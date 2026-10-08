Evita las complicaciones del sorteo de entradas: reservar hospitality de Manchester United te da un acceso garantizado y directo a Old Trafford sin tener que pelear con sorteos de membresía ni complejos requisitos de puntos.

Incluso con una capacidad del estadio superior a 74.000 espectadores, conseguir entradas estándar para partidos de alto nivel de la Premier League o compromisos europeos sigue siendo muy difícil. Los paquetes oficiales de día de partido eliminan el estrés: ofrecen asientos confirmados, restauración ejecutiva, bebidas incluidas y vistas inmejorables del terreno de juego.

De un vistazo: hospitality de Old Trafford, entradas premium y paquetes VIP

Paquete premium Categoría Rango de precios (por persona)* Ubicación Incluye Kit Room / Salford Suite Sala 250 £ - 495 £ North West Quadrant / SAF Stand Asiento acolchado en Tier 2/3, comida callejera, bar de pago, programa del partido Victoria Warehouse Sala externa 295 £ - 580 £ Fuera del recinto (5 minutos a pie) Asiento en la Sir Bobby Charlton Stand, puestos de comida callejera, bebidas incluidas Museum Experience & Red Café Club Level y Experience 350 £ - 650 £ Sir Alex Ferguson Stand Asiento acolchado en la SAF Stand, entrada completa al museo de 3 plantas, bufé, preguntas y respuestas con una leyenda Knights Lounge & Centennial Restauración 650 £ - 1.250 £ North East Quadrant / SAF Stand Comida de chef de 3 platos, barra libre, asientos acolchados en la línea de medio campo The Gallery & Heritage Club Premium 1.200 £ - 2.500 £ SAF Stand / SBC Stand Alta cocina de 4/5 platos, recepción con champán, asientos ejecutivos centrales Private Executive Boxes (8–10+ Guests) Palco 8.500 £ - 22.000 £ (por palco) East Stand / SBC Stand Suite privada cerrada, anfitrión personal, restauración personalizada, asientos en balcón

*Los precios fluctúan según la categorización del partido (Categoría A frente a Categoría B/C).

¿Cómo reservar entradas premium de Manchester United?

Próximos partidos MUN Premier League 12:30 TOT

¿Cuánto cuestan las entradas hospitality y premium de Manchester United FC?

Los precios de la hospitality de día de partido de Manchester United varían según la categorización del encuentro (rivalidades de Categoría A frente a partidos de Categoría B/C), las opciones de comida (desde puestos informales de comida callejera hasta alta cocina de varios platos) y la ubicación del asiento (desde cuadrantes en el anillo superior hasta asientos en la línea de medio campo):

Bares deportivos informales y salas contemporáneas (250 £ - 495 £ por persona): Espacios de entrada como The Kit Room o Salford Suite. Incluye asientos acolchados en los anillos superiores, opciones informales de comida callejera y acceso a bar de pago.

Salas externas y paquetes experienciales (295 £ - 650 £ por persona): Opciones distintivas como Victoria Warehouse o la Old Trafford Museum Experience en la Sir Alex Ferguson Stand. Incluyen exposiciones interactivas del club, bufés calientes, bebidas de cortesía y sesiones de preguntas y respuestas antes del partido con exjugadores.

Alta cocina y salas de medio campo (650 £ - 1.250 £ por persona): Entornos de lujo de nivel medio como Knights Lounge, Centennial Suite o Evolution Restaurant. Ofrecen menús gourmet de tres platos, barra incluida y asientos con vistas privilegiadas junto a la banda.

Salas insignia ultra VIP (1.200 £ - 2.500+ £ por persona): Espacios de máximo nivel como The Gallery o Heritage Club. Ofrecen recepciones con champán, comidas de cuatro o cinco platos elaboradas por chefs, regalos oficiales y lujosos asientos acolchados cerca del Directors' Box.

Palcos ejecutivos privados (8.500 £ - 22.000 £ por palco): Suites exclusivas para 8 a 10+ invitados en la East Stand y la Sir Bobby Charlton Stand. Incluyen restauración a medida, servicio de anfitrión privado y asientos reservados en balcón directamente fuera de la ventana de tu suite.

¿Qué paquetes premium están disponibles en Manchester United FC?

Private Executive Boxes (8–10+ Guests)

Ubicadas en exclusivos niveles de palcos en la East Stand y la Sir Bobby Charlton Stand, las suites privadas ofrecen total privacidad junto con asientos exteriores directos.

Precio: Desde 8.500 £ por palco (8 a 10+ invitados)

Qué incluye: Suite privada cerrada con vistas al terreno de juego, servicio de anfitrión personal y camarero, comida de varios platos o bufés, bar privado surtido, programas del partido y apariciones de exjugadores del United.

Suites VIP insignia

Diseñadas para recibir invitados a nivel ejecutivo, ocasiones especiales o aficionados que buscan gastronomía de primer nivel combinada con una visión central desde la línea de medio campo.

Precio: The Gallery desde 1.200 £ por persona | Heritage Club desde 1.500 £ por persona

Qué incluye: Asientos situados cerca del Directors' Lounge, recepción con champán, alta cocina de cinco platos, barra de cortesía con licores y vinos, regalos conmemorativos y análisis tácticos previos al partido.

Salas gastronómicas y experienciales

Ideales para aficionados que quieren una rica herencia del club, comida de primer nivel o un entretenimiento inmersivo en día de partido:

Precio: Knights Lounge (650 £ - 1.100 £) | Museum Experience (desde 350 £) | Red Café (desde 330 £)

Qué incluye: Menús gourmet de varios platos, paquetes de barra libre, sesiones en vivo de preguntas y respuestas con leyendas del United y asientos premium acolchados en la Sir Alex Ferguson Stand.

Hospitality informal y de gran valor

Una hospitality flexible y animada ideal para familias, aficionados locales y seguidores internacionales:

Precio: Victoria Warehouse (295 £ - 580 £) | The Kit Room (250 £ - 495 £) | Salford Suite (228 £ - 450 £)

Qué incluye:

Asientos acolchados en la Sir Bobby Charlton Stand, la Sir Alex Ferguson Stand o el North West Quadrant

Acceso a la suite desde 3 horas antes del saque inicial y hasta 1 hora después del partido

Vales para comida callejera, bufés calientes o mostradores de restauración informal

Acceso a servicios de bar de pago o a opciones de bebida incluidas según el nivel

Programa oficial de recuerdo del día de partido

¿Qué debes saber sobre las gradas y las vistas de Old Trafford?

Las cuatro gradas diferenciadas de Old Trafford ofrecen cada una un punto de vista único:

Sir Alex Ferguson Stand (North Stand): La enorme grada de tres niveles que alberga las principales suites ejecutivas, The Gallery y el Manchester United Museum. Los asientos del nivel intermedio ofrecen vistas tácticas excepcionales del terreno de juego.

Sir Bobby Charlton Stand (South Stand): Recorre la línea principal de banda y alberga los banquillos, el túnel y el Directors' Box. Los asientos del Tier 1 ofrecen una perspectiva cercana de la zona técnica.

Stretford End (West Stand): El epicentro histórico del ambiente de Old Trafford. Las salas de cuadrante cercanas permiten a los aficionados empaparse del ambiente mientras disfrutan de servicios premium.

East Stand (SCORE Stand): Ofrece asientos elevados en cuadrante y palcos ejecutivos con vistas directas a la entrada de Sir Matt Busby Way y a la Trinity Statue en el exterior.

¿Cómo conseguir entradas hospitality y premium de Manchester United Women’s (WSL)?

Para los aficionados que buscan vivir la hospitality de Old Trafford a un precio más bajo, los partidos de la Women’s Super League (WSL) y de copa de Manchester United disputados en Old Trafford son una gran opción.

Los paquetes para partidos femeninos incluyen acceso a salas de la Sir Alex Ferguson Stand, bufés de calidad y asientos acolchados a precios aptos para familias, lo que los convierte en una opción muy popular para equipos de cantera y salidas familiares.

Código de vestimenta: ¿qué debo ponerme con las entradas premium de Manchester United?

Nivel informal (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse): Smart casual. Se permite vestir camisetas oficiales de Manchester United y ropa del equipo. Están estrictamente prohibidos los chándales, la ropa de gimnasio, la indumentaria del equipo visitante o los colores rivales.

Salas formales y palcos (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes): Smart casual a formal. Pantalones elegantes o vaqueros cuidados, camisas con cuello o prendas de punto elegantes, y zapatos limpios o zapatillas discretas y elegantes. No se permiten camisetas de fútbol en las suites de alta cocina de máximo nivel.

Transporte: ¿cómo llegar a Old Trafford con entradas premium?

Las suites hospitality abren 3 horas antes del saque inicial y permanecen abiertas hasta 1 hora después del pitido final.

Llegada: La forma más sencilla de viajar es a través del Manchester Metrolink. Los tranvías salen de Manchester Piccadilly o Victoria hasta la estación de Old Trafford (7 minutos a pie), Wharfside (5 minutos a pie) o Exchange Quay (10 minutos a pie).

Salida: Las colas en las estaciones de tranvía tras el partido pueden ser muy largas. Como tu pase hospitality te da acceso a la sala después del encuentro, quédate dentro, mira el análisis en directo posterior al partido en las pantallas de la sala y deja que se despejen las aglomeraciones antes de volver al centro de la ciudad.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo recibo mis entradas electrónicas?

Las entradas electrónicas oficiales de hospitality de Manchester United FC se envían por correo electrónico al titular principal de la reserva aproximadamente entre 3 y 5 días antes del saque inicial. Las entradas electrónicas pueden añadirse a tu cartera móvil (Apple Wallet / Google Wallet) o escanearse en los tornos del estadio como códigos de barras en PDF.

¿Qué pasa si cambia la fecha del partido por la retransmisión televisiva?

Los partidos de la Premier League cambian con frecuencia por la cobertura televisiva en directo, pasando a disputarse en horarios de viernes por la noche, sábado, domingo o lunes. Las entradas hospitality siguen siendo válidas automáticamente para la nueva hora de inicio. Asegúrate de mantener flexibles tus planes de viaje.

¿Se permite la entrada de niños en las salas hospitality de Old Trafford?

Sí. Los niños son bienvenidos en todas las salas hospitality de Old Trafford. Todos los asistentes deben tener una entrada hospitality válida independientemente de su edad, y los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.



