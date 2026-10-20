Cómo conseguir entradas para los partidos del Barcelona en la Champions League 2026/27: calendario de la fase de liga, precios y más

El Barcelona, uno de los gigantes de España y Europa, está deseando volver a levantar la Champions League. No lo consigue desde 2015. ¿Será esta la temporada? Los millones de blaugranas repartidos por todo el mundo así lo esperan.

No te pierdas a Lamine Yamal y compañía en acción: ya puedes reservar entradas para los partidos del Barcelona en la Champions League.

Hansi Flick, entrenador del Barça, estará centrado en resolver el problema que se le resiste al club catalán en Europa. Pese a su dominio en LaLiga, solo ha alcanzado las semifinales de la Champions League una vez (2024/25) en las últimas siete temporadas.

La afición estará entusiasmada con el arranque del equipo en Europa esta temporada. Tras golear al Feyenoord por 5-1 en casa, se impuso al Galatasaray por 4-1 en Estambul. Con próximos encuentros de la fase de liga ante el Paris Saint-Germain, el Aston Villa y el Manchester City, entre otros, se avecinan unos meses de fútbol apasionantes.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para conseguir entradas para los partidos del Barcelona en la Champions League, incluidos dónde comprarlas, cuánto cuestan y más.

¿Cuál es el calendario del Barcelona en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Martes 20 de octubre (21:00) Paris Saint-Germain contra Barcelona Entradas Parc des Princes (fuera de casa) Martes 3 de noviembre (21:00) Barcelona contra Aston Villa Entradas Camp Nou (en casa) Miércoles 25 de noviembre (21:45) Sabah contra Barcelona Entradas Estadio Olímpico de Bakú (fuera de casa) Martes 8 de diciembre (21:00) Barcelona contra Manchester City Entradas Camp Nou (en casa) Miércoles 20 de enero (20:00) Sporting CP contra Barcelona Entradas Estádio José Alvalade (fuera de casa) Miércoles 27 de enero (20:00) Barcelona contra Como Entradas Camp Nou (en casa)

Cómo comprar entradas para los partidos del Barcelona en la Champions League

Puedes comprar entradas oficiales para los partidos del Barcelona en la Champions League directamente a través del portal de venta de entradas del FC Barcelona, en su web o en la aplicación Barça Tickets.

Las entradas salen a la venta primero para los socios del club, después para los miembros Culé Premium y, por último, para el público general a través de internet.

El programa oficial del club permite que los abonados que no pueden asistir liberen sus localidades, que suelen aparecer en la web oficial entre 48 y 72 horas antes del inicio del partido.

Las entradas oficiales para los partidos de la Champions League suelen salir a la venta entre una y cuatro semanas antes de la fecha del encuentro, según la categoría del rival y la confirmación del calendario.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el Barcelona, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Barcelona en la Champions League?

Las entradas oficiales para los partidos del Barcelona en la Champions League compradas directamente al club suelen costar entre 60 y más de 250 €. Sin embargo, el precio exacto depende en gran medida del nivel del rival y, como es lógico, aumenta cuanto más avanza el equipo en la competición.

Precios de las entradas según la fase de la competición

Fase de liga / fase de grupos : entre 60 y 150 € para los partidos habituales. En los grandes encuentros, como el que se disputa en casa ante el Manchester City, los precios suben a entre 120 y más de 250 €.

Eliminatorias : entre 100 y 400 €, según el nivel del rival.

Cuartos de final y rondas posteriores : entre 200 y más de 800 € para las zonas preferentes junto a la banda.

Consulta la web oficial del Barcelona para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Últimos resultados del Barcelona en la Champions League

Puede que el Barcelona solo haya perdido una vez en la Champions League durante el año natural 2026, pero sus rivales siempre confiarán en poder superar su defensa. Sorprendentemente, el gigante catalán lleva 17 partidos sin dejar su portería a cero en la competición, desde que venció al Borussia Dortmund por 4-0 en el Camp Nou en abril de 2025.

Fecha Ronda y rival Marcador (resultado) Estadio 13 de octubre de 2026 Fase de liga: Galatasaray 4-1 (victoria) Rams Park (Estambul) 9 de septiembre de 2026 Fase de liga: Feyenoord 5-1 (victoria) Camp Nou (Barcelona) 14 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta): Atlético de Madrid 2-1 (victoria) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 8 de abril de 2026 Cuartos de final (ida): Atlético de Madrid 0-2 (derrota) Camp Nou (Barcelona) 18 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta): Newcastle 7-2 (victoria) Camp Nou (Barcelona) 10 de marzo de 2026 Octavos de final (ida): Newcastle 1-1 (empate) St James' Park (Newcastle) 28 de enero de 2026 Fase de liga: Copenhague 4-1 (victoria) Camp Nou (Barcelona) 21 de enero de 2026 Fase de liga: Slavia Praga 4-2 (victoria) Fortuna Arena (Praga)



