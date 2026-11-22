Las grandes citas deportivas continúan en Londres este noviembre, incluida la emocionante conclusión de la primera edición de las finales de la Nations Championship de World Rugby.

Para los aficionados al fútbol, habrá un Arsenal contra Borussia Dortmund en la Champions League y varios encuentros atractivos de la Premier League, entre ellos el Arsenal contra Manchester City.

Con el otoño ya instalado en la capital, deportistas de primer nivel de todo el mundo acudirán a los emblemáticos recintos de la ciudad. Puedes verlos en directo si reservas hoy tus entradas.

Si visitas Londres por vacaciones o por trabajo este noviembre y quieres disfrutar de deporte de primer nivel, o si vives allí y buscas entradas de última hora, GOAL te ofrece toda la información que necesitas: dónde comprar entradas, cuánto cuestan y mucho más.

2. Partidos de la Premier League, Londres (varios estadios): del 23 al 29 de noviembre

Una vez terminado el parón internacional, la capital acogerá varios partidos destacados de la Premier League, incluido el gran duelo entre el Arsenal y el Manchester City.

Fecha y hora local Partido Entradas Estadio Lunes 23 de noviembre (20:00) Brentford contra Everton Entradas Gtech Community Stadium Domingo 29 de noviembre (14:05) Crystal Palace contra Hull City Entradas Selhurst Park Domingo 29 de noviembre (14:05) Fulham contra Bournemouth Entradas Craven Cottage Domingo 29 de noviembre (16:30) Arsenal contra Manchester City Entradas Emirates Stadium

¿Qué equipos de la Premier League hay en Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sur de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

Cómo comprar entradas para la Premier League

Hay varias opciones para conseguir entradas para los partidos de la Premier League: desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales, disponibles a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados de temporada

Después, a quienes ya han asistido a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad

Por último, al público durante el periodo de venta general

Si no consigues asientos a través de los canales oficiales de los clubes o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar plataformas verificadas de reventa, como LiveFootballTickets.

3. Arsenal contra Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de noviembre

El Arsenal contra Borussia Dortmund se disputará en el Emirates Stadium (Londres) el martes 24 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:00 (GMT).

Cómo comprar entradas para el Arsenal contra Borussia Dortmund de Champions League

Debido a una demanda sin precedentes y a que el acceso por los tornos del Emirates Stadium es totalmente digital, el Arsenal asigna las entradas mediante un sistema estructurado:

Abonados de temporada: Tienen asiento garantizado para los 19 partidos en casa de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga). Las entradas que no vayan a utilizarse pueden ponerse de nuevo a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club.

Tienen asiento garantizado para los 19 partidos en casa de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga). Las entradas que no vayan a utilizarse pueden ponerse de nuevo a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club. Sorteos para socios Red: Las tradicionales colas virtuales por orden de llegada se han sustituido por sorteos entre los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo determinado, semanas antes de cada partido.

Las tradicionales colas virtuales por orden de llegada se han sustituido por sorteos entre los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo determinado, semanas antes de cada partido. Intercambio oficial de entradas: Si se agotan las entradas para un partido, los socios oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través del Arsenal Ticket Exchange.

Si se agotan las entradas para un partido, los socios oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través del Arsenal Ticket Exchange. Paquetes de hospitalidad: Las opciones de hospitalidad prémium, que incluyen asientos en el Club Level, restauración de alta cocina y acceso a palcos privados, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal para los partidos de la Premier League y la Champions League.

Las opciones de hospitalidad prémium, que incluyen asientos en el Club Level, restauración de alta cocina y acceso a palcos privados, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal para los partidos de la Premier League y la Champions League. Plataformas de reventa: Para partidos con las entradas agotadas o si se buscan entradas de última hora el día del encuentro, los aficionados pueden recurrir a plataformas verificadas de reventa como LiveFootballTickets.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Champions League?

El Arsenal clasifica sus partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios más altos para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Suelen oscilar entre 65 y más de 120 £ .

Precios más altos para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Suelen oscilar entre . Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 y 75 £ .

Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría C: Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de 35 a 55 £ .

Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de . Tarifas reducidas: Hay tarifas reducidas en las categorías designadas para los Junior Gunners (menores de 18 años), los socios Young Adult (de 18 a 24 años) y los aficionados mayores (más de 66 años).

Hay tarifas reducidas en las categorías designadas para los Junior Gunners (menores de 18 años), los socios Young Adult (de 18 a 24 años) y los aficionados mayores (más de 66 años). Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben tener una afiliación oficial de pago al club en vigor.

4. Fin de semana de las finales de la Nations Championship de World Rugby, Londres (Allianz Stadium): del 27 al 29 de noviembre

Una de las grandes citas deportivas que se celebrarán en Londres este otoño es, sin duda, el fin de semana de las finales de la Nations Championship en el Allianz Stadium de Twickenham (del 27 al 29 de noviembre).

Este nuevo torneo bienal, que enfrenta a las grandes potencias del rugby de los hemisferios norte y sur para coronar a un campeón mundial, comenzó en julio y culmina en Londres. Las doce selecciones participantes disputarán encuentros durante los tres días del fin de semana final.

Fecha y hora local Posición y partido Entradas Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: Fiyi contra Italia Entradas Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: Irlanda contra Australia Entradas Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: Gales contra Japón Entradas Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: Escocia contra Argentina Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: Sudáfrica contra Francia Entradas

Cómo comprar entradas para la Nations Championship de World Rugby en Londres

Las entradas oficiales para la Nations Championship de World Rugby 2026 se pueden comprar a través de las plataformas centrales del torneo o de la federación anfitriona de cada partido (por ejemplo, la de Inglaterra), según el encuentro.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales, que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham), se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial de la Nations Championship de rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: Las entradas para los seis partidos finales, que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham), se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial de la Nations Championship de rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos se distribuyen directamente a través de las federaciones anfitrionas. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Nations Championship de World Rugby en Londres?

Los precios oficiales de las entradas para la Nations Championship de World Rugby 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o paquetes de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para cada jornada de dos partidos del «fin de semana de las finales», las categorías de precios oficiales son las siguientes: