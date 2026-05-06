Con más de 65.000 fanáticos del fútbol dispuestos a acudir al Puskás Aréna el 30 de mayo, deberías reservar con cabeza con reservas reembolsables y opciones de «cancelación gratis». Y hay muchísimas disponibles si quieres viajar a Budapest.

GOAL te ofrece a continuación todo lo que necesitas saber.

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¿Cuándo es la final de la Champions League 2026?

Fecha Partido (CET) Sede Viaje Entradas Sáb., 30 de mayo de 2026 Final: por confirmar vs por confirmar (18:00) Puskás Aréna (Budapest, Hungría) Vuelos y hoteles Entradas



Consejo: No esperes al resultado del sorteo de entradas para asegurarte dónde alojarte. Para entonces, los precios ya habrán alcanzado su punto máximo. Reserva ya una habitación reembolsable y, si no consigues un asiento en el estadio, podrás cancelarla sin coste.

¿Por qué usar reservas reembolsables para la final de la Champions League?

Aunque no conoceremos a los finalistas confirmados de la Champions League hasta después de las semifinales en la primera semana de mayo, es fácil asegurar tu reserva antes de la subida de precios.

Los precios de hoteles y vuelos a menudo se triplican una vez finaliza la ronda de los cuatro últimos, así que reservar pronto también te da más opciones para elegir.

Buscar con los filtros de «cancelación gratis» lo hace fiable para los aficionados internacionales, y conviene estar atento a los descuentos para nuevos usuarios para quienes utilicen servicios de reserva por primera vez.

Independientemente de tu presupuesto, el error número 1 que cometen los aficionados es reservar ofertas no reembolsables para ahorrarse 20 €. Aunque este es un buen método para ahorrar algo de dinero, si tu equipo no llega a la final, pierdes mucho.

Hoteles económicos frente a hoteles de lujo: ¿qué alojamiento reservar?

Característica Económico (ambiente de zona de aficionados) Lujo (experiencia VIP) Precio 150 € - 350 € por noche 800 € - 2.000 €+ por noche Mejor zona Distrito VII (barrio judío) Distrito V (Belváros) Acceso al estadio 10-15 min en la línea M2 de metro Traslado privado / taxi de lujo Alojamiento Ver ofertas económicas reembolsables Consultar disponibilidad de lujo

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Hoteles económicos (25-150 €+)

Los hoteles económicos empiezan desde 25 € en Budapest, ofreciendo a los aficionados una forma de limitar costes. Estas alternativas más baratas ofrecen a los aficionados al fútbol la opción de reducir gastos si solo van a quedarse en Budapest uno o dos días.

También pueden resultar atractivas para grupos que se alojen más tiempo y prefieran gastar su dinero en otras actividades o atracciones de la capital húngara.

Para quienes viajen en grupos más grandes, usa un filtro de «apartamento» para encontrar espacios de varias habitaciones con camas supletorias y reducir aún más el coste por persona.

Hoteles de lujo (300 €+)

Si prefieres un entorno más espacioso y alta cocina, el Distrito V, cerca del Danubio, es el lugar indicado. Además, también será la base de las Fan Zones oficiales de la UEFA.

Estas habitaciones se agotan rápido con patrocinadores e invitados corporativos, así que asegurar ahora una suite de lujo reembolsable es la única forma de garantizar tu sitio en el corazón de la ciudad.

Aunque los hoteles de lujo sí cuestan más por noche, con precios de 300 € en adelante en Budapest en Trip.com, lo que puede incrementar significativamente los gastos del viaje, son una opción atractiva para muchos visitantes que quieren aprovechar al máximo la gran final.

Cómo llegar a Budapest: vuelos, trenes y trucos

El Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest (BUD) está a solo 30 minutos del estadio, pero los precios de los vuelos serán elevados durante el fin de semana de la final. Muévete con antelación para conseguir tus vuelos al mejor precio.

Como alternativa, hay conexiones de tren de alta velocidad entre todas esas capitales. Considera volar a Viena (VIE) o Bratislava (BTS). Las conexiones de tren de alta velocidad te permiten llegar a Budapest en 2-2,5 horas, lo que a menudo supone un ahorro de cientos en el billete de avión.

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Final de la Champions League 2026: lista completa antes del vuelo

Antes de ir al aeropuerto, asegúrate de haber marcado estas casillas. Budapest es una ciudad cómoda para los aficionados, pero 2026 trae nuevas normativas que debes conocer.

Comprueba la validez de tu pasaporte: Tu pasaporte debe tener al menos 3 meses de validez restantes después de tu fecha prevista de salida de Hungría. Entrada biométrica (EES): Ten en cuenta que el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la UE ya está activo. Si no eres ciudadano de la UE, incluidos los aficionados del Reino Unido, Estados Unidos y Australia, espera que te tomen las huellas dactilares y una foto en la frontera. Calcula 45-60 minutos extra para las colas de inmigración. Descarga la app BudapestGO: Es la única forma de comprar abonos digitales de transporte y seguir en tiempo real la línea M2 del metro. Hazlo antes de aterrizar para ahorrar tiempo en el aeropuerto. La regla de la bolsa tamaño A4: Puskas Arena tiene una política de seguridad estricta. No se permitirá la entrada de bolsas más grandes que un tamaño A4 estándar. Si llevas una mochila más grande, comprueba si tu hotel ofrece consigna de equipaje o utiliza las taquillas de la estación de Keleti. Moneda (forinto frente a euro): Aunque muchos lugares del centro turístico aceptan euros, los tipos de cambio suelen ser malos. Paga en HUF, forinto húngaro, usando una tarjeta adecuada para viajar, como Revolut/Monzo, para obtener el mejor tipo de cambio. El estadio no acepta efectivo: No puedes usar dinero en efectivo dentro del Puskas Arena. Asegúrate de tener preparado tu teléfono o tarjeta para pagos sin contacto.

Dónde alojarse en Budapest: distritos para cada aficionado al fútbol

La zona de fiesta (Distrito VII - Erzsébetváros): Ideal para quienes disfrutan de una vida nocturna animada y quieren estar a un salto del estadio. Tiene buen acceso en metro y tranvía.

Ideal para quienes disfrutan de una vida nocturna animada y quieren estar a un salto del estadio. Tiene buen acceso en metro y tranvía. El centro del día de partido (Distrito VIII - Józsefváros): Un lugar emergente y diverso, situado a poca distancia a pie del Puskás Aréna. Es perfecto para quienes quieren evitar el caos del transporte antes o después del partido.

Un lugar emergente y diverso, situado a poca distancia a pie del Puskás Aréna. Es perfecto para quienes quieren evitar el caos del transporte antes o después del partido. La opción de lujo (Distrito V): Una zona cerca del Danubio con una gran cantidad de hoteles de alta gama. Esta área también incluirá el UEFA Fan Festival oficial, con el mejor ambiente cerca del torneo. Se considera el corazón de Budapest, así como el centro político, financiero, comercial y turístico de Hungría.

Una zona cerca del Danubio con una gran cantidad de hoteles de alta gama. Esta área también incluirá el UEFA Fan Festival oficial, con el mejor ambiente cerca del torneo. Se considera el corazón de Budapest, así como el centro político, financiero, comercial y turístico de Hungría. La elección inteligente (lado de Buda - Distrito I): Otra zona para aquellos aficionados que buscan una estancia más lujosa, aunque en general es más tranquila y pintoresca que el Distrito V. Se puede acceder con bastante facilidad a través de la línea M2 de metro.

Qué esperar el día del partido: cómo llegar al Puskás Aréna

El Puskás Aréna, situado justo al este del centro de Budapest, está aproximadamente a 1 km, 10 minutos a pie, de la estación central de ferrocarril de Keleti.

Por lo general, se recomienda a quienes vayan al estadio, especialmente en los días de partido, utilizar el transporte público, incluido:

Línea M2 del metro de Budapest: Una de las rutas más populares. Esta línea sale del casco histórico hacia el este. Coge el metro, por ejemplo, en Kossuth Lajos, Deak Ferenc, Astoria o Keleti en dirección a Ors Vezer y bájate en la parada Puskas Ferenc Stadion. Líneas de tranvía: Incluidas las líneas 1 y 1A. Líneas de autobús: Una multitud de rutas, incluidas las 73, 75, 77, 80 y 130. App BudapestGO: Descarga y usa la app BudapestGO. En la aplicación puedes trazar y planificar todas las mejores rutas de transporte público, autobús, tranvía y metro, hacia y desde los lugares que quieras en la capital húngara usando datos en tiempo real. Además de planificar tu trayecto, también puedes comprar billetes y abonos digitales en la app.

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