El Cagliari recibe al Venezia el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Unipol Domus de Cagliari.

En su último enfrentamiento en la Serie A, disputado el 18 de mayo de 2025, el Cagliari logró una contundente victoria por 3-0 en el Unipol Domus y aseguró cómodamente la permanencia. Antes de ese encuentro, el Venezia se había impuesto por un ajustado 2-1 al Cagliari en diciembre de 2024, durante la primera mitad de la temporada 2024–25 de la máxima categoría.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Cagliari-Venezia, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Cagliari-Venezia de la Serie A?

El Cagliari-Venezia se juega en el Unipol Domus de Cagliari el sábado 12 de diciembre de 2026.

Serie A - Jornada 15 12 dic 2026 - 09:00 Unipol Domus

¿Cómo comprar entradas para el Cagliari-Venezia de la Serie A?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Cagliari-Venezia de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

Web oficial del Cagliari Calcio (cagliaricalcio.com): Es el canal oficial, más seguro y más directo para comprar entradas. La venta suele abrirse una o dos semanas antes del partido, a menudo primero con un periodo prioritario para quienes tienen la tarjeta de fidelización Passione Cagliari y después para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Cagliari-Venezia de la Serie A?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el Cagliari-Venezia de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

Curva (Nord / Sud): Suelen partir de unos 25 € a 30 € .

Suelen partir de unos a . Distinti (Centrali / Alti): Van desde 40 € (para categorías con descuento o restricciones) hasta 60 € por localidades estándar a precio completo.

Van desde (para categorías con descuento o restricciones) hasta por localidades estándar a precio completo. Tribuna Blu: Van desde 60 € (tarifas reducidas) hasta 90 € por entradas de adulto a precio completo.

Van desde (tarifas reducidas) hasta por entradas de adulto a precio completo. Tribuna Rossa: Van desde 80 € (tarifa reducida) hasta 120 € por entradas de adulto a precio completo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Curva / sectores de los fondos: Suelen partir de unos 65 a 80 € .

Suelen partir de unos . Distinti / gradas inferiores y superiores de los laterales: Suelen costar entre 90 y 140 € .

Suelen costar entre . Tribuna / localidades prémium: Cuestan desde 150 hasta más de 220 €.

Cagliari-Venezia de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Cagliari y el Venezia

El Cagliari ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de la Serie A, no ha empatado ninguno y ha perdido cuatro. Su única victoria fue el 1-0 ante el Frosinone del 7 de noviembre. Ese triunfo llegó después de las derrotas frente a la Lazio (2-1), la Roma (4-2), el Bolonia (0-2) y el Monza (4-0), una racha que dejó al descubierto sus problemas defensivos. En esos cinco encuentros, el Cagliari marcó cuatro goles y encajó nueve. Ante el Frosinone dejó su portería a cero por primera vez en esa serie.

El Venezia ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de liga, no ha empatado ninguno y ha perdido tres. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Udinese el 6 de noviembre, después de caer por 1-0 frente al Como. Entre sus resultados anteriores figuran las derrotas ante el Inter (0-2) y el Genoa (1-0), además de una victoria por 1-0 contra el Nápoles. El Venezia marcó cuatro goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Cagliari-Venezia: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en la Serie A el 18 de mayo de 2025, cuando el Cagliari ganó 3-0 en casa. Antes, el Venezia se había impuesto por 2-1 en su estadio en diciembre de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos directos, disputados entre la Serie A y la Serie B, el Cagliari ha ganado tres y el Venezia uno, mientras que el restante terminó en empate.