El Real Madrid se proclamó campeón de la Champions League (Copa de Europa) por 15.ª vez en 2024. Aunque encabeza el palmarés histórico de la competición con ocho títulos más que cualquier otro club, el Real Madrid sigue buscando más trofeos. Puedes sumarte a la afición madridista en el Bernabéu y fuera de casa reservando hoy tus entradas para los partidos.

Pese a caer en cuartos de final de la Champions League en cada una de las dos últimas temporadas, la afición madridista disfrutó de grandes enfrentamientos, entre ellos las memorables victorias en casa ante el Manchester City (3-0), el Mónaco (6-1) y el Borussia Dortmund (5-2).

La afición puede esperar más encuentros emocionantes durante la fase de liga de esta temporada: el equipo de José Mourinho se medirá, entre otros, al Arsenal y al PSV. El Real Madrid también visitará Londres por segunda vez, ya que el Shakhtar Donetsk lo recibirá en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, en el partido del 27 de enero.

Deja que GOAL te cuente toda la información actualizada para conseguir entradas para los próximos partidos del Real Madrid en la Champions League, incluidos los puntos de venta, los precios y mucho más.

¿Cuáles son los próximos partidos del Real Madrid en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Martes 24 de noviembre (21:00) Real Madrid vs. PSV Entradas Bernabéu (local) Miércoles 9 de diciembre (20:00) Arsenal vs. Real Madrid Entradas Emirates Stadium (visitante) Martes 19 de enero (21:00) Real Madrid vs. LASK Entradas Bernabéu (local) Miércoles 27 de enero (20:00) Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid Entradas Stamford Bridge, Londres (visitante)

Cómo comprar entradas para el Real Madrid en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Real Madrid en la Champions League pueden comprarse por internet a través de los canales de venta del club, Real Madrid Tickets y Entradas. No salen a la venta con meses de antelación: el club empieza a ofrecerlas aproximadamente entre 10 y 12 días antes de cada partido mediante un estricto sistema de venta escalonada por prioridad:

1. Fase 1: socios del club. Tienen la primera oportunidad de comprar entradas, normalmente unas dos semanas antes del inicio del partido.

2. Fase 2: miembros Madridista Premium. Los titulares del carné acceden al siguiente periodo de venta exclusivo, normalmente entre 7 y 8 días antes del inicio del partido.

3. Fase 3: público general. Las entradas restantes se ponen a disposición del público general aproximadamente entre 4 y 6 días antes del partido.

Los partidos de Champions League con mucha demanda suelen agotar las entradas durante las fases de venta para socios, por lo que quedan pocas o ninguna para el público general.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para los partidos del Real Madrid, quienes quieran asistir a un encuentro de Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub, que podrían ofrecerles más posibilidades de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid en la Champions League?

Las entradas oficiales de acceso general para los partidos del Real Madrid en la Champions League suelen partir de 100 € para los encuentros habituales de la fase de liga. El precio aumenta considerablemente y puede llegar a 300-400 € o más para las mejores localidades estándar, según su ubicación y la fase de la competición. Los paquetes VIP oficiales parten de 375 €.

El Real Madrid clasifica sus partidos en casa en distintas categorías que determinan el precio base:

Categoría A : Reservada para partidos de gran importancia, como el Clásico o las eliminatorias de la Champions League. Las entradas estándar a precio oficial para estos encuentros suelen costar entre un 20 % y un 50 % más, o incluso superar ese incremento, respecto a las primeras fases de grupos o de liga.

: Reservada para partidos de gran importancia, como el Clásico o las eliminatorias de la Champions League. Las entradas estándar a precio oficial para estos encuentros suelen costar entre un 20 % y un 50 % más, o incluso superar ese incremento, respecto a las primeras fases de grupos o de liga. Categoría B : Partidos habituales de la fase de liga europea (como los disputados ante equipos como el RB Leipzig o el PSV Eindhoven) y encuentros de mayor categoría en las competiciones nacionales.

: Partidos habituales de la fase de liga europea (como los disputados ante equipos como el RB Leipzig o el PSV Eindhoven) y encuentros de mayor categoría en las competiciones nacionales. Descuentos para socios: Los socios del club y los miembros Madridista Premium reciben un descuento de entre el 20 % y el 30 % sobre los precios oficiales estándar para el público al comprar directamente en el portal oficial de entradas del Real Madrid.

Consulta la web oficial del Real Madrid para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Los últimos resultados del Real Madrid en la Champions League

Los partidos del Real Madrid en la Champions League nunca son aburridos. En cada uno de sus últimos nueve encuentros europeos se han marcado al menos tres goles. Estos son sus resultados de 2026 en la competición: