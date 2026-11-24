Londres se transforma este diciembre en un deslumbrante escenario invernal y, para añadir brillo a las fiestas, la capital acoge numerosos eventos deportivos inolvidables, entre ellos destacados partidos de la Premier League.

Si buscas un regalo especial para alguien querido o planeas levantarte del sofá familiar para disfrutar de unas horas de deporte en directo, ya puedes reservar entradas para partidos y eventos.

Desde los tradicionales partidos del Boxing Day y los derbis londinenses de máxima rivalidad hasta el fervor del público en el Mundial de dardos de Ally Pally, la agenda deportiva de la ciudad se llena durante las fiestas.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre las entradas para adelantarte a los demás y asegurarte un sitio en algunos de los eventos imprescindibles de Londres este diciembre: dónde comprarlas y cuánto cuestan.

1. Partidos de Premier League, Championship y Carabao Cup en Londres (varios estadios): del 2 al 30 de diciembre

Londres acoge grandes partidos del fútbol inglés durante todo diciembre, entre ellos el derbi del norte de Londres (Tottenham contra Arsenal) y un encuentro de cuartos de final de la Carabao Cup entre Crystal Palace y Sunderland.

Fecha y hora local Partido Entradas Estadio Miércoles 2 de diciembre (19:30) Premier League: Chelsea contra Crystal Palace Entradas Stamford Bridge Miércoles 2 de diciembre (20:15) Premier League: Brentford contra Arsenal Entradas Gtech Community Stadium Jueves 3 de diciembre (20:15) Premier League: Tottenham Hotspur contra Fulham Entradas Tottenham Hotspur Stadium Sábado 5 de diciembre (12:30) Premier League: Chelsea contra Liverpool Entradas Stamford Bridge Sábado 5 de diciembre (20:00) Premier League: Brentford contra Manchester City Entradas Gtech Community Stadium Domingo 6 de diciembre (20:00) Premier League: Tottenham Hotspur contra Arsenal Entradas Tottenham Hotspur Stadium Martes 8 de diciembre (19:45) Championship: Millwall contra Sheffield United Entradas The Den Martes 8 de diciembre (19:45) Championship: Queens Park Rangers contra Wolverhampton Wanderers Entradas Loftus Road Stadium Martes 8 de diciembre (20:00) Championship: West Ham United contra Middlesbrough Entradas London Stadium Sábado 12 de diciembre (12:30) Championship: Queens Park Rangers contra Watford Entradas Loftus Road Stadium Sábado 12 de diciembre (15:00) Premier League: Fulham contra Brentford Entradas Craven Cottage Sábado 12 de diciembre (15:00) Championship: West Ham United contra Bristol City Entradas London Stadium Domingo 13 de diciembre (14:00) Premier League: Arsenal contra Bournemouth Entradas Emirates Stadium Domingo 13 de diciembre (19:00) Premier League: Crystal Palace contra Manchester United Entradas Selhurst Park Miércoles 16 de diciembre (19:30) Cuartos de la Carabao Cup: Crystal Palace contra Sunderland Entradas Selhurst Park Sábado 19 de diciembre (12:30) Premier League: Brentford contra Newcastle United Entradas Gtech Community Stadium Sábado 19 de diciembre (12:30) Championship: Millwall contra Charlton Athletic Entradas The Den Domingo 20 de diciembre (16:30) Premier League: Arsenal contra Manchester United Entradas Emirates Stadium Lunes 21 de diciembre (20:00) Premier League: Chelsea contra Aston Villa Entradas Stamford Bridge Sábado 26 de diciembre (15:00) Premier League: Fulham contra Brighton & Hove Albion Entradas Craven Cottage Sábado 26 de diciembre (15:00) Premier League: Tottenham Hotspur contra Bournemouth Entradas Tottenham Hotspur Stadium Sábado 26 de diciembre (15:00) Championship: Queens Park Rangers contra Bristol City Entradas Loftus Road Stadium Sábado 26 de diciembre (15:00) Championship: West Ham United contra Norwich City Entradas London Stadium Domingo 27 de diciembre (15:00) Premier League: Crystal Palace contra Arsenal Entradas Selhurst Park Martes 29 de diciembre (19:30) Premier League: Tottenham Hotspur contra Brighton & Hove Albion Entradas Tottenham Hotspur Stadium Martes 29 de diciembre (19:45) Championship: Millwall contra Portsmouth Entradas The Den Miércoles 30 de diciembre (19:30) Premier League: Crystal Palace contra Bournemouth Entradas Selhurst Park Miércoles 30 de diciembre (19:30) Premier League: Fulham contra Arsenal Entradas Craven Cottage

¿Qué equipos de la Premier League y la Championship hay en Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sur de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

Queens Park Rangers F.C.: Loftus Road Stadium (Shepherd's Bush, oeste de Londres)

West Ham United F.C.: London Stadium (Stratford, este de Londres)

Millwall F.C.: The Den (Bermondsey, sureste de Londres)

Charlton Athletic F.C.: The Valley (Charlton, sureste de Londres)

¿Cómo comprar entradas para la Premier League y la Championship?

Hay varias opciones para asistir a los partidos de la Premier League y la Championship, desde entradas para un solo encuentro hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales, disponibles a través de los canales oficiales de venta de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen distribuir las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados

Después, a quienes ya hayan asistido a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad

Por último, al público durante el periodo de venta general

Si no consigues localidades a través de los canales oficiales del club o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar plataformas verificadas de reventa, como StubHub.

2. Repesca del Mundial femenino: Inglaterra contra Ucrania, 5 de diciembre

Inglaterra y Ucrania se enfrentan en el estadio de Wembley (Londres) el sábado 5 de diciembre, con el inicio previsto a las 17:30 (GMT). Es el partido de vuelta de la final de la repesca del Mundial femenino. El vencedor de la eliminatoria a doble partido obtendrá una plaza en el Mundial femenino de 2027.

Cómo comprar entradas para el Inglaterra contra Ucrania de la repesca del Mundial femenino

Los aficionados locales pueden comprar entradas oficiales directamente en la página del evento del estadio de Wembley o en Ticketmaster UK. Los seguidores visitantes (sectores de Ucrania) deben adquirirlas a través de la Asociación Ucraniana de Fútbol (UAF) o de la página de Wembley dedicada a la afición visitante.

Para partidos con las entradas agotadas o para conseguir localidades a última hora, los aficionados pueden recurrir a plataformas verificadas de reventa como Ticombo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra contra Ucrania de la repesca del Mundial femenino?

Las entradas oficiales de acceso general para el partido de vuelta de la repesca de clasificación al Mundial femenino de la FIFA 2027 entre Inglaterra y Ucrania cuestan entre 15 y 59 libras para adultos y entre 5 y 17,50 libras con tarifa reducida.

3. Arsenal contra Real Madrid, Emirates Stadium: 9 de diciembre

El Arsenal contra Real Madrid se disputa en el Emirates Stadium (Londres) el martes 9 de diciembre, con el inicio previsto a las 20:00 (GMT).

Cómo comprar entradas para el Arsenal contra Real Madrid de la Champions League

Ante una demanda sin precedentes y con un acceso al Emirates Stadium mediante tornos 100 % digitales, el Arsenal distribuye las entradas a través de un sistema estructurado:

Abonados: Tienen garantizada una localidad para los 19 partidos de Premier League y los 4 de Champions League (fase de liga) en casa. Las entradas que no utilicen pueden volver a ponerse a la venta en la plataforma oficial de reventa del club.

Tienen garantizada una localidad para los 19 partidos de Premier League y los 4 de Champions League (fase de liga) en casa. Las entradas que no utilicen pueden volver a ponerse a la venta en la plataforma oficial de reventa del club. Sorteos para socios Red: Las tradicionales colas en línea por orden de llegada se han sustituido por sorteos para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo específico, semanas antes de cada partido.

Las tradicionales colas en línea por orden de llegada se han sustituido por sorteos para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo específico, semanas antes de cada partido. Plataforma oficial de reventa: Si se agotan las entradas de un partido, los socios oficiales que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través de Arsenal Ticket Exchange.

Si se agotan las entradas de un partido, los socios oficiales que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través de Arsenal Ticket Exchange. Paquetes de hospitalidad: Las opciones prémium, incluidas localidades en el Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados, están disponibles directamente en el portal oficial de hospitalidad del Arsenal para partidos de Premier League y Champions League.

Las opciones prémium, incluidas localidades en el Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados, están disponibles directamente en el portal oficial de hospitalidad del Arsenal para partidos de Premier League y Champions League. Plataformas de reventa: Para partidos con las entradas agotadas o para conseguir localidades a última hora, los aficionados pueden recurrir a plataformas verificadas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Champions League?

El Arsenal clasifica sus partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios más altos para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Suelen oscilar entre 65 y más de 120 libras .

Precios más altos para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Suelen oscilar entre . Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 y 75 libras .

Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría C: Rivales con menor demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales parten de 35 a 55 libras .

Rivales con menor demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales parten de . Tarifas reducidas: Hay descuentos en las categorías designadas para los Junior Gunners (menores de 18 años), los socios jóvenes adultos (de 18 a 24 años) y los aficionados mayores de 66 años.

Hay descuentos en las categorías designadas para los Junior Gunners (menores de 18 años), los socios jóvenes adultos (de 18 a 24 años) y los aficionados mayores de 66 años. Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben tener activa una afiliación oficial de pago al club.

4. Mundial de dardos de la PDC, Alexandra Palace (Londres): del 11 de diciembre al 3 de enero

Los mejores jugadores de dardos del mundo llegan a Ally Pally, en Londres, para ofrecer más emociones festivas ante la diana. La acción del Mundial de la PDC comienza el 11 de diciembre y culmina con la final el 3 de enero. Ya puedes reservar localidades para la fecha o la sesión que prefieras.

Aunque el emblemático Alexandra Palace acoge este año el mayor torneo de dardos por vigésima vez, la competición se celebrará por primera vez en la Great Hall del recinto, lo que elevará el aforo hasta una cifra récord de 180.000 entradas.

Luke Littler regresa como vigente campeón de las dos últimas ediciones y tratará de convertirse en el primer jugador desde Phil «The Power» Taylor, en 2006, en conquistar el título tres veces consecutivas. Tú también puedes sumarte al entusiasta público de los dardos consiguiendo una localidad en el Palace.

Fecha y hora local Ronda / Sesión Entradas Viernes 11 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (primera ronda: 4 partidos) Entradas Sábado 12 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Sábado 12 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (primera ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 13 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 13 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (primera ronda: 4 partidos) Entradas Lunes 14 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (primera ronda: 4 partidos) Entradas Martes 15 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Martes 15 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (primera ronda: 4 partidos) Entradas Miércoles 16 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Miércoles 16 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (primera ronda: 4 partidos) Entradas Jueves 17 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Jueves 17 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (primera ronda: 4 partidos) Entradas Viernes 18 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Viernes 18 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (primera ronda: 4 partidos) Entradas Sábado 19 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Sábado 19 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (primera ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 20 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 20 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Lunes 21 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Lunes 21 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Martes 22 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Martes 22 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Miércoles 23 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Miércoles 23 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 27 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (dieciseisavos: 3 partidos) Entradas Domingo 27 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (dieciseisavos: 3 partidos) Entradas Lunes 28 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (dieciseisavos: 3 partidos) Entradas Lunes 28 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (dieciseisavos: 3 partidos) Entradas Martes 29 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (dieciseisavos: 3 partidos) Entradas Martes 29 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (dieciseisavos: 1 partido; octavos: 2 partidos) Entradas Miércoles 30 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (octavos: 3 partidos) Entradas Miércoles 30 de diciembre (19:00) Sesión vespertina (octavos: 3 partidos) Entradas Viernes 1 de enero (12:30) Cuartos de final (2 partidos) Entradas Viernes 1 de enero (19:00) Cuartos de final (2 partidos) Entradas Sábado 2 de enero (19:30) Semifinales (2 partidos) Entradas Domingo 3 de enero (20:00) Final Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de dardos de la PDC 2026/27

Por primera vez, las entradas oficiales para el Mundial de dardos de la PDC 2026/27 se ofrecieron mediante un sistema de sorteos, en lugar de una venta general por orden de llegada. Estos fueron los detalles:

Sorteo para socios anuales de PDCTV : se abrió el 1 de septiembre y se cerró el 7 de septiembre.

: se abrió el 1 de septiembre y se cerró el 7 de septiembre. Sorteo general : se abrió el 8 de septiembre y se cerró el 14 de septiembre.

: se abrió el 8 de septiembre y se cerró el 14 de septiembre. Resultados y venta general: los ganadores de los sorteos recibieron la notificación a finales de septiembre y no hubo una venta general posterior, ya que los sorteos agotaron las entradas estándar.

Reventa oficial entre aficionados: puedes consultar See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform, el mercado autorizado de reventa de entradas estándar.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Mundial de dardos de la PDC en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que quieren conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de dardos de la PDC 2026/27?

Las entradas oficiales para el Mundial de dardos de la PDC 2026/27 en el Alexandra Palace cuestan desde 55 libras en las gradas, 75 libras en las mesas y 399 libras para la experiencia de hospitalidad del 501 Club. Los precios aumentan conforme avanzan las rondas del torneo y alcanzan su máximo en la final del 3 de enero de 2027.