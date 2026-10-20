Pocos acontecimientos deportivos atraen a una audiencia mundial tan amplia o tienen tanto peso histórico como El Clásico. El enfrentamiento entre las dos grandes potencias del fútbol español, el Real Madrid y el FC Barcelona, trasciende los noventa minutos de juego: es un choque de distintas filosofías futbolísticas, identidades regionales y fuerzas culturales.

Tras más de 260 enfrentamientos oficiales, el balance histórico sigue sorprendentemente igualado: ambos clubes suman 106 victorias cada uno. Ya se dispute bajo el techo cerrado del Santiago Bernabéu de Madrid o en el Spotify Camp Nou de Cataluña, conseguir una entrada para El Clásico es una de esas experiencias que cualquier aficionado al deporte sueña con vivir.

¿Cuándo es el próximo Clásico?

El primer Clásico de la temporada 2026/27 está confirmado para la jornada 10, en octubre, mientras que el partido de vuelta se disputará en el Bernabéu en mayo.

El derbi madrileño también tiene dos fechas confirmadas esta temporada: el Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano el 20 de septiembre (jornada 7), antes del partido de vuelta en el Bernabéu el 4 de abril de 2027 (jornada 30).

Partido Fecha y hora Entradas El Clásico: Barcelona contra Real Madrid 25 de octubre de 2026 Entradas El Clásico: Real Madrid contra Barcelona 9 de mayo de 2027 Entradas

Cómo comprar entradas para El Clásico

Como El Clásico es el partido de clubes con mayor demanda, la venta de entradas sigue un estricto orden de prioridad a través de los canales oficiales de los clubes antes de llegar al mercado secundario:

Venta para socios: Ambos clubes dan prioridad a sus miembros oficiales (socios del Real Madrid; socios y Culés Premium del FC Barcelona). Los plazos de venta para ellos se abren aproximadamente entre 7 y 10 días antes del inicio del partido, por lo que quedan muy pocas entradas para la venta al público general.

Venta al público general: Las localidades estándar que queden disponibles salen a la venta entre 3 y 5 días antes del partido en los portales oficiales de los clubes (realmadrid.com o fcbarcelona.com). Suelen agotarse en cuestión de segundos.

Plataformas de reventa: Para los aficionados que viajan desde el extranjero o no han conseguido entradas en la venta oficial, plataformas de reventa fiables como StubHub ofrecen una forma segura de comprar entradas digitales verificadas con mucha antelación o incluso hasta el inicio del partido.

Paquetes VIP y de hospitalidad: Son la forma más fiable de asegurarse localidades directamente a través de los clubes sin tener que esperar al turno de venta para socios. Las entradas VIP incluyen asientos en la zona inferior de los laterales, acceso a salas privadas del estadio, servicio de catering gastronómico y bebidas gratuitas en el bar.

¿Cuánto cuestan las entradas para El Clásico?

Debido a una demanda mundial sin igual, las entradas para El Clásico cuestan bastante más que las de un partido habitual de LaLiga:

Precio oficial : Las entradas estándar a precio oficial parten de unos 120 a 150 € para localidades en la grada superior o detrás de las porterías (Fondos), y suben hasta entre 350 y más de 500 € para las mejores ubicaciones centrales de los laterales (Tribuna / Lateral).

Mercado secundario : En plataformas como StubHub, los precios de reventa fluctúan según la demanda. Las entradas más económicas en el mercado secundario suelen partir de entre 250 y 350 €, mientras que las mejores localidades de categoría 1 para duelos decisivos por el título pueden alcanzar entre 600 y más de 1.200 €.

VIP y hospitalidad : Los paquetes oficiales de experiencias VIP cuestan entre 950 y más de 2.500 € por localidad, dependiendo de la ubicación de la grada y de los servicios incluidos en las salas.

¿Dónde se disputa El Clásico?

Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu es un estadio con techo retráctil situado en Madrid. Con capacidad para casi 80.000 espectadores, es el segundo estadio de fútbol más grande de España y alberga los partidos del Real Madrid desde que se terminó de construir en 1947.

El Bernabéu es uno de los recintos futbolísticos más famosos del mundo y ha acogido cuatro finales de la Copa de Europa o Champions League (1957, 1969, 1980 y 2010), además de la final del Mundial de la FIFA de 1982, en la que Italia venció por 3-1 a Alemania Occidental.

Al margen del fútbol, el Bernabéu también ha acogido a lo largo de los años conciertos de numerosas leyendas de la música, tanto internacionales como españolas, entre ellas Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen y los Rolling Stones. Más recientemente actuó Taylor Swift durante su gira Eras Tour, que batió récords.

Camp Nou

El Camp Nou se construyó en 1957 para sustituir al antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado pequeño para la creciente afición del FC Barcelona.

En aquel momento se convirtió en el estadio más grande de Europa, con capacidad para 93.053 espectadores.

Además de acoger dos finales de la Copa de Europa o Champions League (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha sido escenario de conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente renovación, se espera que su capacidad aumente hasta los 105.000 espectadores, lo que lo convertirá de nuevo en el estadio con más localidades de Europa y en el tercer estadio de fútbol más grande del mundo.