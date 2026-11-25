El Paris Saint-Germain aspira a convertirse en el cuarto equipo de la historia, después del Ajax, el Bayern de Múnich y el Real Madrid, en conquistar tres Copas de Europa o Champions League consecutivas. Ya puedes reservar entradas para verlo en acción en la edición 2026/27.

El gigante francés quiere volver a brillar en Europa después de revalidar el título que conquistó en 2025 con una contundente victoria por 5-0 ante el Inter de Milán. Lo hizo al derrotar al Arsenal en los penaltis en la final de 2026, disputada en Budapest.

El plantel de estrellas de Luis Enrique intentará mantener su impulso tras comenzar la presente campaña de Champions League con una rotunda victoria por 6-1 ante el Slovan Bratislava, triunfos por 4-2 frente al Manchester City y el Barcelona, y una goleada por 6-0 al Villarreal. Con partidos de la fase de liga todavía por disputar ante la Roma, el Aston Villa y el Como, entre otros, se avecinan unos meses apasionantes en Europa.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para conseguir entradas para los próximos partidos del Paris Saint-Germain en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuáles son los próximos partidos del PSG en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Miércoles, 25 de noviembre (21:00) PSG contra la Roma Entradas Parque de los Príncipes (local) Martes, 8 de diciembre (20:00) Aston Villa contra el PSG Entradas Villa Park (visitante) Miércoles, 20 de enero (21:00) Como 1907 contra el PSG Entradas Estadio Giuseppe Sinigaglia (visitante) Miércoles, 27 de enero (21:00) PSG contra el Galatasaray Entradas Parque de los Príncipes (local)

Cómo comprar entradas para el PSG en la Champions League

Hay varias opciones para conseguir entradas para los partidos del Paris Saint-Germain, desde localidades individuales hasta paquetes de hospitalidad. La forma más fiable de comprarlas es acudir al portal oficial de venta de entradas del PSG.

Conviene consultar la web con frecuencia para conocer las fechas de salida a la venta y la disponibilidad de las entradas. A menudo se ponen a la venta por internet unas semanas antes de cada partido, y puede que tengas que crear una cuenta y facilitar tus datos personales. Ser socio del club también te da prioridad para conseguir localidades en los partidos del Parque de los Príncipes.

Cuando las entradas para un partido del PSG aparecen como «Grand Public», significa que están a la venta para el público general y no necesitas ser socio para comprarlas. Antes de esa fase, los aficionados del PSG con la modalidad Red & Blue Membership disponen de un breve periodo de compra preferente.

Aunque el portal oficial del club es la vía más segura para comprar entradas del PSG, quienes quieran asistir a un partido de Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas del PSG para la Champions League?

Para quienes deseen comprar entradas individuales para los partidos del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, los precios para adultos han oscilado habitualmente entre 40 y 280 € al comprarlas directamente al club. No obstante, los precios de la temporada 2026/27 deben confirmarse en el portal oficial de entradas del PSG, ya que pueden variar de un año a otro, especialmente por el aumento de la demanda derivado de los continuos éxitos europeos del club.

El precio varía según el rival y la ubicación del asiento en el estadio. Las entradas más baratas del PSG suelen encontrarse detrás de la portería, en la grada Virage Boulogne.

Consulta la web oficial del PSG para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del PSG en la Champions League

El PSG espera ofrecer una actuación más sólida en la fase de liga de la Champions League de esta temporada. Pese a proclamarse campeón por segundo año consecutivo, la pasada campaña sufrió dos derrotas, ante el Bayern de Múnich y el Sporting de Portugal, y empató dos veces en la fase de grupos. Eso le impidió acabar entre los ocho primeros y le obligó a disputar la eliminatoria previa a octavos de final.