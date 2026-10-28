Puede que Arne Slot fuera destituido del banquillo del Liverpool tras una campaña por debajo de las expectativas la temporada pasada, pero al menos contribuyó a asegurar la clasificación del equipo para la Champions League. Ya puedes reservar entradas para una de las grandes noches europeas que se avecinan en Anfield o fuera de casa.

Bajo la dirección de Andoni Iraola, la afición del Liverpool espera recuperar la magia de sus recientes aventuras europeas. El equipo alcanzó tres finales de la Champions League en cinco años (2018-2022) durante la etapa de Klopp y conquistó su sexto título continental en 2019 tras vencer al Tottenham en Madrid.

El Liverpool comenzó la Champions League de la temporada pasada con una victoria en casa ante el Atlético de Madrid y acabó tercero al término de la fase de liga. El equipo espera que sea un buen presagio, ya que este septiembre también inició su andadura europea con un triunfo en Anfield ante el conjunto rojiblanco de Diego Simeone. Con partidos aún por disputar frente al Inter de Milán y el Porto, entre otros, a la afición del Liverpool le esperan encuentros europeos apasionantes en los próximos meses.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los próximos partidos del Liverpool en la Champions League, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuál es el calendario del Liverpool en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Miércoles, 4 de noviembre (20:45) Fenerbahçe vs. Liverpool Entradas Estadio Şükrü Saracoğlu (fuera de casa) Miércoles, 25 de noviembre (21:00) Club Brujas vs. Liverpool Entradas Estadio Jan Breydel (fuera de casa) Miércoles, 9 de diciembre (20:00) Liverpool vs. Porto Entradas Anfield (en casa) Martes, 19 de enero (21:00) Inter de Milán vs. Liverpool Pendiente de confirmación San Siro (fuera de casa) Miércoles, 27 de enero (20:00) Liverpool vs. RC Lens Entradas Anfield (en casa)

Cómo comprar entradas para los partidos del Liverpool en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Liverpool en la Champions League pueden comprarse directamente a través de la página de venta de entradas del club o mediante el sistema de abonos para las competiciones de copa y las ventas para socios. También pueden adquirirse entradas de hospitalidad específicas del Liverpool sin necesidad de contar con los créditos exigidos para los socios.

Para acceder a las ventas y sorteos de entradas ordinarias para socios es necesario tener una afiliación oficial activa al Liverpool (Full, Light o Junior). Las entradas para los partidos de la Champions League y de las competiciones de copa se gestionan mediante el Auto Cup Scheme para quienes cumplan los requisitos, o a través de ventas y sorteos para socios organizados partido a partido.

Las primeras ventas y los plazos de inscripción en los sorteos de entradas para los partidos de la Champions League se abrieron en julio, junto con el calendario de venta de la temporada del club, y se programaron fases adicionales tras el sorteo de la fase de liga de la UEFA.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el Liverpool, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas del Liverpool para la Champions League?

Las entradas oficiales de acceso general para los partidos del Liverpool en la Champions League en Anfield cuestan entre 30 y más de 60 libras en la temporada 2026/27. El club ha limitado la subida de las entradas de acceso general al 3 % esta temporada y mantendrá esos precios sin cambios en la 2027/28. Las entradas para aficionados locales en la parte superior de la tribuna principal siguen costando 9 libras, sin subida alguna.

El Liverpool no establece una categoría de precios diferente para los partidos de la Champions League respecto a los de la Premier League. En su lugar, el precio nominal depende exclusivamente del nivel, la grada y la zona concreta de Anfield:

Zona y grada Precio para adultos Características principales Tribuna principal (niveles centrales) 62 £ (el más alto) La zona más cercana a los banquillos y a las instalaciones modernas, con vistas panorámicas de primera categoría Tribuna principal (nivel superior) 31-55 £ Vistas elevadas del terreno de juego; también alberga la zona de «entradas para aficionados locales» de 9 £ Tribuna Sir Kenny Dalglish 55-60 £ Asientos en el lateral opuesto a la tribuna principal, con la clásica perspectiva de las retransmisiones Grada Kop 39-44 £ La grada más famosa por el apoyo incesante de la afición local, con un ambiente intenso durante los partidos Grada Anfield Road (niveles inferior y superior) 31-54 £ Situada frente a la grada Kop, cuenta con una sección para jóvenes adultos (hasta 24 años) implantada recientemente

Los paquetes oficiales de hospitalidad del Liverpool para los partidos de la fase de grupos de la Champions League suelen costar entre 175 y más de 400 libras por asiento. Incluyen asientos de categoría superior en la tribuna principal o en el fondo de Anfield Road, acceso a salas de hospitalidad y comida antes del partido (por ejemplo, en Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant o The Carlsberg Dugout).

Consulta la web oficial del PSG para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del Liverpool en la Champions League

En las últimas campañas europeas, el Liverpool solo ha conocido la victoria o la derrota. Sorprendentemente, acumula 46 partidos (entre la Champions League y la Europa League) sin empatar. La última vez que firmó tablas fue ante el Benfica en Anfield en abril de 2022, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Fecha Ronda y rival Marcador (resultado) Estadio 20 de octubre de 2026 Fase de liga: Villarreal 4-3 (victoria) Anfield (Liverpool) 14 de octubre de 2026 Fase de liga: LASK 6-3 (victoria) Raiffeisen Arena (Linz) 9 de septiembre de 2026 Fase de liga: Atlético de Madrid 2-1 (victoria) Anfield (Liverpool) 14 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta): PSG 0-2 (derrota) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Cuartos de final (ida): PSG 0-2 (derrota) Parque de los Príncipes (París) 18 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta): Galatasaray 4-0 (victoria) Anfield (Liverpool) 10 de marzo de 2026 Octavos de final (ida): Galatasaray 0-1 (derrota) RAMS Park (Estambul) 28 de enero de 2026 Fase de liga: Qarabağ FK 6-0 (victoria) Anfield (Liverpool) 21 de enero de 2026 Fase de liga: Marsella 3-0 (victoria) Stade Vélodrome (Marsella)



