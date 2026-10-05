Cómo conseguir entradas premium del Arsenal: entradas hospitality, Emirates Stadium, precios de los palcos ejecutivos y más

Aquí tienes tu billete dorado para el Emirates Stadium del Arsenal: la hospitality de día de partido y los paquetes premium ofrecen un pase oficial de entrada garantizada al Emirates Stadium, sin el quebradero de cabeza del sorteo y la membresía.

Para los aficionados internacionales, los seguidores ocasionales o quienes estén planeando un viaje al norte de Londres, conseguir entradas de admisión general a través de los sorteos oficiales para miembros puede parecer casi imposible, con tasas de éxito en el sorteo de la membresía Red que con frecuencia caen por debajo del 10 %.

¿Cómo reservar entradas premium del Arsenal?

Los asientos de admisión general requieren pagar una membresía oficial Arsenal Adult Red o Silver (£35-£55) sin ninguna garantía de ganar los sorteos para los partidos. Los paquetes de hospitality de día de partido NO requieren membresía.

Puedes reservar entradas premium oficiales del Arsenal a través de dos fuentes principales:

Portal oficial de hospitality del Arsenal (hospitality.arsenal.com): El portal de reserva directa del club para hospitality individual por partido, reservas de palcos ejecutivos para un solo encuentro, membresías de temporada y grandes partidos de copa/europeos.

Keith Prowse: distribuidor oficial autorizado y socio de venta de entradas del Arsenal, que vende entradas verificadas de Club Level y Cannon Club con hospitality, corporativas y escapadas de día de partido. Reserva entradas premium del Arsenal en Keith Prowse.

Champions Travel: distribuidor oficial autorizado y socio de venta de entradas del Arsenal, que vende entradas verificadas de Club Level y Cannon Club junto con paquetes de vales de Uber, reservas de hotel y más. Reserva entradas premium del Arsenal en Champions Travel.

De un vistazo: hospitality del Arsenal, entradas premium y paquetes VIP

Nivel de paquete Categoría Rango de precios (por persona)* Incluye Cannon Club / Club Arsenal Club Level £350 - £695 Asiento acolchado en Club Level, vales de comida y bebida, consumición en el descanso, pase para el museo/visita al estadio Club 1886 & Woolwich Restaurant Restauración £695 - £995 Comida a la carta de 3 platos, barra gratuita, presencia de una leyenda del club, asientos centrales en Club Level The Avenell & The Heritage Salones £1.595 - £1.795 Asientos de Box Level en el centro del campo, restauración para grupos pequeños, recepción premium con champán y barra libre Hero & Inner Circle Premium £1.895 - £2.695 Acceso VIP entre bastidores, encuentros con jugadores, restauración de lujo, asientos junto al terreno de juego Executive Boxes (N5, N7, N7+) Palcos £12.950 - £29.595 (por palco) Suite privada cerrada, anfitrión personal, comida de varios platos, asientos en balcón privado justo fuera del palco

*Los precios varían significativamente según el nivel del partido (Categoría A frente a Categoría B/C).

¿Qué debes saber sobre Club Level y la vista por bloques del Emirates Stadium?

El anillo intermedio del Arsenal, conocido como Club Level, rodea todo el estadio y está situado entre los niveles inferior y superior. Elegir el bloque adecuado depende de si priorizas la visión táctica, la cercanía a los banquillos o el ambiente.

Gradas centrales Este y Oeste (bloques 60-64 y 69-73) : situadas cerca de la línea de medio campo. El bloque 62 está justo encima del túnel de jugadores y de los banquillos, y ofrece una perspectiva táctica privilegiada. Los bloques 70-72 se alinean con el ángulo principal de la cámara de televisión.

Bloques de hospitality de línea de gol (bloques 65-68 Clock End y 77-81 North Bank): hogar de paquetes como el Cannon Club . Estos asientos ofrecen una visión inmersiva de las jugadas de ataque, la acción en el área y una gran cercanía a los fondos más apasionados del equipo local.

Fila 1 frente a filas 3-6 : aunque la fila 1 te sitúa más cerca del borde del campo, la barandilla de seguridad de cristal en Club Level puede dividir ligeramente la línea de visión para espectadores de menor estatura o niños. Las filas 3 a 6 están ampliamente consideradas el punto ideal en Club Level, elevándote lo justo para ver todo el campo sin obstáculos mientras sigues totalmente protegido de la lluvia.

¿Qué paquetes de hospitality hay disponibles en el Arsenal?

Palcos ejecutivos privados (10-15 invitados)

Ubicados en el Box Level específico, los palcos ejecutivos ofrecen privacidad total con asientos exteriores dedicados en el balcón justo delante de tu suite personal.

Executive Box N7: Desde £12.950 (10-15 invitados)

Executive Box N5: Desde £13.140 (12 invitados)

Executive Box N7+: Desde £29.595 (15 invitados)

Qué incluye: asientos en suite privada justo fuera de tu palco, comida de varios platos, barra incluida, anfitrión dedicado, programas oficiales del día de partido y paquetes selectos con encuentros con jugadores o camisetas personalizadas.

Salones ejecutivos exclusivos

Diseñados para parejas, aficionados individuales o grupos pequeños que quieren un entorno de restaurante de alta cocina combinado con vistas desde el centro del campo.

The Avenell: Desde £1.595 por persona (se vende por parejas)

The Heritage: Desde £1.795 por persona (se vende por parejas)

Qué incluye: asientos premium junto a la línea de medio campo en Box Level, alta cocina y bebidas incluidas, programas oficiales del día de partido y visitas de leyendas del club del Arsenal.

Paquetes gastronómicos y experienciales

Si tu prioridad es la gastronomía de primer nivel o el acceso exclusivo, estos paquetes seleccionados ofrecen una experiencia inmersiva de día de partido.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695 - £725 por persona

Foundry Legends: Desde £995 por persona

Inner Circle: Desde £1.895 por persona (grupos de 4 u 8)

Hero Experience: Desde £2.695 por persona (grupo de 4)

Qué incluye: opciones de comida de varios platos, recepciones con champán, sesiones tácticas previas al partido, acceso entre bastidores al estadio y asientos premium en Club Level.

Hospitality informal y de gran valor (Club Level)

Opciones flexibles y dinámicas pensadas para familias, aficionados y viajeros internacionales que buscan comodidad y un acceso sencillo.

Qué incluye:

Asientos premium acolchados en Club Level (por ejemplo, bloque 66)

Acceso al salón antes del partido (abre 2,5 horas antes del inicio)

Vales de comida y bebidas (cerveza, vino, refrescos)

Consumiciones gratuitas en el descanso

Pases para la visita al estadio y al museo

¿Cómo conseguir hospitality y entradas premium para el Arsenal Women’s (WSL)?

Para los aficionados que buscan la experiencia de hospitality del Emirates Stadium a un precio de entrada más bajo, los partidos del Arsenal Women’s en la Superliga femenina (WSL) y en la UEFA Women's Champions League disputados en el Emirates ofrecen una excelente alternativa.

Los paquetes de hospitality para los partidos femeninos incluyen un acceso idéntico a Club Level, opciones de alta cocina y disponibilidad de palcos privados a tarifas significativamente reducidas, lo que los convierte en una opción popular para familias y aficionados internacionales.

Código de vestimenta: ¿qué debo llevar con entradas premium del Arsenal?

Nivel informal (Cannon Club / bares de Club Level): smart casual. Las camisetas réplica del Arsenal y los colores del equipo local están totalmente permitidos. Los chándales, la ropa de gimnasio, el denim roto y los colores del equipo visitante están estrictamente prohibidos.

Salones y palcos formales (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): smart casual a formal. Pantalones de vestir o vaqueros elegantes, camisas con cuello o jerséis elegantes y zapatos de vestir limpios/zapatillas elegantes. Las camisetas de equipos suelen estar restringidas en los comedores formales de máximo nivel. Consulta el itinerario específico de confirmación de tu reserva.

¿Hay restricciones de equipaje y bolsos con las entradas premium del Arsenal?

Si estás de viaje, no lleves equipaje al estadio.

Límite de bolso: el tamaño máximo permitido es A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Sin consigna en el recinto: el Emirates Stadium no dispone de servicio de consigna ni de guarda equipajes.

Las maletas de cabina, maletas y mochilas grandes serán rechazadas en los tornos de seguridad.

Utiliza los servicios de consigna en grandes estaciones de tren (Kings Cross, Euston o St Pancras) antes de dirigirte al estadio.

Transporte: ¿cómo llegar al Arsenal con entradas premium?

Las suites de hospitality y los salones de Club Level abren 2,5 horas antes del inicio y permanecen abiertos hasta 2 horas después del pitido final.

Llega pronto para aprovechar al máximo tus vales de comida/bebida y evitar las colas en los accesos.

Llegada : aunque las estaciones de metro de Holloway Road y Arsenal son las más cercanas, se saturan muchísimo entre 60 y 90 minutos antes del inicio. Utiliza Finsbury Park (líneas Victoria/Piccadilly y National Rail) o Highbury & Islington (línea Victoria / Overground) y disfruta de un agradable paseo de 10-15 minutos hasta la entrada de hospitality de la grada Este (tornos X e Y).

Salida : las colas tras el partido en la estación de Arsenal pueden superar los 45 minutos. Como los paquetes de hospitality te dan acceso a los salones de Club Level durante hasta dos horas después del encuentro, relájate dentro, sigue el análisis televisivo pospartido y evita por completo las horas punta en la estación.

¿Qué son los paquetes premium y las entradas hospitality?

Hospitality, en lo que respecta al fútbol, es el nombre que recibe un paquete premium de día de partido que va mucho más allá de la experiencia habitual de una entrada normal.

Estas experiencias pueden ir desde ofrecer simplemente acceso a salones y bares previos al partido para empaparte del ambiente, hasta una selección de opciones de restauración, que abarcan desde buffet hasta comidas de varios platos, y llegan incluso a suites privadas para un número limitado de invitados.

Estos paquetes premium suelen elegirse para ocasiones especiales, para entretener a clientes o para mejorar el disfrute general del partido.

A diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando estas zonas estaban reservadas principalmente para celebridades, hoy existe una amplia gama de ofertas para aficionados, personas de negocios y el público en general.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo recibiré mis entradas electrónicas?

Las entradas electrónicas oficiales de hospitality del Arsenal se envían por correo electrónico directamente al titular principal de la reserva aproximadamente entre 3 y 5 días antes de la fecha del partido.

Las entradas electrónicas pueden cargarse directamente en monederos digitales del smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) o escanearse como códigos de barras PDF en los tornos VIP de la grada Este.

¿Qué ocurre si cambia la fecha del partido por la retransmisión televisiva?

Los partidos de la Premier League se reprograman con frecuencia por la cobertura televisiva, pasando del sábado a las 15:00 a la tarde del viernes, el domingo o la tarde del lunes.

Las entradas hospitality siguen siendo automáticamente válidas para la nueva fecha y hora. Asegúrate siempre de que tu itinerario de viaje tenga un margen de 24 a 48 horas alrededor del fin de semana previsto.

¿Se permite la entrada de niños en los salones hospitality del Emirates?

Sí. Los niños son bienvenidos en todas las zonas de hospitality.

Cada asistente, independientemente de su edad, debe tener una entrada hospitality válida.

Por razones de seguridad, los menores de 14 años deben ir acompañados por un adulto, y se aplican restricciones a los bebés sentados en la fila 1 de Club Level.