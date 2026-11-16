Noviembre de 2026 se perfila como un mes inolvidable para el deporte en Londres, con la emocionante conclusión de la edición inaugural de las World Rugby Nations Championship Finals como gran atractivo.

Para los aficionados al fútbol, habrá un Arsenal contra Borussia Dortmund en la Champions League y varios partidos destacados de la Premier League, entre ellos el Arsenal contra Manchester City.

Con el otoño ya instalado en la capital, deportistas de primer nivel de todo el mundo acudirán a algunos de los recintos más emblemáticos de la ciudad. Puedes verlos en directo reservando hoy tus entradas.

Tanto si visitas Londres por vacaciones o por trabajo este noviembre y quieres disfrutar de deporte de primer nivel como si vives allí y buscas entradas de última hora, GOAL te ofrece toda la información que necesitas: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

2. Partidos de la Premier League en Londres (varios recintos): del 21 al 29 de noviembre

Tras el parón de selecciones de mediados de noviembre, se disputarán varios partidos destacados de la Premier League, incluido el gran duelo entre Arsenal y Manchester City.

Fecha y hora local Partido Entradas Estadio Sábado 21 de noviembre (15:00) Chelsea contra Leeds United Entradas Stamford Bridge Sábado 21 de noviembre (15:00) Tottenham Hotspur contra Ipswich Town Entradas Tottenham Hotspur Stadium Lunes 23 de noviembre (20:00) Brentford contra Everton Entradas Gtech Community Stadium Domingo 29 de noviembre (14:05) Crystal Palace contra Hull City Entradas Selhurst Park Domingo 29 de noviembre (14:05) Fulham contra Bournemouth Entradas Craven Cottage Domingo 29 de noviembre (16:30) Arsenal contra Manchester City Entradas Emirates Stadium

¿Qué equipos de la Premier League hay en Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sur de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Hay varias opciones para adquirir entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales, disponibles a través de los portales oficiales de venta de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados

Después, a quienes ya han asistido a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad

Por último, al público durante el periodo de venta general

Si no consigues localidades por los canales oficiales de los clubes o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar plataformas verificadas de reventa, como LiveFootballTickets.

3. Arsenal contra Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de noviembre

El Arsenal contra Borussia Dortmund se disputará en el Emirates Stadium (Londres) el martes 24 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:00 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra Borussia Dortmund de la Champions League?

Debido a una demanda sin precedentes y a que el acceso por los tornos del Emirates Stadium es 100 % digital, el Arsenal asigna las entradas mediante un sistema estructurado:

Abonados: Tienen asiento garantizado para los 19 partidos en casa de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga). Las entradas que no utilicen pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club.

Tienen asiento garantizado para los 19 partidos en casa de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga). Las entradas que no utilicen pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club. Sorteos para socios Red: Las tradicionales colas en línea por orden de llegada se han sustituido por sorteos aleatorios para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo específico de solicitud, semanas antes de cada partido.

Las tradicionales colas en línea por orden de llegada se han sustituido por sorteos aleatorios para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo específico de solicitud, semanas antes de cada partido. Intercambio oficial de entradas: Si se agotan las entradas para un partido, los socios oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados, a través de Arsenal Ticket Exchange, las entradas devueltas a su precio original.

Si se agotan las entradas para un partido, los socios oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados, a través de Arsenal Ticket Exchange, las entradas devueltas a su precio original. Paquetes de hospitalidad: Las opciones prémium de hospitalidad, que incluyen asientos en Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal tanto para los partidos de la Premier League como para los de la Champions League.

Las opciones prémium de hospitalidad, que incluyen asientos en Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal tanto para los partidos de la Premier League como para los de la Champions League. Plataformas secundarias de venta de entradas: Para los partidos con las entradas agotadas o para conseguir una entrada a última hora, los aficionados pueden recurrir a plataformas verificadas de reventa como LiveFootballTickets.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Champions League?

El Arsenal clasifica sus partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios prémium para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre 65 £ y más de 120 £ .

Precios prémium para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £ .

Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría C: Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de 35 £ a 55 £ .

Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de . Tarifas reducidas: Hay tarifas reducidas en determinadas categorías para los Junior Gunners (menores de 18 años), los socios Young Adult (de 18 a 24 años) y los aficionados Senior (mayores de 66 años).

Hay tarifas reducidas en determinadas categorías para los Junior Gunners (menores de 18 años), los socios Young Adult (de 18 a 24 años) y los aficionados Senior (mayores de 66 años). Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben contar con una afiliación oficial de pago al club que esté activa.

4. World Rugby Nations Championship en Londres, Allianz Stadium: del 14 al 29 de noviembre

Uno de los grandes acontecimientos deportivos que se celebrarán en Londres este otoño será, sin duda, el fin de semana de las finales del Nations Championship (del 27 al 29 de noviembre).

Este nuevo torneo bienal, que enfrenta a las grandes potencias del rugby de los hemisferios norte y sur para coronar a un campeón mundial, comenzó en julio y culminará en Londres.

Además de acoger todos los partidos del fin de semana de las finales, el Allianz Stadium de Twickenham también albergará los tres últimos partidos de Inglaterra en la fase de grupos: contra Australia (8 de noviembre), Japón (14 de noviembre) y Nueva Zelanda (21 de noviembre).

Aunque los enfrentamientos del fin de semana de las finales no se confirmarán hasta que termine la fase de grupos, está garantizado que las doce naciones participantes jugarán durante esos tres días de cierre del torneo.

Fecha y hora local Jornada y partido Entradas Sábado 21 de noviembre (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship en Londres

Las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 pueden comprarse a través de los canales centralizados del torneo o de la federación anfitriona correspondiente (por ejemplo, la de Inglaterra), según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: Las entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones anfitrionas. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el World Rugby Nations Championship en Londres?

Los precios oficiales de las entradas para el World Rugby Nations Championship 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un día o paquetes para varios días del «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para cada jornada con dos partidos del «fin de semana de las finales», las categorías de precios oficiales son las siguientes:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 20 £ y 125 £

: Las entradas para el día cuestan entre 20 £ y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 40 £ y 180 £

: Las entradas para el día cuestan entre 40 £ y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 125 £ y 280 £

: Las entradas para el día cuestan entre 125 £ y 280 £ Abonos para varios días (2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 £ y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos disputado en Londres son los siguientes:

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