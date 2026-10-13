Cómo conseguir entradas para los partidos del Paris Saint-Germain en la Champions League 2026/27: precios de las entradas del PSG, calendario de la fase de liga y más

El Paris Saint-Germain aspira a convertirse en el cuarto equipo de la historia, después del Ajax, el Bayern de Múnich y el Real Madrid, en conquistar tres Copas de Europa o Champions League consecutivas. Ya puedes reservar entradas para ver al equipo en acción en la Champions League 2026/27.

El gigante francés quiere volver a brillar en Europa después de revalidar su título de forma memorable: tras su contundente victoria por 5-0 ante el Inter de Milán en la final de la Champions League de 2025, venció al Arsenal en los penaltis en la final de 2026 disputada en Budapest.

El plantel de estrellas de Luis Enrique buscará mantener el impulso tras comenzar la actual campaña de la Champions League con una rotunda victoria por 6-1 ante el Slovan Bratislava en París. Con partidos de la fase liga aún por disputar frente al Manchester City, el Barcelona, la Roma y el Aston Villa, entre otros, se avecinan unos meses apasionantes en Europa.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para conseguir entradas para los próximos partidos del Paris Saint-Germain en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuál es el calendario del PSG en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Miércoles, 14 de octubre (20:00) Manchester City contra PSG Entradas Etihad Stadium (visitante) Martes, 20 de octubre (21:00) PSG contra Barcelona Entradas Parque de los Príncipes (local) Martes, 3 de noviembre (21:00) Villarreal contra PSG Entradas Estadio de la Cerámica (visitante) Miércoles, 25 de noviembre (21:00) PSG contra AS Roma Entradas Parque de los Príncipes (local) Martes, 8 de diciembre (20:00) Aston Villa contra PSG Entradas Villa Park (visitante) Miércoles, 20 de enero (21:00) Como 1907 contra PSG Entradas Estadio Giuseppe Sinigaglia (visitante) Miércoles, 27 de enero (21:00) PSG contra Galatasaray Entradas Parque de los Príncipes (local)

Cómo comprar entradas para los partidos del PSG en la Champions League

Existen varias opciones para comprar entradas para los partidos del Paris Saint-Germain, desde entradas individuales hasta paquetes de hospitalidad. El método más fiable es acudir al portal oficial de venta de entradas del PSG.

Conviene consultar la web con frecuencia para conocer los detalles de la venta, las fechas de salida de las entradas y su disponibilidad. Las entradas suelen ponerse a la venta por internet unas semanas antes de cada partido, y puede que tengas que crear una cuenta y facilitar tus datos personales. Ser socio del club también te da prioridad para conseguir asiento en los partidos del Parque de los Príncipes.

Cuando las entradas para un partido del PSG aparecen con la indicación «Grand Public», significa que están a la venta para el público general y que no necesitas ser socio para comprarlas. Antes de esa fase, los aficionados del PSG con la afiliación Red & Blue Membership disponen de un breve periodo de venta prioritaria.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el PSG, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del PSG en la Champions League?

Para quienes deseen comprar entradas individuales para los partidos del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, los precios para adultos han oscilado habitualmente entre40 € y 280 € al adquirirlas directamente a través del club. No obstante, los precios de la temporada 2026/27 deben consultarse en el portal oficial de venta de entradas del PSG, ya que pueden variar de un año a otro, especialmente ante el aumento de la demanda provocado por los continuados éxitos europeos del club.

El precio varía según el rival y la ubicación del asiento en el estadio. Las entradas más baratas para ver al PSG suelen encontrarse detrás de la portería, en la grada Virage Boulogne.

Consulta la web oficial del PSG para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del PSG en la Champions League

El PSG espera ofrecer una actuación más sólida en la fase liga de la Champions League de esta temporada. Pese a proclamarse campeón por segundo año consecutivo, en la fase de grupos sufrió dos derrotas, ante el Bayern de Múnich y el Sporting CP, y sumó dos empates. Eso le impidió terminar entre los ocho primeros y le obligó a disputar la eliminatoria de acceso a octavos de final.

Fecha Ronda y rival Marcador (resultado) Estadio 9 de septiembre de 2026 Fase liga: Slovan Bratislava 6-1 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 30 de mayo de 2026 Final: Arsenal 1–1 tras la prórroga (victoria por 4–3 en los penaltis) Puskás Aréna (Budapest) 6 de mayo de 2026 Semifinales (vuelta): Bayern de Múnich 1-1 (empate) Allianz Arena (Múnich) 28 de abril de 2026 Semifinales (ida): Bayern de Múnich 5-4 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 14 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta): Liverpool 2-0 (victoria) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Cuartos de final (ida): Liverpool 2-0 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 17 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta): Chelsea 3-0 (victoria) Stamford Bridge (Londres) 11 de marzo de 2026 Octavos de final (ida): Chelsea 5-2 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 25 de febrero de 2026 Eliminatoria de acceso a octavos de final (vuelta): Mónaco 2-2 (empate) Parque de los Príncipes (París) 17 de febrero de 2026 Eliminatoria de acceso a octavos de final (ida): Mónaco 3-2 (victoria) Stade Louis II (Mónaco) 28 de enero de 2026 Fase liga: Newcastle 1-1 (empate) Parque de los Príncipes (París) 20 de enero de 2026 Fase liga: Sporting CP 1-2 (derrota) Estádio José Alvalade (Lisboa)



