Grecia arrancó su calendario en la Liga de Naciones de la UEFA con actuaciones destacadas a domicilio, pero espera cerrar su campaña en la competición por todo lo alto ante sus aficionados en Volos el lunes 16 de noviembre, cuando se enfrente a Serbia. Ya puedes comprar entradas para el partido.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Grecia-Serbia de la Liga de Naciones de la UEFA, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo se juega el Grecia-Serbia de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Grecia-Serbia se disputará en el estadio Panthessaliko de Volos el lunes 16 de noviembre, con el inicio previsto a las 21:45 (EET).

UEFA Nations League A - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Cómo comprar entradas para el Grecia-Serbia de la Liga de Naciones de la UEFA

Las entradas oficiales para el Grecia-Serbia de la Liga de Naciones de la UEFA se pueden comprar directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Helénica de Fútbol (HFF/EPO).

Las entradas para cada partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA suelen salir a la venta entre tres y cuatro semanas antes de la fecha prevista para el encuentro.

Periodos de preventa : Las primeras ventanas de compra suelen reservarse a los miembros del club oficial de aficionados de la selección.

: Las primeras ventanas de compra suelen reservarse a los miembros del club oficial de aficionados de la selección. Venta al público general: Para el partido del 16 de noviembre, se espera que la venta al público general en la web de la EPO comience a finales de octubre o principios de noviembre.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: StubHub protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Grecia-Serbia de la Liga de Naciones de la UEFA?

Las entradas para el próximo Grecia-Serbia de la Liga de Naciones de la UEFA, que se jugará el lunes 16 de noviembre de 2026, cuestan entre unos 20 y 75 € en las categorías generales a través de los canales oficiales.

Las entradas oficiales se dividen en categorías según la proximidad al terreno de juego y la ubicación dentro del estadio Panthessaliko de Volos:

Categoría 3 (fondos y curvas) : Entre 20 y 25 € aproximadamente. Estos asientos están detrás de las porterías, en las gradas norte y sur. Son los más baratos y acogen a los principales grupos de aficionados locales.

: Entre 20 y 25 € aproximadamente. Estos asientos están detrás de las porterías, en las gradas norte y sur. Son los más baratos y acogen a los principales grupos de aficionados locales. Categoría 2 (esquinas de las gradas laterales y niveles superiores) : Entre 30 y 45 € aproximadamente. Se encuentran en los laterales principales, pero más cerca de las esquinas o en zonas más altas de las gradas, y ofrecen una perspectiva elevada desde la banda.

: Entre 30 y 45 € aproximadamente. Se encuentran en los laterales principales, pero más cerca de las esquinas o en zonas más altas de las gradas, y ofrecen una perspectiva elevada desde la banda. Categoría 1 (zona central de las gradas laterales y niveles inferiores) : Entre 50 y 75 € aproximadamente. Estos asientos estándar de categoría superior se sitúan a lo largo de los laterales principales, en las gradas este y oeste, cerca de la línea del centro del campo, y ofrecen la visión más clara del juego.

: Entre 50 y 75 € aproximadamente. Estos asientos estándar de categoría superior se sitúan a lo largo de los laterales principales, en las gradas este y oeste, cerca de la línea del centro del campo, y ofrecen la visión más clara del juego. Categorías VIP y de hospitalidad: Los precios oscilan entre 150 y más de 300 €, según los servicios corporativos incluidos. Estas opciones de categoría superior, situadas en la zona central de la grada oeste, ofrecen asientos acolchados, acceso a salas de hospitalidad y servicio de restauración.

Consulta las webs oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Panthessaliko

El estadio Panthessaliko es un importante complejo deportivo multiusos situado en la ciudad portuaria de Volos, en la costa de Grecia. Tiene capacidad para 22.700 espectadores y es un centro deportivo fundamental para toda la región de Tesalia. Hoy es conocido principalmente por ser el estadio del Volos NFC, de la Superliga de Grecia.

Su construcción comenzó a mediados de 2002 expresamente para los Juegos Olímpicos de Verano de Atenas 2004. El recinto abrió oficialmente sus puertas en julio de 2004, justo a tiempo para el torneo olímpico de fútbol.

Tras los Juegos Olímpicos, su propiedad pasó al Comité Olímpico Helénico. Posteriormente acogió a equipos locales de Volos y fue escenario histórico del intenso «derbi de Volos» entre el Niki Volos y el Olympiakos Volou.

Momentos memorables en el estadio Panthessaliko

Grecia-México (torneo olímpico de fútbol, 2004) : Este partido de la fase de grupos del torneo olímpico masculino ostenta el récord histórico de asistencia del estadio, con 21.597 entradas vendidas, una cifra que superó ligeramente el aforo oficial de asientos designado para los Juegos Olímpicos.

: Este partido de la fase de grupos del torneo olímpico masculino ostenta el récord histórico de asistencia del estadio, con 21.597 entradas vendidas, una cifra que superó ligeramente el aforo oficial de asientos designado para los Juegos Olímpicos. Finales de la Copa de Grecia (2007-2026) : El Panthessaliko ha sido sede habitual de las finales de la Copa de Grecia, incluidas las de 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 y 2026, gracias a su ubicación geográfica a medio camino entre Atenas y Salónica.

: El Panthessaliko ha sido sede habitual de las finales de la Copa de Grecia, incluidas las de 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 y 2026, gracias a su ubicación geográfica a medio camino entre Atenas y Salónica. Partidos de la selección de Grecia: El estadio acogió dos partidos de la selección absoluta de fútbol de Grecia en la Liga de Naciones de la UEFA en 2022, ambos saldados con victorias como local.

Complejo integral: Más allá del terreno de juego de césped natural, el estadio funciona como un gran complejo deportivo. Cuenta con una pista de atletismo de 400 metros y ocho calles, otra pista exterior de calentamiento, instalaciones cubiertas de entrenamiento, un gimnasio y pistas de baloncesto, tenis y voleibol.

Grecia-Serbia de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Grecia-Serbia: Estado de forma reciente

Clasificación FIFA: Grecia (41.º) y Serbia (43.º)

Después de no conseguir ninguna victoria en cuatro amistosos disputados a principios de 2026, Grecia recuperó su mejor versión al inicio de la Liga de Naciones de la UEFA, con dos triunfos destacados a domicilio ante Serbia (2-1) y Alemania (1-0).

Serbia necesita volver a ganar tras no lograrlo en sus últimos cuatro partidos internacionales, incluidas las derrotas ante Grecia y Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA. La selección serbia lleva 12 partidos internacionales sin dejar su portería a cero.

Grecia-Serbia: Enfrentamientos recientes

Grecia y Serbia se han enfrentado tres veces desde 2010, con una ligera ventaja para los griegos, que suman dos victorias frente a una de Serbia. Ambos equipos marcaron tres goles en esos encuentros.

En su enfrentamiento más reciente, el 24 de septiembre, en la jornada inaugural de la Liga de Naciones de la UEFA, Grecia protagonizó una sorprendente remontada para imponerse por 2-1 en Belgrado, con el gol de la victoria bien entrado el tiempo añadido.

Serbia se adelantó a los cuatro minutos, cuando el reincorporado Dusan Tadić asistió a Andrija Živković para que marcara. Sin embargo, pese a ir por detrás en el marcador, Grecia dominó la posesión y presionó sin descanso a la defensa serbia, estrellando un balón en la madera y obligando a intervenir varias veces al guardameta. Los goles en la segunda parte de Christos Tzolis, del Arsenal, y Tasos Douvikas, del Como, dieron los tres puntos a los griegos.