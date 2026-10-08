Evita por completo el drama de las colas para conseguir entradas: la hospitalidad oficial de Chelsea para los días de partido ofrece una vía autorizada y prioritaria directamente a Stamford Bridge, sin tener que lidiar con puntos de fidelidad, niveles de membresía o sorteos con más demanda que plazas.

Con una capacidad ajustada de 40.000 espectadores y una demanda en máximos históricos, conseguir entradas de admisión general para las grandes noches de la Premier League y de Europa puede sentirse como una batalla cuesta arriba. La hospitalidad oficial cambia por completo el panorama: otorga acceso inmediato y verificado, además de alta cocina, bares gratuitos y vistas de primer nivel al terreno de juego.

¿Cómo reservar entradas premium del Chelsea?

De un vistazo: hospitalidad en Stamford Bridge, entradas premium y paquetes VIP

Paquete premium Categoría Rango de precios (por persona)* Ubicación Incluye Westview / UTB Sports Lounge Sala lounge 275 £ – 550 £ Tribuna Oeste / Fulham Road Asiento acolchado en la Tribuna Oeste, zona gastronómica tipo food hall/bufé antes del partido, bebida al descanso, programa oficial del partido Canoville & Champions Club Club Level (graderío intermedio) 395 £ – 750 £ Tribuna Este (graderío intermedio) Asiento acolchado a la altura del área, bufé previo al partido de 3 platos, bar de pago, aperitivos después del partido, turno de preguntas y respuestas con una leyenda del club Tambling’s & Harris Suite Restauración 650 £ – 1.250 £ Tribuna Oeste (graderío intermedio) Menú de alta cocina de 3 platos, barra libre incluida (cerveza/vino/bebidas espirituosas), asientos acolchados en la línea de medio campo Millennium Suite & Club 1905 Premium 1.200 £ – 2.200 £ Tribuna Oeste (nivel 2) Experiencia gourmet de 4 platos, recepción con champán, asientos centrados junto al palco de directivos, visitas de leyendas Executive Boxes (10–20 Guests) Palco 11.000 £ – 24.000 £ (por palco) Tribuna Oeste / Tribuna Este Suite privada cerrada, anfitrión personal, comida personalizada de varios platos, asientos en balcón privado fuera de la suite

*Los precios fluctúan según la categoría del partido (Categoría A frente a Categoría B/C).

¿Cuánto cuestan la hospitalidad y las entradas premium del Chelsea FC?

Los precios de la hospitalidad y los paquetes premium del Chelsea FC varían según la categoría del partido (Categoría A frente a Categoría B/C), el servicio de comida (puestos de street food frente a menús de chef de varios platos) y la ubicación respecto al campo (graderío superior frente al nivel del palco de directivos):

Bares deportivos informales y salas lounge contemporáneas (275 £ – 550 £ por persona): Opciones de acceso más asequibles como Westview o Under The Bridge (UTB). Incluyen asientos acolchados en la Tribuna Oeste, animados puestos gastronómicos antes del partido y vales para bebidas al descanso.

Bufés tradicionales y salas lounge de club (395 £ – 750 £ por persona): Opciones de gama media como la Canoville Suite o el Champions Club en la Tribuna Este. Incluyen bufés calientes de varios platos, bar de pago, aperitivos salados después del partido y apariciones de antiguos iconos del Chelsea.

Alta cocina y salas lounge en el centro del campo (650 £ – 1.250 £ por persona): Espacios gastronómicos premium como Tambling’s Suite o Harris Suite en la Tribuna Oeste. Ofrecen menús gourmet de tres platos, paquetes de bebidas incluidos y asientos centrados en la línea de medio campo.

Salas lounge insignia ultra-VIP (1.200 £ – 2.200 £+ por persona): Entornos de primer nivel para el día de partido como la Millennium Suite o The Clubhouse. Incluyen alta cocina de cuatro platos, recepciones con champán, regalos exclusivos del partido y asientos justo al lado del palco de directivos.

Palcos ejecutivos privados (11.000 £ – 24.000 £ por palco): Suites cerradas para 10 a 20 invitados en niveles de palcos dedicados. Incluyen comida personalizada de varios platos, servicio de anfitrión personal y asientos en balcón privado justo fuera de la suite.

¿Qué paquetes premium hay disponibles en el Chelsea FC?

Palcos ejecutivos privados (10–20 invitados)

Ubicados en niveles de palcos dedicados en las Tribunas Oeste y Este, los palcos ejecutivos ofrecen privacidad total junto con asientos directos en balcón justo tras el cristal de la suite.

Palcos ejecutivos: desde 11.000 £ (de 10 a 20 invitados)

Qué incluyen: suite privada cerrada con vistas al campo, camarero y anfitrión personal, alta cocina de varios platos o bufés gourmet, bar privado totalmente surtido, programas del día de partido y visitas de leyendas del club.

Suites VIP insignia

Diseñadas para entretenimiento ejecutivo, ocasiones especiales o grupos pequeños que buscan alta cocina junto con vistas centrales del centro del campo.

The Millennium Suite: desde 1.200 £ por persona

The Clubhouse: desde 1.500 £ por persona

Qué incluyen: asientos junto al prestigioso Directors' Lounge, alta cocina de cuatro platos, barra libre incluida con bebidas espirituosas y champán, regalos del partido y charlas tácticas previas al encuentro.

Salas lounge gastronómicas y experienciales

Para aficionados que buscan gastronomía de primer nivel o acceso entre bastidores al terreno de juego:

Tambling’s Suite: 650 £ – 1.100 £ por persona (llamada así por el legendario goleador Bobby Tambling)

Harris Suite: desde 750 £ por persona

Under The Bridge (UTB): desde 350 £ por persona

Dugout Club: paquetes premium a pie de campo y con acceso al túnel de jugadores

Qué incluyen: menús de chef de tres platos, paquetes de bebidas incluidos, entretenimiento en la sala lounge antes del partido y asientos acolchados en la Tribuna Oeste.

Hospitalidad informal y de gran valor

Opciones flexibles y de alta energía adaptadas a familias, viajeros internacionales y grupos:

Westview: 275 £ – 510 £ por persona

Canoville Suite: 395 £ – 750 £ por persona

Qué incluyen:

Asientos acolchados en la parte superior de la Tribuna Oeste o en el graderío intermedio de la Tribuna Este

Acceso a modernos vestíbulos luminosos o salas lounge privadas que abren 2,5 horas antes del partido

Vales para puestos de comida antes del partido o acceso a bufé de chef

Bebidas gratuitas al descanso (té/café/refrescos)

Programa oficial del partido

¿Qué hay que saber sobre las gradas y las vistas de Stamford Bridge?

Las cuatro tribunas de Stamford Bridge ofrecen perspectivas únicas, según prefieras visión táctica o ambiente de día de partido:

Tribuna Oeste (graderío intermedio y Westview Upper): Alberga suites ejecutivas y salas lounge de alta cocina. Los bloques 1–8 del graderío intermedio de la Tribuna Oeste están situados justo encima de los banquillos y del túnel de jugadores, y ofrecen una vista privilegiada de la línea de medio campo.

Tribuna Este (graderío intermedio): Alberga la Canoville Suite, Champions Club y Captains Bar. Está situada a la altura del área, proporcionando una vista elevada de ambas áreas técnicas y enfrente de la plataforma de cámaras.

Matthew Harding Stand y Shed End: Gradas detrás de la portería que reúnen a la apasionada afición local. Los paquetes de hospitalidad informal, como UTB, te sitúan cerca de estas zonas de gran ambiente.

¿Cómo conseguir hospitalidad y entradas premium para el Chelsea Women’s (WSL)?

Para los aficionados que buscan la experiencia de hospitalidad de Stamford Bridge a un precio accesible, los partidos del Chelsea FC Women en la Women’s Super League (WSL) y la UEFA Women's Champions League disputados en Stamford Bridge ofrecen una alternativa asequible.

Los paquetes de hospitalidad para partidos femeninos incluyen acceso a salas lounge de la Tribuna Oeste, opciones de bufé gourmet y asientos acolchados a precios significativamente reducidos, lo que los hace populares entre familias y grupos juveniles.

Código de vestimenta: ¿qué debería llevar con entradas premium del Chelsea?

Nivel informal (Westview / UTB / Canoville Suite): Informal elegante. Se permiten camisetas oficiales de local del Chelsea y colores del equipo. Los chándales, la ropa de gimnasio, los colores del equipo visitante y las camisetas del rival están estrictamente prohibidos.

Salas lounge formales y palcos (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): De informal elegante a formal. Pantalones de vestir o vaqueros elegantes, camisas con cuello o prendas de punto elegantes, y zapatos de vestir limpios o zapatillas elegantes. Las camisetas réplica de fútbol están restringidas en los comedores formales de nivel superior.

¿Hay restricciones de equipaje y bolsos con las entradas premium del Chelsea?

Límite de bolsos: Stamford Bridge aplica un estricto límite de tamaño A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) para todos los bolsos que entren por los tornos del estadio.

Sin consigna en el recinto: No hay instalaciones de consigna o depósito de bolsos en Stamford Bridge los días de partido. Las maletas y mochilas grandes serán rechazadas por seguridad en el perímetro exterior.

Solución de almacenamiento: Guarda el equipaje más grande en las consignas dentro de las estaciones de London Victoria o Earl's Court antes de desplazarte a Fulham Road.

Transporte: ¿cómo llegar al Chelsea con entradas premium?

Las suites y salas lounge de hospitalidad abren entre 2,5 y 3 horas antes del inicio del partido y permanecen abiertas hasta entre 1 y 2 horas después del pitido final.

Llegada : La estación más cercana es Fulham Broadway (District Line), situada a 3 minutos a pie de las entradas VIP de Stamford Bridge. Como alternativa, puedes tomar el London Overground hasta West Brompton o Imperial Wharf, a 15 minutos a pie.

Salida : Las colas tras el partido en la estación de metro de Fulham Broadway pueden llevar más de 45 minutos. Como los pases de hospitalidad dan acceso a las salas lounge después del encuentro, relájate dentro, sigue en los monitores las entrevistas en directo posteriores al partido con el entrenador y espera a que se despejen las aglomeraciones antes de salir.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo recibo mis entradas electrónicas?

Las entradas electrónicas oficiales de hospitalidad del Chelsea FC se envían por correo electrónico directamente a la persona principal de la reserva aproximadamente entre 3 y 5 días antes del partido. Las entradas electrónicas pueden guardarse directamente en monederos digitales del smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) o escanearse como códigos de barras PDF en los tornos VIP.

¿Qué ocurre si cambia la fecha del partido por la retransmisión televisiva?

Los partidos de la Premier League se reprograman con frecuencia para la retransmisión televisiva, pasando entre franjas de viernes por la tarde, sábado, domingo o lunes. Las entradas de hospitalidad siguen siendo automáticamente válidas para la nueva hora del partido. Conviene tener siempre flexibilidad al organizar el viaje y las reservas de hotel.

¿Se permite la entrada de niños en las salas lounge de hospitalidad de Stamford Bridge?

Sí. Los niños son bienvenidos en todas las zonas de hospitalidad de Stamford Bridge. Toda persona asistente, independientemente de su edad, debe disponer de una entrada válida de hospitalidad para el día de partido, y los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.