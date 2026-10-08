Con más de 62.000 asientos llenándose de forma constante y una alta demanda en las jornadas de la Premier League y de competición europea, conseguir entradas de admisión general para el Tottenham Hotspur puede ser complicado.

La hospitalidad oficial del Tottenham Hotspur ofrece entrada garantizada, acompañada de gastronomía seleccionada por chefs, bebidas incluidas y vistas panorámicas dentro de uno de los recintos más modernos del mundo.

De un vistazo: hospitality, entradas premium y paquetes VIP del Tottenham Hotspur Stadium

Paquete premium Categoría Rango de precios (por persona)* Ubicación Incluye Premium Seats / Travel Club Sala 199 £ - 349 £ Gradas Este y Oeste (niveles 2 y 3) Asiento acolchado junto al campo, comida ligera para llevar antes del partido, bar de pago, bebida al descanso, programa oficial del partido Stratus / Stadium Social Sala 349 £ - 549 £ Nivel 5 (anillos superiores Este y Oeste) Asiento acolchado en la línea del centro del campo, selección de bowl food o festín mediterráneo, bebidas incluidas, DJ en directo The Residency & Grill Alta cocina 549 £ - 999 £ Nivel 2 Este y nivel 3 Oeste Menú de alta cocina de 3 platos, mesa privada antes y después del partido, barra libre incluida, asientos acolchados centrales The Tunnel Club & H Club Premium 750 £ - 1.500 £+ Grada Oeste (nivel 1 y nivel 2) Vista entre bastidores del túnel de jugadores, gastronomía de nivel Michelin, maridaje de vinos con sumiller, asientos en la zona de Directores Private Loge Suites & Executive Boxes Palco 1.494 £ - 12.000 £+ (por palco) Gradas Este y Oeste Palco privado cerrado o loge semiprivado, anfitrión personal, menú personalizado de varios platos, asientos directos en el balcón

*Los precios fluctúan en función de la categoría del partido (Categoría A frente a Categoría B/C).

¿Cómo reservar entradas premium del Tottenham Hotspur?

¿Cuánto cuestan las entradas de hospitality y premium del Tottenham Hotspur FC?

Los precios de la hospitality del Tottenham Hotspur en día de partido varían en función de la categoría del encuentro (derbis londinenses de Categoría A frente a partidos de Categoría B/C), el estilo de catering (street food informal frente a alta cocina) y la ubicación del asiento (panorámicas en el anillo superior frente a asientos junto al campo en la línea del centro):

Bares deportivos informales y asientos premium (199 £ - 349 £ por persona): Puntos de acceso asequibles en las zonas premium de las gradas Este y Oeste . Incluye asientos acolchados junto al campo, vales para una zona de comida informal, bebidas al descanso y acceso a los bares de microcervecería del estadio.

Salas contemporáneas del anillo superior (349 £ - 549 £ por persona): Ambientes de alta energía como Stratus o Stadium Social en el nivel 5. Incluye vistas elevadas, bowl food de varios platos o comida mediterránea, paquetes de bebidas incluidos y entretenimiento con DJ tras el partido.

Alta cocina y salas de chef (549 £ - 999 £ por persona): Espacios gastronómicos premium como The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Ofrece menús gourmet de varios platos, mesas privadas para comer, bebidas de cortesía y asientos acolchados en la zona central.

Experiencias VIP de referencia (750 £ - 1.500 £+ por persona): Entornos de primer nivel para el día de partido, incluidos The H Club y The Tunnel Club. Incluye vistas acristaladas a la zona del túnel de jugadores, alta cocina, servicio privado de sumiller y asientos de lujo junto al palco de Directores.

Private Loge Suites & Executive Boxes (1.494 £ - 12.000 £+ por palco): Suites y espacios loge cerrados para 4 a 20 invitados. Incluye menú personalizado de varios platos, personal de atención dedicado y asientos privados del estadio justo fuera de su suite.

¿Qué paquetes premium hay disponibles en el Tottenham Hotspur FC?

Private Loge Suites & Executive Boxes (4-20 invitados)

Ubicados en niveles ejecutivos específicos, los palcos privados y las suites loge ofrecen total privacidad junto con asientos directos en balcón con vistas al terreno de juego.

Precios: Desde 1.494 £ por palco/suite (de 4 a 20 invitados)

Qué incluye: Suite privada cerrada o zona de restauración loge con vistas al campo, servicio personal de camarero, gastronomía personalizada del chef o bufés, bar privado abastecido, programas oficiales y visitas de leyendas del club.

Suites VIP de referencia

Diseñadas para entretenimiento corporativo, ocasiones señaladas o aficionados que buscan gastronomía de alto nivel combinada con vistas al centro del campo.

Precios: The Tunnel Club desde 750 £ por persona | The H Club desde 850 £ por persona

Qué incluye: Vista exclusiva a través de cristaleras de los jugadores mientras recorren el túnel antes y después del partido, alta cocina de varios platos, barra libre incluida con licores y champán, regalos del partido y asientos centrales detrás de los banquillos.

Salas gastronómicas y experienciales

Para aficionados que buscan gastronomía de alto nivel y entretenimiento después del partido:

Precios: The Residency (549 £ - 999 £) | Stadium Social (399 £ - 599 £) | Galvin at Tottenham

Qué incluye: Menús de chef de tres platos, reserva de mesa privada antes y después del partido, paquetes de barra libre incluidos y asientos acolchados junto al campo en los niveles 2/3.

Hospitality informal y de gran valor

Opciones flexibles y vibrantes diseñadas para aficionados locales, familias y viajeros internacionales:

Precios: Stratus Lounge (349 £ - 549 £) | Premium Seats / Travel Club (199 £ - 349 £)

Qué incluye:

Asientos acolchados en la grada Este, la grada Oeste o los anillos superiores Acceso a salas premium desde 3 horas antes del inicio hasta 2 horas después del partido Bowl food gourmet, vales de street food u opciones informales para picar Bebidas gratuitas al descanso u opciones de bar incluidas según la categoría Programa oficial de recuerdo del día de partido



¿Qué hay que saber sobre las gradas y las vistas del Tottenham Hotspur Stadium?

Las cuatro gradas del Tottenham Hotspur Stadium ofrecen perspectivas únicas del terreno de juego:

Grada Oeste (premium de niveles 2 y 3): Alberga las suites gastronómicas de referencia, The H Club y The Tunnel Club. Los asientos están situados directamente sobre los banquillos y el túnel de jugadores, con vistas a la línea del centro del campo.

Grada Este (premium de niveles 2 y 3): Alberga la East Premium Concourse, Stratus Lounge y The Residency East. Ofrece vistas de gran angular justo enfrente de las cámaras de televisión.

Grada Sur ("The Wall"): La grada de un solo nivel más grande de Europa (capacidad para 17.500 personas), diseñada para potenciar el ruido del estadio. Las opciones premium cerca de las esquinas permiten a los aficionados empaparse del ambiente mientras disfrutan del acceso a sala.

Grada Norte: Cuenta con asientos pensados para familias y paquetes Travel Club con opciones de vista orientadas hacia la Grada Sur.

¿Cómo conseguir hospitality y entradas premium del Tottenham Hotspur Women’s (WSL)?

Para los aficionados que buscan la experiencia de hospitality del estadio a un precio asequible, los partidos de la Women’s Super League (WSL) del Tottenham Hotspur que se disputan en el Tottenham Hotspur Stadium ofrecen una opción.

Las mejoras de hospitality para los partidos femeninos incluyen acceso a sala en la grada Este, estaciones de comida tipo bufé y asientos acolchados desde tarifas de entrada asequibles, lo que las hace populares entre familias y grupos juveniles.

Código de vestimenta: ¿qué debería llevar con entradas premium del Tottenham Hotspur?

Categoría informal (Premium Seats / Travel Club / Stratus): Smart casual. Se permiten camisetas oficiales del Tottenham Hotspur y los colores del equipo. Los chándales, la ropa de gimnasio, los colores del equipo visitante y las camisetas del rival están terminantemente prohibidos.

Salas formales y palcos (The H Club / The Tunnel Club / Executive Boxes): De smart casual a formal. Pantalón de vestir o vaqueros cuidados, camisas con cuello o prendas de punto elegantes, y zapatos limpios o zapatillas lisas elegantes. Las camisetas de fútbol están restringidas en los comedores formales de categoría superior.

¿Hay restricciones de equipaje y bolsas con las entradas premium del Tottenham Hotspur?

Límite de bolsa: El Tottenham Hotspur Stadium aplica una estricta política de bolsas de tamaño A4 (21 cm x 30 cm / 20,8 cm x 29,7 cm). Las bolsas personales se registran antes de la entrada.

Sin consigna en el recinto: No hay servicio de consigna ni instalaciones para guardar bolsas en el Tottenham Hotspur Stadium los días de partido. No se permitirá el acceso de maletas grandes ni mochilas más allá de los controles de seguridad.

Solución de almacenamiento: Guarde el equipaje de mayor tamaño en las consignas de las estaciones de London Liverpool Street, Kings Cross o London Victoria antes de desplazarse a Tottenham.

Transporte: ¿cómo llegar al Tottenham Hotspur Stadium con entradas premium?

Las suites de hospitality abren 3 horas antes del inicio y permanecen abiertas hasta 2 horas después del pitido final en los partidos de fin de semana (1 hora en los partidos nocturnos).

Llegada: Las principales rutas de acceso son mediante el London Overground hasta la estación de White Hart Lane, a 5 minutos a pie, o los trenes de Greater Anglia hasta la estación de Northumberland Park, a 10 minutos a pie. Como alternativa, tome la línea Victoria de metro hasta la estación de Seven Sisters y utilice el autobús lanzadera directo de día de partido.

Salida: Las colas tras el partido en las estaciones de White Hart Lane y Seven Sisters pueden tardar más de 45 minutos en despejarse. Como los pases de hospitality dan acceso a las salas después del pitido final, relájese dentro, disfrute de bebidas tras el partido, vea en las pantallas de la sala las entrevistas en directo de los entrenadores después del encuentro y espere a que se disperse la mayor afluencia en las estaciones antes de salir.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo recibiré mis entradas electrónicas?

Las entradas electrónicas oficiales de hospitality del Tottenham Hotspur se envían por correo electrónico directamente a la persona que realizó la reserva aproximadamente entre 3 y 5 días antes del partido. Las entradas electrónicas pueden añadirse a la cartera digital de su smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) o escanearse como códigos de barras digitales en los tornos de acceso VIP.

¿Qué ocurre si cambia la fecha del partido por la retransmisión televisiva?

Los partidos de la Premier League se reprograman con frecuencia para su retransmisión en directo por televisión, pasando de la franja del viernes por la noche a la del sábado, domingo o lunes. Las entradas de hospitality siguen siendo automáticamente válidas para la nueva fecha y hora del partido. Mantenga siempre una planificación de viaje flexible.

¿Se permite la entrada de niños en las salas de hospitality del Tottenham Hotspur?

Sí. Los niños son bienvenidos en todas las salas de hospitality del Tottenham Hotspur. Todos los asistentes, independientemente de su edad, deben tener una entrada válida de hospitality para el día de partido, y los menores de 16 años deben ir acompañados por una persona adulta.