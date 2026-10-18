Arne Slot pudo ser destituido como entrenador del Liverpool tras una temporada pasada por debajo de lo esperado, pero hubo al menos una nota positiva: ayudó al equipo a clasificarse para la Champions League. Ya puedes reservar entradas para una de las grandes noches europeas que se avecinan, en Anfield o fuera de casa.

Bajo la dirección de Andoni Iraola, la afición del Liverpool espera recuperar la magia de sus recientes aventuras europeas. El equipo alcanzó tres finales de la Champions League en cinco años (2018-2022) durante la etapa de Klopp y se proclamó campeón de Europa por sexta vez en la historia del club en 2019, tras vencer al Tottenham en Madrid.

El Liverpool comenzó la Champions League de la temporada pasada con una victoria en casa ante el Atlético de Madrid y terminó tercero en la fase de liga. El equipo espera que sea un buen presagio, pues este septiembre también inició su andadura europea con un triunfo en Anfield frente al conjunto rojiblanco de Diego Simeone. Con partidos aún por disputar ante el Inter de Milán, el Oporto y el Villarreal, entre otros, a la afición del Liverpool le esperan encuentros europeos apasionantes en los próximos meses.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los próximos partidos del Liverpool en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuáles son los partidos del Liverpool en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Martes 20 de octubre (20:00) Liverpool contra Villarreal Entradas Anfield (local) Miércoles 4 de noviembre (20:45) Fenerbahçe contra Liverpool Entradas Estadio Şükrü Saracoğlu (visitante) Miércoles 25 de noviembre (21:00) Brujas contra Liverpool Entradas Estadio Jan Breydel (visitante) Miércoles 9 de diciembre (20:00) Liverpool contra Oporto Entradas Anfield (local) Martes 19 de enero (21:00) Inter de Milán contra Liverpool Por anunciar San Siro (visitante) Miércoles 27 de enero (20:00) Liverpool contra RC Lens Entradas Anfield (local)

Cómo comprar entradas para los partidos del Liverpool en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Liverpool en la Champions League pueden comprarse directamente a través de la página de venta de entradas del club, del programa de entradas para competiciones de copa o de las ventas para socios. También se pueden adquirir entradas de hospitality del LFC sin necesidad de contar con los créditos exigidos a los socios para las entradas ordinarias.

Para acceder a las ventas y sorteos de entradas ordinarias para socios se necesita una afiliación oficial al LFC en vigor, ya sea Full, Light o Junior. Las entradas para la Champions League y las competiciones de copa se gestionan mediante el Auto Cup Scheme para quienes cumplan los requisitos, o a través de ventas y sorteos específicos para socios partido a partido.

Las primeras ventas y las inscripciones para los sorteos de entradas de la Champions League se abrieron en julio, junto con el calendario de venta de la temporada del club. Hubo fases adicionales tras el sorteo de la fase de liga de la UEFA.

Aunque el portal oficial del club es la vía más segura para comprar entradas del Liverpool, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles más posibilidades de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Liverpool en la Champions League?

Las entradas oficiales de acceso general para los partidos del Liverpool en la Champions League en Anfield cuestan entre 30 y más de 60 £ en la temporada 2026/27. El club ha limitado la subida de los precios de acceso general al 3 % esta temporada y los mantendrá sin cambios en la 2027/28. Las entradas para aficionados locales en la grada superior de la tribuna principal siguen costando 9 £, sin subida alguna.

El Liverpool no establece precios base distintos para los partidos de la Champions League y los de la Premier League. El precio nominal depende únicamente del nivel, la grada y la zona concreta de Anfield:

Zona y grada Precio para adultos Características principales Tribuna principal (niveles centrales) 62 £ (el más alto) La zona más cercana a los banquillos, con instalaciones modernas y vistas panorámicas privilegiadas Tribuna principal (nivel superior) 31-55 £ Vistas elevadas del campo; también alberga la zona de entradas de 9 £ para aficionados locales Tribuna Sir Kenny Dalglish 55-60 £ Asientos en el lateral opuesto a la tribuna principal, con la clásica perspectiva de las retransmisiones The Kop 39-44 £ La grada más famosa por el apoyo de la afición local, con un ambiente intenso durante los partidos Tribuna Anfield Road (niveles inferior y superior) 31-54 £ Situada frente al Kop, cuenta con una nueva zona para jóvenes adultos de hasta 24 años

Los paquetes oficiales de hospitality del LFC para las noches de la fase de grupos de la Champions League suelen costar entre 175 y más de 400 £ por asiento. Incluyen asientos de categoría superior en la tribuna principal o en el fondo de Anfield Road, acceso a salones y comida antes del partido, por ejemplo, en Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant o The Carlsberg Dugout.

Consulta la web oficial del PSG para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del Liverpool en la Champions League

En las últimas campañas europeas, el Liverpool solo ha conocido la victoria o la derrota. Sorprendentemente, lleva 45 partidos de Champions League y Europa League sin empatar. Su último empate fue ante el Benfica en Anfield, en abril de 2022, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Fecha Ronda y rival Marcador (resultado) Estadio 14 de octubre de 2026 Fase de liga: LASK 6-3 (victoria) Raiffeisen Arena (Linz) 9 de septiembre de 2026 Fase de liga: Atlético de Madrid 2-1 (victoria) Anfield (Liverpool) 14 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta): PSG 0-2 (derrota) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Cuartos de final (ida): PSG 0-2 (derrota) Parque de los Príncipes (París) 18 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta): Galatasaray 4-0 (victoria) Anfield (Liverpool) 10 de marzo de 2026 Octavos de final (ida): Galatasaray 0-1 (derrota) RAMS Park (Estambul) 28 de enero de 2026 Fase de liga: Qarabağ FK 6-0 (victoria) Anfield (Liverpool) 21 de enero de 2026 Fase de liga: Marsella 3-0 (victoria) Stade Vélodrome (Marsella)



