El Borac Banja Luka recibe al Riga FC el jueves 17 de diciembre de 2026 en el estadio de Banja Luka, en Banja Luka.

Los dos equipos solo se han enfrentado una vez, en un amistoso internacional de clubes disputado el 5 de febrero de 2025. En aquel único encuentro, el Riga FC se impuso por un ajustado 2-1 al conjunto bosnio.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borac Banja Luka-Riga FC, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Borac Banja Luka-Riga FC de la Conference League?

El Borac Banja Luka-Riga FC se disputa en el estadio de Banja Luka, en Banja Luka, el jueves 17 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Borac Banja Luka-Riga FC de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Borac Banja Luka-Riga FC de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del FK Borac Banja Luka: La forma más directa y económica de conseguir entradas normales para el partido es consultar la web oficial y las publicaciones en redes sociales del FK Borac Banja Luka.

La forma más directa y económica de conseguir entradas normales para el partido es consultar la web oficial y las publicaciones en redes sociales del FK Borac Banja Luka. Entradas para la afición visitante del Riga FC: Los aficionados visitantes que quieran sentarse en la zona reservada para ellos deben consultar directamente la web oficial del Riga FC o sus canales de atención a los aficionados, ya que el reparto de entradas para visitantes en los partidos de la UEFA lo gestiona exclusivamente el club visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan todas las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas normales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las disponibles en la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borac Banja Luka-Riga FC de la Conference League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Borac Banja Luka-Riga FC de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Grada este (Istočna tribina): unos 10,20 € .

unos . Grada oeste, sectores exteriores A y D (Zapadna tribina): unos 15,30 € .

unos . Grada oeste, sectores centrales B y C (Zapadna tribina): unos 20,45 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entrada general / precio inicial: De 68 € a 70 €

De Asientos en un lateral: Entre 75 € y 95 € aproximadamente

Entre Asientos en la zona central de un lateral: Entre 85 € y 105 € aproximadamente

Entre Entradas VIP / hospitalidad y anuncios de reventa de precio elevado: Hasta más de 1.150 €

Borac Banja Luka-Riga FC de la Conference League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Borac Banja Luka y del Riga FC

El Borac Banja Luka ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido dos. En su encuentro más reciente venció por 4-1 al Radnik Bijeljina en la Premier League y, durante esta racha, también logró una victoria por 2-0 ante el KuPS en la Conference League. Sus únicas derrotas llegaron ante el Mjällby, que le ganó 2-0 en Europa. En esos cinco partidos, el Borac marcó diez goles y encajó cuatro.

El Riga FC suma dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos, sin derrotas en ese periodo. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Jablonec en la Conference League. También le marcó cinco goles al Grobina en una victoria por 2-5 en la Virsliga el 26 de octubre. El Riga ha marcado diez goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros.

Borac Banja Luka-Riga FC: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre el Borac Banja Luka y el Riga FC.