofrecen una perspectiva elevada desde la banda.

Categoría 1 (lateral central / anillos inferiores) : aproximadamente entre 50 € y 75 €. Estos asientos estándar prémium se extienden a lo largo de los laterales principales (gradas este y oeste) cerca de la línea de medio campo, proporcionando la visión más clara de la acción.

Categorías VIP y hospitality : los precios varían entre 150 € y más de 300 € en función de los servicios corporativos incluidos. Ubicadas en la grada oeste central, estas opciones prémium ofrecen asientos acolchados, acceso a salas hospitality y catering.

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también webs secundarias de reventa como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Panthessaliko

El Estadio Panthessaliko es un importante complejo deportivo multiusos situado en la ciudad portuaria costera de Volos, Grecia. Tiene capacidad para 22.700 espectadores y sirve como un centro deportivo vital para toda la región de Tesalia. Hoy es conocido principalmente como el estadio del Volos NFC, de la Super League Greece.

La construcción comenzó a mediados de 2002 expresamente para apoyar los Juegos Olímpicos de Verano de Atenas 2004 y el recinto abrió oficialmente sus puertas en julio de 2004, justo a tiempo para el torneo olímpico de fútbol.

Tras los Juegos Olímpicos, la propiedad pasó al Comité Olímpico Helénico. Después pasó a albergar a los equipos locales de Volos, actuando como escenario histórico del feroz 'Derbi de Volos' entre Niki Volos y Olympiakos Volou.

Momentos memorables en el Estadio Panthessaliko

Grecia vs México (torneo olímpico de fútbol, 2004) : este partido masculino de la fase de grupos olímpica ostenta el récord histórico de asistencia del estadio, con 21.597 entradas vendidas, superando brevemente la capacidad oficial designada para los Juegos Olímpicos.

Finales de la Copa de Grecia (2007-2026) : el Panthessaliko ha sido sede habitual de las finales de la Copa de Grecia, incluidas las de 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 y 2026, debido a su posición geográfica a medio camino entre Atenas y Tesalónica.

Partidos de la selección de Grecia : el estadio acogió a la selección absoluta de fútbol de Grecia en dos partidos de la UEFA Nations League en 2022, ambos saldados con victorias locales.

Complejo integral: más allá del campo de césped natural, el estadio funciona como un enorme complejo atlético. Incluye una pista de atletismo de 400 metros y 8 calles, una pista exterior independiente de calentamiento, instalaciones cubiertas de entrenamiento, un gimnasio y canchas de baloncesto, tenis y voleibol.

Grecia vs Serbia de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Grecia vs Serbia: estado de forma reciente

Ranking FIFA: Grecia (n.º 41) vs Serbia (n.º 43)

Después de no lograr victorias en cuatro amistosos disputados anteriormente en 2026, Grecia recuperó su chispa para el inicio de la campaña de la UEFA Nations League, con dos impresionantes triunfos a domicilio frente a Serbia (2-1) y Alemania (1-0).

Serbia está desesperada por recuperar la senda del triunfo, después de no haber logrado ganar en sus últimos cuatro partidos internacionales, incluidas derrotas en la UEFA Nations League ante Grecia y Países Bajos. Los 'Orlovi' (las Águilas) no han logrado dejar su portería a cero en 12 encuentros internacionales.

Grecia vs Serbia: historial reciente de enfrentamientos directos

Grecia y Serbia se han enfrentado 3 veces desde 2010, y los griegos tienen una ligera ventaja con 2 victorias por 1 de Serbia. Ambos equipos marcaron tres goles en esos enfrentamientos previos.

Cuando Grecia y Serbia se vieron las caras recientemente, el 24 de septiembre, en la jornada inaugural de la UEFA Nations League, Grecia logró una impresionante remontada por 2-1 en Belgrado, llevándose la victoria en lo más profundo del tiempo añadido.

Serbia se adelantó muy pronto, a solo cuatro minutos del inicio, con el reaparecido Dusan Tadić asistiendo a Andrija Živković, que definió con acierto. Sin embargo, pese a ir por detrás, Grecia dominó la posesión y presionó sin descanso a la defensa serbia, estrellando un balón en la madera y forzando varias paradas. Los goles en la segunda parte de Christos Tzolis, del Arsenal, y de Tasos Douvikas, del Como, dieron a los griegos los 3 puntos.

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 W W 2 Holanda HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 W D 3 Alemania ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 L D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso











