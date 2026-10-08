Cómo conseguir entradas premium del Chelsea FC: entradas hospitality, información sobre Stamford Bridge, precios de los palcos VIP y más

Evita por completo el drama de las colas para conseguir entradas: la hospitalidad oficial de Chelsea para los días de partido ofrece una vía autorizada y prioritaria de acceso directo a Stamford Bridge, sin tener que lidiar con puntos de fidelidad, niveles de membresía o sorteos con exceso de solicitudes.

Con una capacidad ajustada de 40.000 espectadores y una demanda en máximos históricos, conseguir entradas de admisión general para grandes noches de la Premier League y de Europa puede parecer una batalla cuesta arriba. La hospitalidad oficial cambia por completo el guion y te da acceso instantáneo y verificado, además de alta cocina, barras gratuitas y vistas de primer nivel al terreno de juego.

¿Cómo reservar entradas premium de Chelsea?

De un vistazo: hospitalidad en Stamford Bridge, entradas premium y paquetes VIP

Paquete premium Categoría Rango de precios (por persona)* Ubicación Incluye Westview / UTB Sports Lounge Sala lounge 275 £ - 550 £ West Stand / Fulham Road Asiento acolchado en la West Stand, zona gastronómica tipo food hall/bufé antes del partido, bebida al descanso, programa oficial del partido Canoville & Champions Club Club Level (graderío intermedio) 395 £ - 750 £ East Stand (graderío intermedio) Asiento acolchado a la altura del área, bufé previo al partido de 3 platos, bar de pago, aperitivos tras el partido, preguntas y respuestas con una leyenda del club Tambling’s & Harris Suite Restauración 650 £ - 1.250 £ West Stand (graderío intermedio) Menú de alta cocina de 3 platos, barra libre incluida (cerveza, vino y licores), asientos acolchados en la línea de medio campo Millennium Suite & Club 1905 Premium 1.200 £ - 2.200 £ West Stand (nivel 2) Experiencia gourmet de 4 platos, recepción con champán, asientos centrados junto al palco de directivos, visitas de leyendas Executive Boxes (10–20 Guests) Palco 11.000 £ - 24.000 £ (por palco) West Stand / East Stand Suite privada cerrada, anfitrión personal, menú personalizado de varios platos, asientos de balcón privados fuera de la suite

*Los precios fluctúan en función de la categoría del partido (categoría A frente a categoría B/C).

¿Cuánto cuestan la hospitalidad y las entradas premium del Chelsea FC?

Los precios de la hospitalidad y de los paquetes premium del Chelsea FC varían en función de la categoría del partido (categoría A frente a categoría B/C), del servicio de comida (puestos de street food frente a menús del chef de varios platos) y de la ubicación respecto al terreno de juego (graderío superior frente al nivel del palco de directivos):

Bares deportivos informales y salas lounge contemporáneas (275 £ - 550 £ por persona): Opciones de acceso asequibles como Westview o Under The Bridge (UTB). Incluyen asientos acolchados en la West Stand, animadas estaciones gastronómicas tipo food hall antes del partido y vales para bebidas al descanso.

Bufés tradicionales y salas lounge de club (395 £ - 750 £ por persona): Opciones de gama media como la Canoville Suite o el Champions Club en la East Stand. Incluyen bufés calientes de varios platos, servicio de bar de pago, aperitivos salados tras el partido y apariciones de antiguos iconos del Chelsea.

Alta cocina y salas lounge en el centro del campo (650 £ - 1.250 £ por persona): Espacios culinarios premium como Tambling’s Suite o la Harris Suite en la West Stand. Ofrecen menús gourmet de tres platos, paquetes de bebidas incluidos y asientos centrales en la línea de medio campo.

Salas lounge insignia ultra VIP (1.200 £ - 2.200 £+ por persona): Entornos de día de partido de primer nivel como la Millennium Suite o The Clubhouse. Incluyen alta cocina de cuatro platos, recepciones con champán, regalos exclusivos del partido y asientos directamente junto al palco de directivos.

Palcos ejecutivos privados (11.000 £ - 24.000 £ por palco): Suites cerradas para entre 10 y 20 invitados en niveles exclusivos de palcos. Incluyen restauración personalizada de varios platos, servicio de anfitrión personal y asientos privados de balcón justo fuera de la suite.

¿Qué paquetes premium hay disponibles en el Chelsea FC?

Private Executive Boxes (10–20 Guests)

Situados en niveles exclusivos de palcos entre la West Stand y la East Stand, los palcos ejecutivos ofrecen privacidad total junto con asientos directos en el balcón, justo al otro lado del cristal de la suite.

Executive Boxes: desde 11.000 £ (de 10 a 20 invitados)

Qué incluyen: suite privada cerrada con vistas al terreno de juego, camarero y anfitrión personal, alta cocina de varios platos o bufés gourmet, bar privado completamente abastecido, programas del día de partido y visitas de leyendas del club.

Suites VIP insignia

Diseñadas para entretenimiento ejecutivo, ocasiones especiales o grupos pequeños que buscan alta cocina con vistas centradas sobre el medio campo.

The Millennium Suite: desde 1.200 £ por persona

The Clubhouse: desde 1.500 £ por persona

Qué incluyen: asientos junto a la prestigiosa Directors' Lounge, alta cocina de cuatro platos, barra libre incluida con licores y champán, regalos del partido y sesiones informativas tácticas previas al encuentro.

Salas lounge gastronómicas y experienciales

Para aficionados que buscan gastronomía de primer nivel o acceso al terreno de juego entre bastidores:

Tambling’s Suite: 650 £ - 1.100 £ por persona (nombrada en honor al legendario goleador Bobby Tambling)

Harris Suite: desde 750 £ por persona

Under The Bridge (UTB): desde 350 £ por persona

Dugout Club: paquetes premium con acceso a pie de campo y al túnel de jugadores

Qué incluyen: menús del chef de tres platos, paquetes de bebidas incluidos, entretenimiento en la sala lounge antes del partido y asientos acolchados en la West Stand.

Hospitalidad informal y de gran valor

Opciones flexibles y de alta energía pensadas para familias, viajeros internacionales y grupos:

Westview: 275 £ - 510 £ por persona

Canoville Suite: 395 £ - 750 £ por persona

Qué incluyen:

Asientos acolchados en la parte alta de la West Stand o en el graderío intermedio de la East Stand

Acceso a modernos pasillos luminosos o salas lounge privadas que abren 2,5 horas antes del partido

Vales para puestos de comida antes del partido o acceso a bufé del chef

Bebidas gratuitas al descanso (té/café/refrescos)

Programa oficial del partido

¿Qué hay que saber sobre las gradas y las vistas de Stamford Bridge?

Las cuatro tribunas de Stamford Bridge ofrecen perspectivas únicas según prefieras visión táctica o ambiente de día de partido:

West Stand (graderío intermedio y Westview Upper): Alberga suites ejecutivas y salas lounge de alta cocina. Los bloques 1-8 del graderío intermedio de la West Stand están situados directamente sobre los banquillos y el túnel de jugadores, y ofrecen una ubicación privilegiada en la línea de medio campo.

East Stand (graderío intermedio): Alberga la Canoville Suite, el Champions Club y el Captains Bar. Situada a la altura del área, proporciona vistas elevadas sobre ambas zonas técnicas y frente a la plataforma de cámaras.

Matthew Harding Stand y Shed End: Tribunas detrás de la portería donde se concentra la apasionada afición local. Paquetes de hospitalidad informales como UTB te sitúan cerca de estos fondos de gran ambiente.

¿Cómo conseguir hospitalidad y entradas premium para Chelsea Women’s (WSL)?

Para los aficionados que buscan la experiencia de hospitalidad de Stamford Bridge a un precio accesible, los partidos del Chelsea FC Women en la Women's Super League (WSL) y en la UEFA Women's Champions League que se disputan en Stamford Bridge ofrecen una alternativa asequible.

Los paquetes de hospitalidad para los partidos femeninos incluyen acceso a salas lounge de la West Stand, opciones de bufé gourmet y asientos acolchados a tarifas significativamente más reducidas, lo que los convierte en una opción popular para familias y grupos juveniles.

Código de vestimenta: ¿qué debería llevar con las entradas premium de Chelsea?

Tramo informal (Westview / UTB / Canoville Suite): Smart casual. Se permiten camisetas oficiales de local del Chelsea y colores del equipo. Los chándales, la ropa de gimnasio, los colores del equipo visitante y las camisetas del rival están estrictamente prohibidos.

Salas lounge formales y palcos (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): De smart casual a formal. Pantalones de vestir o vaqueros elegantes, camisas con cuello o prendas de punto arregladas, y zapatos de vestir limpios o zapatillas elegantes. Las camisetas réplica de fútbol están restringidas en los comedores formales de gama alta.

¿Hay restricciones de equipaje y bolsas con las entradas premium de Chelsea?

Límite de bolsas: Stamford Bridge aplica un estricto límite de tamaño A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) para todas las bolsas que accedan a los tornos del estadio.

Sin consigna en el recinto: No hay instalaciones para guardar equipaje o dejar bolsas en Stamford Bridge los días de partido. Las maletas y mochilas grandes serán rechazadas por seguridad en el perímetro exterior.

Solución de almacenamiento: Guarda el equipaje más grande en las consignas de las estaciones de London Victoria o Earl's Court antes de desplazarte a Fulham Road.

Transporte: ¿cómo llegar a Chelsea con entradas premium?

Las suites y salas lounge de hospitalidad abren entre 2,5 y 3 horas antes del saque inicial y permanecen abiertas hasta entre 1 y 2 horas después del pitido final.

Llegada : La estación más cercana es Fulham Broadway (District Line), situada a 3 minutos a pie de las entradas VIP de Stamford Bridge. Como alternativa, puedes tomar el London Overground hasta West Brompton o Imperial Wharf, a 15 minutos a pie.

Salida : Las colas tras el partido en la estación de metro de Fulham Broadway pueden llevar más de 45 minutos. Como los pases de hospitalidad dan acceso a la sala lounge después del encuentro, puedes relajarte dentro, ver en los monitores las entrevistas en directo a los entrenadores tras el partido y esperar a que se despejen las aglomeraciones antes de salir.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo recibo mis entradas electrónicas?

Las entradas electrónicas oficiales de hospitalidad del Chelsea FC se envían por correo electrónico directamente a la persona principal de la reserva aproximadamente entre 3 y 5 días antes del partido. Las e-tickets pueden guardarse directamente en carteras digitales del smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) o escanearse como códigos de barras PDF en los tornos VIP.

¿Qué pasa si cambia la fecha del partido por la retransmisión televisiva?

Los partidos de la Premier League se reprograman con frecuencia por motivos de retransmisión, pasando de la franja del viernes por la tarde-noche a las del sábado, domingo o lunes. Las entradas de hospitalidad siguen siendo válidas automáticamente para el nuevo horario del partido. Ten siempre flexibilidad al organizar los viajes y las reservas de hotel.

¿Se permite la entrada de niños en las salas lounge de hospitalidad de Stamford Bridge?

Sí. Los niños son bienvenidos en todas las áreas de hospitalidad de Stamford Bridge. Todos los asistentes, independientemente de su edad, deben tener una entrada válida de hospitalidad para el día de partido, y los menores de 16 años deben ir acompañados de un adulto.