Tras la memorable campaña de la temporada pasada, en la que el Arsenal conquistó la Premier League por primera vez en 22 años y fue subcampeón de la Champions League de la UEFA, la demanda para ver al equipo en directo ha alcanzado máximos históricos. Aun así, no renuncies a conseguir un asiento para sus próximos partidos: todavía puedes reservar entradas hoy.

El Arsenal ganó sus ocho encuentros de la fase liga camino de la final de la Champions League de 2026. De hecho, no perdió ningún partido en el tiempo reglamentario durante toda la competición y solo cayó en los penaltis ante el Paris Saint-Germain, a la postre campeón, en la final disputada en Budapest.

El equipo de Mikel Arteta tiene por delante varios partidos destacados de Champions League en las próximas semanas y meses, entre ellos los que disputará contra el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Real Madrid. ¿Le espera otra trayectoria europea para recordar?

¿Cuáles son los partidos del Arsenal en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Estadio Entradas Miércoles 21 de octubre (21:00) Bayern de Múnich contra Arsenal Allianz Arena (Múnich) Entradas Miércoles 4 de noviembre (21:00) Slavia de Praga contra Arsenal Fortuna Arena (Praga) Entradas Martes 24 de noviembre (20:00) Arsenal contra Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Entradas Miércoles 9 de diciembre (20:00) Arsenal contra Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Entradas Miércoles 20 de enero (21:00) Real Betis contra Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas Miércoles 27 de enero (20:00) Arsenal contra Sabah Emirates Stadium (Londres) Entradas

Cómo comprar entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League

Debido a una demanda sin precedentes y a que el acceso por los tornos del Emirates Stadium es 100 % digital, el Arsenal asigna las entradas mediante un sistema estructurado:

Abonados: Tienen asiento garantizado para los 19 partidos en casa de la Premier League y los 4 de la fase liga de la Champions League. Las entradas que no utilicen pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club.

Sorteos para socios Red: Las tradicionales colas virtuales en las que las entradas se adjudicaban por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo específico, semanas antes de cada partido.

Plataforma oficial de reventa: Si se agotan las entradas para un partido, los socios oficiales que no hayan conseguido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través de Arsenal Ticket Exchange.

Paquetes de hospitalidad: Las opciones de hospitalidad prémium, que incluyen asientos en Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados, están disponibles directamente en el portal oficial de hospitalidad del Arsenal tanto para los partidos de la Premier League como para los de la Champions League.

Plataformas de reventa de entradas: Para los partidos con las entradas agotadas o para acceder a última hora el día del encuentro, los aficionados pueden conseguir entradas a través de plataformas de reventa verificadas como Live Football Tickets .

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League?

El Arsenal clasifica sus partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios más elevados para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre 65 £ y más de 120 £ .

Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £ .

Partidos de categoría C: Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de 35 £ a 55 £ .

Tarifas reducidas: Hay tarifas reducidas en las categorías correspondientes para los Junior Gunners (menores de 18 años), los socios Young Adult (de 18 a 24 años) y los aficionados Senior (mayores de 66 años).

Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben tener una afiliación oficial de pago al club en vigor.

Precio y disponibilidad de las entradas para los partidos fuera de casa

Comprar entradas oficiales para los partidos del Arsenal fuera de casa en la Champions League de la UEFA es especialmente difícil debido a la altísima demanda, pero el club gestiona los cupos mediante un estricto y transparente sistema de prioridad. El precio original de las entradas oficiales para los aficionados visitantes en la Champions League de la UEFA está limitado a un máximo de 50 € (alrededor de 40 £ o más).

Las entradas oficiales para los partidos fuera de casa se venden exclusivamente mediante el sistema Away Credits (Priority Points). Se obtiene 1 Away Credit por cada partido oficial del primer equipo masculino fuera de casa para el que se compre una entrada por los canales oficiales y al que se asista. Los créditos solo tienen validez durante la temporada actual y las dos anteriores.

Últimos resultados del Arsenal en la Champions League

El Arsenal no pierde un partido en Europa en el tiempo reglamentario (90 minutos) desde el 7 de mayo de 2025, cuando cayó por 2-1 ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Fue en la vuelta de las semifinales de la Champions League de la UEFA 2024/25. El Arsenal quedó eliminado por un global de 3-1.

Fecha Ronda/fase Rival Marcador (resultado) Estadio 13 de octubre de 2026 Fase liga Lille 3-0 (victoria) Emirates Stadum (Londres) 9 de septiembre de 2026 Fase liga Napoli 1-0 (victoria) Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) 30 de mayo de 2026 Final PSG 1-1 (derrota por 4-3 en los penaltis) Puskas Arena (Budapest) 5 de mayo de 2026 Semifinal (vuelta) Atlético de Madrid 1-0 (victoria) Emirates Stadum (Londres) 29 de abril de 2026 Semifinal (ida) Atlético de Madrid 1-1 (empate) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta) Sporting CP 0-0 (empate) Emirates Stadum (Londres) 7 de abril de 2026 Cuartos de final (ida) Sporting CP 1-0 (victoria) Estádio José Alvalade (Lisboa) 17 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta) Bayer Leverkusen 2-0 (victoria) Emirates Stadum (Londres) 11 de marzo de 2026 Octavos de final (ida) Bayer Leverkusen 1-1 (empate) BayArena (Leverkusen) 28 de enero de 2026 Fase liga FC Kairat 3-2 (victoria) Emirates Stadum (Londres) 20 de enero de 2026 Fase liga Inter de Milán 3-1 (victoria) San Siro (Milán)







