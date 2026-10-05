Esta es tu oportunidad de entrar en el Emirates Stadium del Arsenal: los paquetes prémium y de hospitalidad para los días de partido ofrecen una entrada oficial con acceso garantizado al Emirates Stadium, sin las complicaciones de los sorteos ni de las cuotas de socio.

Conseguir entradas generales mediante los sorteos oficiales para socios puede parecer casi imposible: el porcentaje de éxito en los sorteos para los socios Red suele caer por debajo del 10 %. Te contamos cómo conseguir entradas prémium para el Arsenal ahora.

¿Cómo reservar entradas prémium para el Arsenal?

Para acceder a las localidades generales hay que pagar una cuota oficial de socio adulto Red o Silver del Arsenal, de entre 35 y 55 £, sin garantía de obtener entradas en los sorteos para los partidos. Los paquetes de hospitalidad para los días de partido NO requieren ser socio.

De un vistazo: Hospitalidad, entradas prémium y paquetes VIP del Arsenal

Paquete Categoría Precios por persona* Qué incluye Cannon Club / Club Arsenal Club Level (grada intermedia) 350 a 695 £ Asiento acolchado en Club Level, vales para comida y bebida, bebida en el descanso y pase para visitar el museo y el estadio Club 1886 & Woolwich Restaurant Restauración 695 a 995 £ Menú a la carta de tres platos, barra libre, presencia de una leyenda del club y asientos centrales en Club Level The Avenell & The Heritage Salones 1.595 a 1.795 £ Asientos a la altura del centro del campo en la zona de palcos, comidas para grupos pequeños, recepción con champán prémium y barra libre Hero & Inner Circle Prémium 1.895 a 2.695 £ Acceso VIP a zonas entre bastidores, encuentros con jugadores, gastronomía de lujo y asientos junto al terreno de juego Executive Boxes (N5, N7, N7+) Palcos 12.950 a 29.595 £ (por palco) Palco privado cerrado, anfitrión personal, menú de varios platos y asientos en un balcón privado justo delante del palco

*Los precios varían considerablemente según la categoría del partido (categoría A frente a categorías B/C).

¿Qué debes saber sobre las vistas desde Club Level y los distintos sectores del Emirates Stadium?

La grada intermedia del Arsenal, conocida como Club Level, rodea todo el estadio y se sitúa entre las gradas inferior y superior. Elegir el sector adecuado depende de si das prioridad a la visión táctica, la cercanía a los banquillos o el ambiente.

Gradas centrales este y oeste (sectores 60 a 64 y 69 a 73) : Están cerca de la línea de medio campo. El sector 62 se encuentra justo encima del túnel de jugadores y los banquillos, y ofrece una perspectiva táctica privilegiada. Los sectores 70 a 72 están alineados con el ángulo de la cámara principal de televisión.

Sectores de hospitalidad junto a las líneas de gol (sectores 65 a 68 de Clock End y 77 a 81 de North Bank): En ellos se ofrecen paquetes como Cannon Club . Estos asientos permiten vivir de cerca las jugadas de ataque y las acciones en el área, además de estar próximos a las gradas donde se concentra la afición local más apasionada.

La fila 1 frente a las filas 3 a 6 : Aunque la fila 1 es la más cercana al borde del terreno de juego, la barandilla de seguridad de cristal de Club Level puede cruzarse ligeramente en el campo visual de las personas de menor estatura y los niños. Las filas 3 a 6 suelen considerarse las mejores de Club Level: tienen la altura suficiente para ver todo el campo sin obstáculos y siguen estando completamente protegidas de la lluvia.

¿Qué paquetes de hospitalidad ofrece el Arsenal?

Palcos privados Executive Boxes (de 10 a 15 invitados)

Situados en la zona de palcos, los Executive Boxes ofrecen total privacidad y asientos en un balcón exterior justo delante de cada palco privado.

Executive Box N7: Desde 12.950 £ (de 10 a 15 invitados)

Executive Box N5: Desde 13.140 £ (12 invitados)

Executive Box N7+: Desde 29.595 £ (15 invitados)

Qué incluye: Asientos privados justo delante del palco, menú de varios platos, barra libre, anfitrión dedicado, programas oficiales del partido y, en determinados paquetes, encuentros con jugadores o camisetas personalizadas.

Salones ejecutivos exclusivos

Pensados para parejas, aficionados que acuden solos o grupos pequeños que buscan un restaurante de alta cocina y vistas desde la zona del centro del campo.

The Avenell: Desde 1.595 £ por persona (se vende por parejas)

The Heritage: Desde 1.795 £ por persona (se vende por parejas)

Qué incluye: Asientos prémium junto a la línea de medio campo en la zona de palcos, alta cocina y bebidas incluidas, programas oficiales del partido y visitas de leyendas del Arsenal.

Paquetes gastronómicos y de experiencias

Si tu prioridad es la gastronomía de primer nivel o el acceso exclusivo, estos paquetes ofrecen una experiencia inmersiva durante el día de partido.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: De 695 a 725 £ por persona

Foundry Legends: Desde 995 £ por persona

Inner Circle: Desde 1.895 £ por persona (grupos de 4 u 8)

Hero Experience: Desde 2.695 £ por persona (grupo de 4)

Qué incluye: Opciones de menú de varios platos, recepciones con champán, charlas tácticas previas al partido, acceso a zonas del estadio entre bastidores y asientos prémium en Club Level.

Hospitalidad informal y con buena relación calidad-precio (Club Level)

Opciones flexibles y animadas para familias, aficionados y viajeros internacionales que buscan comodidad y un acceso sencillo.

The Academy / Academy+: De 525 a 745 £ por persona

Cannon Club: De 350 a 695 £ por persona

Qué incluye:

Asientos prémium acolchados en Club Level (por ejemplo, en el sector 66)

Acceso al salón antes del partido (abre 2,5 horas antes del inicio)

Vales para comida y bebidas (cerveza, vino y refrescos)

Bebidas gratuitas en el descanso

Pases para visitar el estadio y el museo

¿Cómo conseguir paquetes de hospitalidad y entradas prémium para los partidos del Arsenal femenino (WSL)?

Para quienes buscan la experiencia de hospitalidad del Emirates Stadium a un precio de entrada más bajo, los partidos del Arsenal en la Women's Super League (WSL) y la Champions League femenina de la UEFA que se disputan en el Emirates ofrecen una excelente alternativa.

Los paquetes de hospitalidad para los partidos femeninos ofrecen el mismo acceso a Club Level, opciones de alta cocina y disponibilidad de palcos privados a precios considerablemente más bajos, lo que los convierte en una opción popular entre familias y aficionados internacionales.

Código de vestimenta: ¿Qué debo ponerme si tengo entradas prémium del Arsenal?

Zona informal (Cannon Club / bares de Club Level): Vestimenta informal elegante. Se permiten las camisetas del Arsenal y los colores del equipo local. Están estrictamente prohibidos los chándales, la ropa de gimnasio, los vaqueros rotos y los colores del equipo visitante.

Salones y palcos formales (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): Vestimenta de informal elegante a formal. Pantalones de vestir o vaqueros elegantes, camisas con cuello o jerséis elegantes, y zapatos de vestir o zapatillas elegantes y limpias. Por lo general, las camisetas de los equipos están restringidas en los comedores formales de mayor categoría. Consulta los detalles de tu reserva.

¿Hay restricciones para el equipaje y los bolsos con las entradas prémium del Arsenal?

Si estás de viaje, no lleves equipaje al estadio.

Tamaño máximo del bolso o mochila: El tamaño máximo permitido es A4 (297 mm × 210 mm × 210 mm).

Sin consigna en el estadio: El Emirates Stadium no dispone de servicio de depósito de bolsos ni de consigna de equipaje.

No se permitirá el acceso con equipaje de mano, maletas ni mochilas grandes en los tornos de seguridad.

Utiliza los servicios de consigna de equipaje de las principales estaciones de tren (Kings Cross, Euston o St Pancras) antes de dirigirte al estadio.

Transporte: ¿Cómo llegar al estadio del Arsenal con entradas prémium?

Los palcos de hospitalidad y los salones de Club Level abren 2,5 horas antes del inicio del partido y permanecen abiertos hasta 2 horas después del pitido final.

Llega pronto para aprovechar al máximo tus vales de comida y bebida y evitar las colas de acceso.

Para llegar : Aunque las estaciones de metro de Holloway Road y Arsenal son las más cercanas, se llenan muchísimo entre 60 y 90 minutos antes del inicio del partido. Utiliza Finsbury Park (líneas Victoria y Piccadilly, y National Rail) o Highbury & Islington (línea Victoria y Overground) y disfruta de un agradable paseo de entre 10 y 15 minutos hasta la entrada de hospitalidad de la grada este (tornos X e Y).

Para salir : Las colas en la estación de Arsenal después del partido pueden superar los 45 minutos. Como los paquetes de hospitalidad permiten permanecer en los salones de Club Level hasta dos horas después del encuentro, puedes relajarte dentro, ver el análisis posterior al partido por televisión y evitar por completo las colas de la hora punta en la estación.

¿Qué son los paquetes prémium y las entradas de hospitalidad?

En el fútbol, se denomina hospitalidad a un paquete de categoría superior para el día de partido que ofrece más que una entrada convencional.

Estas experiencias pueden ir desde el acceso a salones y bares antes del partido para disfrutar del ambiente hasta distintas opciones gastronómicas, que abarcan desde un bufé hasta menús de varios platos, e incluso palcos privados para un número limitado de invitados.

Estos paquetes prémium suelen elegirse para ocasiones especiales, para agasajar a clientes o para disfrutar aún más del partido.

A diferencia de lo que ocurría antes, cuando estas zonas estaban reservadas principalmente a famosos, hoy existe una amplia oferta para aficionados, profesionales y el público general.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo recibiré mis entradas electrónicas?

Las entradas electrónicas oficiales de hospitalidad del Arsenal se envían por correo electrónico directamente a la persona titular de la reserva aproximadamente entre 3 y 5 días antes del partido.

Las entradas electrónicas se pueden añadir directamente a las carteras digitales del móvil (Apple Wallet / Google Wallet) o presentar como códigos de barras en PDF en los tornos VIP de la grada este.

¿Qué ocurre si cambia la fecha del partido por la retransmisión televisiva?

Los partidos de la Premier League se reprograman con frecuencia para su retransmisión televisiva y pueden pasar del sábado a las 15:00 al viernes por la noche, el domingo o el lunes por la noche.

Las entradas de hospitalidad siguen siendo válidas automáticamente para la nueva fecha y hora. Asegúrate siempre de que tu itinerario de viaje tenga un margen de entre 24 y 48 horas en torno al fin de semana previsto.

¿Se permite la entrada de niños a los salones de hospitalidad del Emirates?

Sí. Los niños pueden acceder a todas las zonas de hospitalidad.

Cada asistente, independientemente de su edad, debe tener una entrada de hospitalidad válida.

Por motivos de seguridad, los menores de 14 años deben ir acompañados de un adulto y se aplican restricciones a los bebés que ocupen asientos en la fila 1 de Club Level.