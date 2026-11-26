El Al Ahli recibe al Shabab Al-Ahli Dubai FC en un duelo crucial de la fase de grupos de la Champions League Élite de la AFC en el espectacular King Abdullah Sports City de Yeda.

GOAL te ofrece toda la información sobre el partido y los precios. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir entradas ahora y animar a tu equipo en persona.

¿Cuándo es el Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC de la Champions League Élite de la AFC?

Aún no hay información oficial sobre la retransmisión del Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC en la Champions League Élite de la AFC. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el partido para conocer el canal de televisión y las opciones de emisión en directo confirmados.

AFC Liga de Campeones - Jornada 6 8 dic 2026 - 13:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC?

La mejor opción para conseguir asiento son los canales oficiales de venta de entradas del club y del torneo, como la plataforma Webook. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales a medida que se pongan entradas a la venta antes del partido.

Si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub . Puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra para este duelo de la Champions League Élite de la AFC en su página dedicada al partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de quienes viajan para ver el partido como de los aficionados locales. En los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este encuentro parten de unos asequibles 20 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para los asientos de la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios parten de aproximadamente 60 SAR para las entradas generales. Comprar cuanto antes es la mejor estrategia para conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda el día del partido.

Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC en la Champions League Élite de la AFC: todo lo que debes saber

Estado de forma del Al Ahli y el Shabab Al-Ahli Dubai FC

El Al Ahli ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con un empate 0-0 ante el Al Sadd en la Champions League Élite de la AFC, después de caer por 6-1 frente al Al Shabab en la liga saudí. Antes de esos dos partidos, venció al Al Gharafa por 2-1 en la competición continental y al Al Khaleej por 4-1 en la liga. En esos cinco encuentros, el Al Ahli marcó ocho goles y encajó nueve.

El Shabab Al-Ahli Dubai FC ha registrado tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Sharjah en la ADNOC Pro League, tras perder también por 2-0 frente al Al Hilal en la Champions League Élite de la AFC. Antes de esas dos derrotas consecutivas, ganó tres partidos seguidos, entre ellos uno por 2-0 ante el Esteghlal y otro por 3-2 frente al Al Ain. Marcó nueve goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Champions League Élite de la AFC el 16 de febrero de 2026, cuando el Al Ahli ganó por 4-3 en casa. En sus últimos cinco duelos, todos disputados en la Champions League Élite de la AFC, el Al Ahli ha logrado tres victorias y un empate, mientras que el Shabab Al-Ahli Dubai FC ganó un partido como local. Históricamente, el Al Ahli ha llevado la ventaja en esta rivalidad continental.