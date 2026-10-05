¿Aún te apetece ir a un Gran Premio antes de que baje el telón a lo que ha sido una sensacional campaña de F1? No hay nada como vivir el momento. Haz realidad esos sueños en el Gran Premio de Ciudad de México, que se celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre.

El Gran Premio de México, o Gran Premio de Ciudad de México, como se le conoce desde 2021, se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde que apareció por primera vez en el calendario de la F1 allá por 1963.

A pesar de algunos periodos en los que el evento no se celebró, ahora es una cita habitual del calendario del automovilismo y un recinto enormemente popular, reconocido por sus apasionados aficionados y sus carreras dramáticas.

Tanto si eres un fan acérrimo de la F1 como si eres un espectador ocasional, el Gran Premio de Ciudad de México seguro que estimulará tus sentidos. Deja que GOAL te explique cómo puedes comprar entradas para el Gran Premio, incluido cuánto cuestan y dónde puedes adquirirlas.

¿Cuándo es el Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026?

El Gran Premio de Ciudad de México 2026 se disputa durante todo el fin de semana, desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.

Fecha Hora (local) Circuito (ubicación) Entradas Domingo, 1 de noviembre 14:00 (CST) Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México) Entradas

Cómo comprar entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026

Los aficionados pueden comprar entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026 a través de varios distribuidores. Se ofrecen en el portal de entradas de Formula One, al que se puede acceder directamente a través de la web oficial del deporte, y también están disponibles en la propia web del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ten en cuenta que el circuito del Gran Premio de Ciudad de México está dividido en diferentes zonas, que se distinguen por sus propios colores. Para acceder a la zona asignada, debes entrar por la puerta correspondiente. Cada zona tiene su propia fan zone con todos los servicios y comodidades necesarios.

Aquí tienes un resumen de las distintas zonas:

Zona Tribunas y áreas principales Vistas clave del circuito Mejor puerta de acceso Verde (Green) Gradas 1 y 2, Paddock Club, Champions Club Pit lane, parrilla de salida, recta principal de salida/meta Puertas 4, 6, 7 Naranja (Orange) Grada 2A Adelantamientos a alta velocidad en la recta principal (admisión general) Puerta 8 Azul (Blue) Gradas 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Zona de frenada de la curva 1, eses Moisés Solana (curvas 1–3) Puertas 9 y 12 Amarilla (Yellow) Gradas 7, 9, 10, 11 Revirado complejo de las curvas 4–6 al final de la segunda zona de DRS Puertas 13 y 14 Gris (Grey) Grada 14 (Foro Sol Sur) Sección del estadio, curvas 13–14, ceremonia del podio tras la carrera Puerta 2 Café (Brown) Grada 15 (Foro Sol Norte) Sección del estadio, curvas lentas, enorme ambiente de concierto Puerta 2

Si buscas asegurarte asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día de la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026?

Las entradas oficiales de 3 días para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez oscilan entre 3.900 MXN y 30.500 MXN (215 USD-1.678 USD), dependiendo de la zona y la sección del asiento. Las entradas están estrictamente limitadas por zonas, lo que significa que no puedes pasar a otras zonas codificadas por color una vez dentro del circuito.

Tribuna Zona del circuito Ubicación y tipo de vista Entradas oficiales de 3 días (MXN) Grada 1 y 2 Verde Recta principal, pit lane y acción en la parrilla 30.500 Grada 10 Amarilla Curvas de alta velocidad (curvas 4 a 6) 19.900 Grada 11 Amarilla Curva 6 y aproximación a las eses del lago 18.300 Grada 4 y 5 Azul Punto principal de frenada y acción en las curvas 1 y 2 15.000 Grada 5A Azul Vista interior del complejo inicial de las curvas 1 a 3 13.900 Grada 7 Amarilla Entrada al complejo de las curvas 4 y 5 13.900 Grada 6 Azul Zona de aceleración a la salida de la curva 3 13.000 Grada 12 Amarilla Sección rápida por las curvas 4 a 6 12.800 Grada 9 Azul Aceleración por la recta trasera 12.400 Grada 8 Azul Punto medio de la rápida recta trasera 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Gris Dentro del icónico estadio, curvas finales y podio 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Café Dentro del icónico estadio, sección de chicane lenta 10.000 Grada 3A y 6B Azul Entrada a punto clave de adelantamiento / recta trasera 9.900 Grada 6A Azul Zona de pie de admisión general 7.000 Grada 2A Naranja Zona de pie en mitad de la recta de boxes / GA doméstica 3.900

Paquetes VIP y hospitality

Si buscas algo más que un asiento estándar en tribuna, los paquetes VIP de alta gama ofrecen comida prémium, barras libres y acceso al paddock:

Champions Club : situado justo junto a la recta principal, con precios a partir de aproximadamente 5.600 USD. Incluye un asiento reservado en tribuna, acceso a la zona hospitality y visitas guiadas al paddock.

F1 Paddock Club : el nivel de lujo definitivo, situado sobre el edificio de boxes o en el segundo nivel del estadio Foro Sol, desde aproximadamente 9.600 USD.

Sigue de cerca las webs oficiales de la F1 y del Autódromo Hermanos Rodríguez cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Horario del fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026

Los entrenamientos, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Ciudad de México se reparten a lo largo de tres días, como se muestra a continuación:

Fecha Sesión Hora (local - CST) Viernes, 30 de octubre Entrenamiento 1 12:30 Viernes, 30 de octubre Entrenamiento 2 16:00 Sábado, 31 de octubre Entrenamiento 3 11:30 Sábado, 31 de octubre Clasificación 15:00 Domingo, 1 de noviembre Carrera 14:00

¿Dónde se celebra el Gran Premio de Ciudad de México de F1 2026?

El Gran Premio de Ciudad de México se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como siempre ha sido, aunque el trazado fue conocido como Magdalena Mixhuca antes de 1979.

El circuito se inauguró por primera vez en 1959 y la versión actual sigue en gran medida el trazado del circuito original. Sin embargo, la configuración moderna, que tiene aproximadamente 4,3 kilómetros de longitud, hace que la pista serpentee a través de un antiguo estadio de béisbol, proporcionando uno de los escenarios más impresionantes del año de la F1.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que convierte el Gran Premio en una experiencia sin aliento para los pilotos. Los equipos de F1 también tienen mucho que considerar, ya que el aire enrarecido afecta al rendimiento del motor y a la aerodinámica.

Valtteri Bottas posee el récord de vuelta con un tiempo de 1:17.774. Marcó ese registro durante la edición de 2021 de la carrera, que ganó Max Verstappen.

Cómo llegar al Gran Premio de Ciudad de México de F1

El aeropuerto más cercano al Autódromo Hermanos Rodríguez es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, también conocido como Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Está situado aproximadamente a 10 kilómetros al este del circuito.

Alquiler de coches:

En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hay acceso a varias compañías de alquiler de coches, cómodamente situadas dentro de las terminales. Entre ellas están Avis, Budget y Hertz.

Taxi/servicios de transporte compartido:

En Ciudad de México, los viajeros tienen varias opciones para moverse cómodamente por la ciudad utilizando taxis y servicios de transporte compartido; algunas de las opciones más populares son Uber, Didi y los taxis habituales (Sitio de Taxis o Taxi Libre).

Transporte público:

Para viajar desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez al centro de Ciudad de México en transporte público, tienes algunas opciones, entre ellas el Metro y el Metrobús. El circuito de Ciudad de México también organiza un servicio Ticket2ride. Es un servicio lanzadera desde ubicaciones seleccionadas hasta el circuito y de regreso.

¿Qué esperar del Gran Premio de México de F1 2026?

Durante la década de 1970, el Gran Premio de México fue un punto central de la era dorada de la F1, atrayendo a enormes multitudes y ofreciendo un entretenimiento apasionante. Un factor que ha llevado a su reciente resurgir en popularidad y fortuna fue el éxito del piloto mexicano Sergio Perez, que terminó subcampeón por detrás de Max Verstappen en el Campeonato de F1 de 2023 y registró finales entre los 10 primeros en la clasificación de pilotos durante once años consecutivos (2014-2024). Regresa este año con Cadillac, después de estar ausente en la campaña de 2025.

El único otro mexicano que logró una victoria en una carrera de F1 fue Pedro Rodriguez en 1970. Tristemente murió un año después a causa de un incidente de carrera, pero su legado sigue vivo, ya que el circuito de Ciudad de México pasó a llamarse así en honor a él y a su hermano Ricardo, otro antiguo piloto de F1, en 1979.

El Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito impresionante y uno que los aficionados a la F1 necesitan experimentar en persona al menos una vez en la vida. Situado justo en el centro de la capital mexicana, el trazado se caracteriza por su enorme recta principal de 1,2 km, una de las más largas de todo el año de la F1, en la que los monoplazas modernos de F1 pueden alcanzar velocidades de hasta 330 km/h. Otro rasgo destacado es la sección del estadio Foro Sol, donde los coches circulan a través de una tribuna en forma de cuenco.

El Gran Premio de Ciudad de México de 2025 estuvo dominado por Lando Norris y el resultado le impulsó al liderato del Campeonato de Pilotos. El piloto de McLaren terminó más de 30 segundos por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, y de Max Verstappen, de Red Bull. ¿Estamos ante otra edición dramática esta vez? No lo dejes para más tarde si quieres unirte a la multitud en uno de los días más memorables del calendario deportivo mexicano.



