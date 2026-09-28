Francia cerrará la fase de grupos de su calendario de la UEFA Nations League y su campaña internacional de 2026 en casa cuando se enfrente a Türkiye en Burdeos el domingo 15 de noviembre. Ya puedes reservar entradas para ver en acción a la magnífica selección francesa.

Türkiye tendrá una segunda oportunidad de cobrarse la víctima de la selección dos veces campeona del mundo y dos veces campeona de Europa. Cuando recibió a Francia en la jornada inaugural de la actual edición de la UEFA Nations League en Izmit, Kylian Mbappe marcó, qué sorpresa, en la segunda parte para darle una victoria por 1-0 a los visitantes.

Zinedine Zidane, que regresa a los banquillos tras un parón de cinco años, sabe que tiene un listón muy alto tras tomar las riendas de Francia de Didier Deschamps después del Mundial del verano. Le encantaría ganar un trofeo para aliviar la presión, y el de la UEFA Nations League le vendría muy bien.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Francia vs Türkiye de la UEFA Nations League, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre Francia y Türkiye?

El Francia vs Türkiye se disputa en el Stade Matmut Atlantique (Burdeos) el domingo 15 de noviembre, con inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Cómo comprar entradas para el Francia vs Türkiye de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el Francia vs Türkiye de la UEFA Nations League pueden comprarse a través del portal de venta de entradas de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

La FFF suele sacar las entradas en ventanas de prioridad. Los miembros registrados del club de aficionados de la selección francesa tienen la primera oportunidad de compra. Las entradas que queden disponibles se ponen después a la venta para el público general cuando se acerca la fecha del partido.

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para tu evento, o recibirás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Francia vs Türkiye de la UEFA Nations League?

Para el próximo partido Francia vs Türkiye de la UEFA Nations League, se espera que las entradas oficiales oscilen entre 25 € y 175 €, dependiendo de la zona en la que te sientes en el Stade Matmut Atlantique.

Las asignaciones de entradas de la Fédération Française de Football (FFF) suelen dividirse en cinco categorías de precios distintas, asociadas a zonas concretas del estadio:

Catégorie Or (Gold) : lateral central (anillo inferior/medio), las mejores vistas justo en la línea de medio campo en las gradas Este u Oeste. ( Precio: 150 €-175 € )

Catégorie 1 : lateral premium (anillos inferior y superior), situada ligeramente descentrada en las principales gradas laterales. ( Precio: 120 €-145 € )

Catégorie 2 : lateral premium (anillos inferior y superior), situada ligeramente descentrada en las principales gradas laterales. ( Precio: 95 €-125 € )

Catégorie 3 : anillos superiores de fondo, vista elevada ubicada en las zonas altas detrás de ambas porterías (gradas Norte y Sur). ( Precio: 55 €-95 € )

Catégorie 4 : anillos inferiores de fondo (detrás de las porterías), las zonas tradicionales de aficionados y los asientos más económicos, ubicados directamente en los niveles más bajos detrás de las redes. ( Precio: 25 €-75 € )

Sigue de cerca las webs oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Stade Matmut Atlantique

El Stade Matmut Atlantique, también conocido como Nouveau Stade de Bordeaux, es el mayor recinto deportivo y cultural de la costa atlántica francesa. Inaugurado en 2015, tiene una capacidad de 42.115 espectadores. Conocido por su llamativa y elegante arquitectura y diseño, con aspecto de templo, se ha consolidado rápidamente como un recinto de primer nivel para el fútbol, el rugby y grandes eventos de entretenimiento.

La decisión de construir un estadio completamente nuevo en Burdeos nació de la elección de Francia como sede de la Eurocopa 2016 de la UEFA. El histórico campo de la ciudad, el envejecido Stade Chaban-Delmas, estaba anticuado y no se adaptaba a un torneo internacional moderno.

El elemento visual más destacado del Matmut Atlantique es su enorme perímetro de 900 esbeltas columnas blancas. Los arquitectos las diseñaron para reflejar tanto los templos griegos clásicos como el paisaje local, en concreto los hermosos pinares de la región de Las Landas.

Momentos memorables en el Stade Matmut Atlantique

UEFA Euro 2016 : el estadio albergó cinco partidos durante el torneo, y ninguno más famoso que el cuartos de final entre Alemania e Italia. Aquel choque de gigantes se decidió en una épica tanda de penaltis de 18 lanzamientos, en la que Alemania acabó rompiendo su maldición histórica ante Italia en los torneos.

Copa del Mundo de Rugby 2023 : el estadio se adaptó sin problemas al balón ovalado, albergando cinco partidos destacados de la fase de grupos durante el torneo, incluidos grandes encuentros con potencias como Irlanda y Sudáfrica.

Juegos Olímpicos de París 2024 : el recinto adoptó con orgullo el nombre de «Stade de Bordeaux» durante los Juegos, albergando seis partidos de fútbol, incluido un intenso cuartos de final masculino.

La ilusión de “flotar”: las grandes escalinatas al aire libre integran los pasillos interiores con el entorno exterior. Cuando se ilumina por la noche, la enorme cubierta parece flotar visualmente, completamente separada sobre el bosque de columnas blancas.

Francia vs Türkiye en la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Francia vs Türkiye: forma reciente

Ranking FIFA: Francia (#3) vs Türkiye (#27)

Después de encajar solo dos goles en sus seis primeros partidos del Mundial 2026 de la FIFA, Francia terminó recibiendo ocho en sus dos últimos encuentros en Norteamérica, 2 contra España y 6 contra Inglaterra. Sin embargo, ha recuperado su solidez defensiva en sus desplazamientos de la UEFA Nations League, ganando tanto a Türkiye como a Bélgica por 1-0.

Puede que Türkiye ganara su último partido de grupo del Mundial ante los coanfitriones Estados Unidos, pero resultó insuficiente, ya que sus derrotas anteriores frente a Australia y Paraguay hicieron que no lograra clasificarse para las eliminatorias. La decepción del verano se ha visto agravada además por dos derrotas consecutivas en casa en la UEFA Nations League ante Francia e Italia.

Francia vs Türkiye: historial reciente

Francia domina el historial global ante Türkiye, con 5 victorias frente al único triunfo de Türkiye, además de 1 empate. En sus 7 enfrentamientos anteriores, Francia ha marcado un total de 14 goles, mientras que Türkiye ha anotado 5.

En su reciente partido de la UEFA Nations League del 25 de septiembre, Francia derrotó a Türkiye por 1-0 en Izmit. El encuentro supuso el debut de Zinedine Zidane como seleccionador francés. Kylian Mbappé rompió el empate en el minuto 54 al recoger un pase de Michael Olise y enviar un disparo con la derecha a la escuadra inferior izquierda.