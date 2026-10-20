Pocos acontecimientos deportivos atraen a una audiencia mundial o tienen el peso histórico de El Clásico. El enfrentamiento entre las dos grandes potencias del fútbol español, el Real Madrid y el FC Barcelona, trasciende los noventa minutos sobre el terreno de juego: es un choque de distintas filosofías futbolísticas, identidades regionales y fuerzas culturales.

Después de más de 260 enfrentamientos oficiales, el balance histórico sigue sorprendentemente igualado: ambos clubes suman 106 victorias cada uno. Ya se dispute bajo el techo cerrado del Santiago Bernabéu de Madrid o en el Spotify Camp Nou de Cataluña, conseguir una entrada para El Clásico es una de las grandes experiencias que cualquier aficionado al deporte sueña con vivir.

¿Cuándo es el próximo Clásico?

El primer Clásico de la temporada 2026/27 está confirmado para la jornada 10, en octubre, y el partido de vuelta se disputará en el Bernabéu en mayo.

El derbi madrileño también tiene dos fechas confirmadas esta temporada: el Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano el 20 de septiembre, en la jornada 7, antes de que el partido de vuelta se dispute en el Bernabéu el 4 de abril de 2027, en la jornada 30.

Partido Fecha y hora Entradas El Clásico: Barcelona contra Real Madrid 25 de octubre de 2026 Entradas El Clásico: Real Madrid contra Barcelona 9 de mayo de 2027 Entradas

Cómo comprar entradas para El Clásico

Como El Clásico es el partido de clubes con mayor demanda, la venta de entradas sigue un estricto sistema de prioridad a través de los canales oficiales de los clubes antes de llegar al mercado de reventa:

Venta para socios: Ambos clubes dan prioridad a sus miembros oficiales: los socios en el caso del Real Madrid, y los socios y Culés Premium en el del FC Barcelona. Los plazos de venta para ellos se abren aproximadamente entre 7 y 10 días antes del inicio del partido, por lo que quedan muy pocas entradas para la venta al público general.

Venta al público general: Las localidades estándar que queden disponibles salen a la venta entre 3 y 5 días antes del partido en los portales oficiales de los clubes (realmadrid.com o fcbarcelona.com). Por lo general, se agotan en segundos.

Plataformas de reventa: Para los aficionados que viajan desde el extranjero o no consiguieron entradas en la venta oficial, plataformas de reventa fiables como StubHub ofrecen una forma segura de comprar entradas digitales verificadas, tanto con mucha antelación como hasta el inicio del partido.

Paquetes VIP y de hospitalidad: Son la forma más fiable de garantizarse localidades directamente a través de los clubes sin tener que esperar a la venta para socios. Las entradas VIP incluyen asientos en la parte baja de las gradas laterales, acceso a salones privados del estadio, servicio de restauración de alta calidad y bebidas gratuitas.

¿Cuánto cuestan las entradas para El Clásico?

Debido a una demanda mundial sin igual, las entradas para El Clásico cuestan bastante más que las de un partido habitual de LaLiga:

Precio oficial : Las entradas estándar a precio oficial parten de unos 120 € a 150 € para asientos en la parte alta de las gradas o detrás de las porterías (fondos), y suben hasta 350 € a más de 500 € para las mejores localidades centrales en las gradas laterales (tribuna/lateral).

Mercado de reventa : En plataformas como StubHub, los precios de reventa fluctúan según la demanda. Las entradas más asequibles en este mercado suelen partir de 250 € a 350 €, mientras que las mejores localidades de categoría 1 para enfrentamientos decisivos por el título pueden alcanzar de 600 € a más de 1.200 €.

Paquetes VIP y de hospitalidad : Los paquetes de experiencias VIP oficiales cuestan entre 950 € y más de 2.500 € por localidad, según su ubicación en el estadio y los servicios incluidos en los salones.

¿Dónde se disputa El Clásico?

Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu es un estadio con techo retráctil situado en Madrid. Con capacidad para casi 80.000 espectadores, es el segundo estadio de fútbol más grande de España y la casa del Real Madrid desde que se terminó de construir en 1947.

El Bernabéu es uno de los estadios de fútbol más famosos del mundo y ha acogido en cuatro ocasiones la final de la Copa de Europa o la Champions League (1957, 1969, 1980 y 2010), además de la final del Mundial de la FIFA de 1982, en la que Italia venció 3-1 a Alemania Occidental.

Más allá del fútbol, el Bernabéu también ha acogido a lo largo de los años conciertos de numerosas leyendas de la música españolas e internacionales, como Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen y los Rolling Stones, y, más recientemente, de Taylor Swift durante su gira Eras Tour, que batió récords.

Camp Nou

El Camp Nou se construyó en 1957 para sustituir al antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado pequeño ante el crecimiento de la afición del FC Barcelona.

Se convirtió entonces en el estadio más grande de Europa, con capacidad para 93.053 espectadores.

Además de albergar dos finales de la Copa de Europa o la Champions League (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha acogido conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente remodelación, se espera que su capacidad aumente hasta los 105.000 espectadores, lo que volverá a convertirlo en el estadio con mayor aforo de Europa y en el tercer estadio de fútbol más grande del mundo.