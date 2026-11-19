Noviembre de 2026 promete ser un mes inolvidable para el deporte en Londres, con el emocionante desenlace de la primera edición de las Finales del Campeonato de Naciones de World Rugby como gran atractivo.

Para los aficionados al fútbol, habrá un Arsenal contra Borussia Dortmund en la Champions League y varios encuentros destacados de la Premier League, entre ellos el Arsenal contra Manchester City.

Con el otoño ya instalado en la capital, deportistas de primer nivel de todo el mundo acudirán a sus emblemáticos recintos. Puedes verlos en directo si reservas tus entradas hoy.

Tanto si visitas Londres de vacaciones o por trabajo este noviembre y quieres disfrutar del mejor deporte como si vives allí y buscas entradas de última hora, deja que GOAL te facilite toda la información que necesitas: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

2. Partidos de la Premier League en Londres (varios estadios): del 21 al 29 de noviembre

Terminado ya el parón internacional, la capital espera varios partidos destacados de la Premier League, entre ellos el gran duelo entre el Arsenal y el Manchester City.

Fecha (y hora local) Partido Entradas Estadio Sábado 21 de noviembre (15:00) Chelsea contra Leeds United Entradas Stamford Bridge Sábado 21 de noviembre (15:00) Tottenham Hotspur contra Ipswich Town Entradas Tottenham Hotspur Stadium Lunes 23 de noviembre (20:00) Brentford contra Everton Entradas Gtech Community Stadium Domingo 29 de noviembre (14:05) Crystal Palace contra Hull City Entradas Selhurst Park Domingo 29 de noviembre (14:05) Fulham contra Bournemouth Entradas Craven Cottage Domingo 29 de noviembre (16:30) Arsenal contra Manchester City Entradas Emirates Stadium

¿Qué equipos de la Premier League hay en Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sur de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Los clubes ofrecen varias opciones de entrada para los partidos de la Premier League a través de sus portales oficiales de venta: entradas para partidos individuales, abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitalidad.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero, a quienes tienen un abono de temporada

Después, a quienes ya han asistido a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad

Por último, al público general durante el periodo de venta abierta

Si no consigues entradas por los canales oficiales de los clubes o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar plataformas verificadas de reventa, como LiveFootballTickets.

3. Arsenal contra Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de noviembre

El Arsenal contra Borussia Dortmund se disputará en el Emirates Stadium de Londres el martes 24 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:00 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra Borussia Dortmund de Champions League?

Debido a una demanda sin precedentes y al acceso por tornos 100 % digital en el Emirates Stadium, el Arsenal asigna las entradas mediante un sistema estructurado:

Titulares de abonos de temporada: Tienen asiento garantizado para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) que se juegan en casa. Las entradas que no vayan a utilizarse pueden ponerse a la venta de nuevo a través de la plataforma oficial de reventa del club.

Tienen asiento garantizado para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) que se juegan en casa. Las entradas que no vayan a utilizarse pueden ponerse a la venta de nuevo a través de la plataforma oficial de reventa del club. Sorteos para miembros Red: Las tradicionales colas en línea por orden de llegada se han sustituido por sorteos entre los miembros Red de pago. Los miembros deben inscribirse durante un plazo específico, semanas antes de cada partido.

Las tradicionales colas en línea por orden de llegada se han sustituido por sorteos entre los miembros Red de pago. Los miembros deben inscribirse durante un plazo específico, semanas antes de cada partido. Intercambio oficial de entradas: Si se agotan las entradas de un partido, los miembros oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar, a través de Arsenal Ticket Exchange, entradas devueltas por titulares de abonos de temporada a su precio original.

Si se agotan las entradas de un partido, los miembros oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar, a través de Arsenal Ticket Exchange, entradas devueltas por titulares de abonos de temporada a su precio original. Paquetes de hospitalidad: Las opciones prémium, que incluyen asientos en el Club Level, alta gastronomía y acceso a palcos privados, están disponibles directamente en el portal oficial de hospitalidad del Arsenal tanto para partidos de la Premier League como de la Champions League.

Las opciones prémium, que incluyen asientos en el Club Level, alta gastronomía y acceso a palcos privados, están disponibles directamente en el portal oficial de hospitalidad del Arsenal tanto para partidos de la Premier League como de la Champions League. Plataformas de reventa de entradas: Para partidos con las entradas agotadas o para conseguir una a última hora el día del encuentro, los aficionados pueden recurrir a plataformas verificadas de reventa como LiveFootballTickets.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Champions League?

El Arsenal clasifica los partidos que juega en casa, en el Emirates Stadium, en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios más elevados para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Generalmente oscilan entre 65 £ y más de 120 £ .

Precios más elevados para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Generalmente oscilan entre . Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £ .

Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría C: Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de 35 £ a 55 £ .

Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de . Tarifas reducidas: Hay precios reducidos en determinadas categorías para miembros Junior Gunners (menores de 18 años), miembros Young Adult (de 18 a 24 años) y aficionados de más de 66 años.

Hay precios reducidos en determinadas categorías para miembros Junior Gunners (menores de 18 años), miembros Young Adult (de 18 a 24 años) y aficionados de más de 66 años. Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben tener una afiliación oficial de pago al club en vigor.

4. Campeonato de Naciones de World Rugby en Londres, Allianz Stadium: del 14 al 29 de noviembre

Uno de los grandes acontecimientos deportivos de Londres este otoño será, sin duda, el fin de semana de las finales del Campeonato de Naciones, del 27 al 29 de noviembre.

Este nuevo torneo bienal, que enfrenta a las grandes potencias del rugby de los hemisferios norte y sur para coronar a un campeón mundial, comenzó en julio y culminará en Londres.

Además de acoger todos los encuentros del fin de semana de las finales, el Allianz Stadium de Twickenham será escenario de los tres últimos partidos de Inglaterra en la fase de grupos: contra Australia (8 de noviembre), Japón (14 de noviembre) y Nueva Zelanda (21 de noviembre).

Aunque los emparejamientos del fin de semana de las finales no se confirmarán hasta que termine la fase de grupos, está garantizado que las doce selecciones participantes jugarán durante esos tres últimos días.

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Sábado 21 de noviembre (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el Campeonato de Naciones de World Rugby en Londres

Las entradas oficiales para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026 pueden comprarse a través de los canales centrales del torneo o de la federación anfitriona correspondiente (por ejemplo, la de Inglaterra), según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales que se celebran en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Campeonato de Naciones de Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: Las entradas para los seis partidos finales que se celebran en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Campeonato de Naciones de Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones de los países anfitriones. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Campeonato de Naciones de World Rugby en Londres?

Los precios de las entradas oficiales para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o paquetes de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para cada una de las jornadas con dos partidos del «fin de semana de las finales», las categorías oficiales de precios son las siguientes:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 20 £ y 125 £

: Las entradas para la jornada cuestan entre 20 £ y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 40 £ y 180 £

: Las entradas para la jornada cuestan entre 40 £ y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 125 £ y 280 £

: Las entradas para la jornada cuestan entre 125 £ y 280 £ Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de 3 días para adultos cuesta entre 242 £ y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos disputado en Londres son los siguientes:

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