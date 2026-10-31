El Napoli, campeón de la Serie A en dos de las últimas cuatro temporadas, busca ampliar su palmarés. Puedes ver en acción a jugadores como Scott McTominay, Kevin De Bruyne y Rasmus Højlund reservando hoy mismo entradas para sus partidos.

Tras conquistar en la temporada 2022/23 su primer título de la Serie A en 33 años, I Ciucciarelli (los burritos) mantuvieron el impulso: recuperaron la corona dos temporadas después y terminaron segundos en la clasificación en la campaña más reciente.

Es posible que Massimiliano Allegri, nuevo entrenador del Napoli, necesitara algún tiempo para asentarse tras tomar el relevo de Antonio Conte en verano, pero las recientes buenas actuaciones tanto en Italia como en Europa habrán elevado la moral de la afición del estadio Diego Armando Maradona.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre las entradas para los partidos del Napoli: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Napoli

Fecha y hora (local) Partido Entradas Lugar Domingo, 1 de noviembre (20:45) Serie A: Juventus vs. Napoli Entradas Allianz Stadium (Turín) Miércoles, 4 de noviembre (20:00) Champions League: Porto vs. Napoli Entradas Estádio do Dragão (Oporto) Domingo, 8 de noviembre (12:30) Serie A: Napoli vs. Lazio Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Domingo, 21 de noviembre (20:45) Serie A: Napoli vs. Torino Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Martes, 24 de noviembre (20:00) Champions League: Manchester City vs. Napoli Entradas Etihad Stadium (Mánchester) Domingo, 29 de noviembre (15:00) Serie A: Sassuolo vs. Napoli Entradas Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sábado, 5 de diciembre (20:45) Serie A: Napoli vs. Lecce Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Martes, 8 de diciembre (21:00) Champions League: Napoli vs. Club Brugge Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Domingo, 13 de diciembre (20:45) Serie A: Napoli vs. AC Milan Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Miércoles, 16 de diciembre (21:00) Coppa Italia: Napoli vs. Fiorentina Por anunciar Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Domingo, 20 de diciembre (20:45) Serie A: Atalanta vs. Napoli Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Domingo, 3 de enero (18:00) Serie A: Parma vs. Napoli Entradas Estadio Ennio Tardini (Parma) Jueves, 7 de enero (20:45) Serie A: Napoli vs. Cagliari Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Lunes, 11 de enero (20:45) Serie A: Udinese vs. Napoli Entradas Bluenergy Stadium (Údine)

Cómo comprar entradas para el Napoli

Las entradas oficiales para los partidos del Napoli se pueden comprar directamente a través del portal TicketOne Napoli o de la web del club. Para utilizar TicketOne, la plataforma oficial de venta de entradas del Napoli, es necesario crear una cuenta de usuario gratuita.

Las entradas suelen ponerse a la venta entre 7 y 10 días antes del partido, aunque los encuentros de gran interés o especiales pueden seguir otros plazos. Las fases de venta son las siguientes:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Acceso prioritario y precios reducidos para quienes tengan la tarjeta de fidelización de pago.

: Acceso prioritario y precios reducidos para quienes tengan la tarjeta de fidelización de pago. Fase 2 (socios prémium) : Acceso para los socios del club antes de la venta al público general.

: Acceso para los socios del club antes de la venta al público general. Fase 3 (venta general): Abierta al público general a través de TicketOne. Los partidos con mucha demanda ante rivales de primer nivel, como Juventus, Roma e Inter, o los encuentros de Champions League, suelen agotar las entradas durante la fase 1 o la fase 2 y es posible que no lleguen a la venta general.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Napoli en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Napoli?

Las entradas oficiales para los partidos del Napoli en el estadio Diego Armando Maradona suelen costar entre 20 y 275 €, según el nivel, la zona y la importancia del encuentro. Los partidos habituales se sitúan en el extremo inferior de esa horquilla, mientras que los grandes encuentros europeos o especialmente destacados tienen precios más elevados.

Zonas y categorías de localidades

Curva (Curva A & Curva B): Situadas detrás de las porterías, albergan a los ultras y a los aficionados más ruidosos. Los precios van desde unos 20 € para partidos habituales de menor categoría hasta importes más elevados para los encuentros destacados o europeos.

Distinti: Se extiende a lo largo de un lateral del campo y ofrece una buena visión general a un precio intermedio.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Situadas junto a las líneas de banda, frente a frente a ambos lados de la línea de medio campo. Son las localidades más cómodas y caras del estadio, y ofrecen la visión más completa. Los precios más altos llegan a los 275 € en los partidos de gran interés.

Tribuna Family: Situada en el nivel inferior, debajo de la Tribuna Nisida, es una opción económica para las familias. Según las últimas comunicaciones del club, las entradas cuestan 14 € por adulto y 10 € para los niños de hasta 12 años.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o las plataformas de reventa, como StubHub, para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Diego Armando Maradona

El estadio Diego Armando Maradona es el tercer estadio de fútbol más grande de Italia y la emblemática casa del SSC Napoli. Situado en el barrio de Fuorigrotta, al oeste de Nápoles, este recinto de 54.726 localidades sentadas es mucho más que hormigón y césped: es un templo laico donde confluyen el fútbol, la pasión y el espíritu eterno de Diego Maradona.

La construcción del estadio comenzó en 1952 para sustituir al estadio Partenopeo, devastado por la guerra. Se inauguró oficialmente en diciembre de 1959 con un partido entre Napoli y Juventus que ganaron los locales por 2-1.

El recinto experimentó una gran transformación para el Mundial de la FIFA de 1990: se instalaron asientos en todas las localidades y se añadió su célebre cubierta en voladizo. Otra renovación, de 20 millones de euros, sustituyó los antiguos asientos por otros de un intenso azul marino que evocan los colores del golfo de Nápoles para la Universiada de Verano de 2019.

Tras el fallecimiento de la leyenda del fútbol Diego Maradona, el ayuntamiento cambió oficialmente el nombre de estadio San Paolo a estadio Diego Armando Maradona en diciembre de 2020.

Momentos memorables en el estadio Diego Armando Maradona

El primer scudetto (1987) : El Napoli empató 1-1 contra la Fiorentina en el estadio para conquistar su primer título de la Serie A. Aquella victoria histórica puso fin a décadas de dominio de los acaudalados clubes del norte y desató en toda la ciudad un carnaval que duró literalmente una semana.

: El Napoli empató 1-1 contra la Fiorentina en el estadio para conquistar su primer título de la Serie A. Aquella victoria histórica puso fin a décadas de dominio de los acaudalados clubes del norte y desató en toda la ciudad un carnaval que duró literalmente una semana. La semifinal de la Copa de la UEFA de 1989 (Napoli vs. Bayern de Múnich) : Antes del pitido inicial, Maradona deleitó al público con el calentamiento previo a un partido más emblemático de la historia: bailó e hizo malabarismos con el balón, con los cordones desatados, mientras los altavoces del estadio hacían sonar «Live Is Life», de Opus. El Napoli empató 2-2 (ganó 4-2 en el global) y después conquistó su único trofeo europeo.

: Antes del pitido inicial, Maradona deleitó al público con el calentamiento previo a un partido más emblemático de la historia: bailó e hizo malabarismos con el balón, con los cordones desatados, mientras los altavoces del estadio hacían sonar «Live Is Life», de Opus. El Napoli empató 2-2 (ganó 4-2 en el global) y después conquistó su único trofeo europeo. La semifinal del Mundial de 1990 (Italia vs. Argentina): Quizá uno de los partidos más complejos desde el punto de vista emocional de la historia del fútbol. Maradona, hijo adoptivo de Nápoles, capitaneó a Argentina contra Italia en el estadio de su propio club. Pidió a los napolitanos que apoyaran a Argentina, lo que dio lugar a la famosa pancarta de los ultras: «Maradona, Nápoles te quiere, pero Italia es nuestra patria». Argentina ganó en los penaltis y fue el único estadio de Italia en el que no se abucheó el himno argentino.

Los dos estadios Maradona: Nápoles no es la única ciudad que cuenta con un estadio con ese nombre. El estadio de Argentinos Juniors en Buenos Aires también se llama estadio Diego Armando Maradona, en homenaje al lugar donde Diego comenzó su carrera profesional.

Récords y estadísticas del Napoli

El SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), fundado en 1926, es uno de los clubes de fútbol con mayor relevancia cultural y riqueza histórica de Italia.

El club tiene su sede en la apasionada ciudad sureña de Nápoles y disputa sus partidos como local en el estadio Diego Armando Maradona. El Napoli representa un intenso orgullo regional y rompió el histórico dominio futbolístico del norte de Italia.

Títulos y trofeos destacados del club

Serie A : 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Coppa Italia : 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercoppa Italiana : 3 títulos (1990, 2014, 2025)

: 3 títulos (1990, 2014, 2025) Copa de la UEFA (Europa League): 1 título (1988-89)

Récords individuales de jugadores

Más partidos disputados: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Más goles: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

El divino número 10

Tras su marcha y el impacto imperecedero que dejó en la ciudad, el Napoli retiró oficialmente la camiseta con el número 10 en honor a Diego Maradona. Ningún jugador volverá a llevarla en el club.

De la bancarrota a la cima

En 2004, el Napoli quebró por completo y descendió a la Serie C1 (tercera categoría). El productor cinematográfico Aurelio De Laurentiis compró el club, lo resucitó bajo el nombre provisional de «Napoli Soccer» y dirigió una histórica escalada de regreso a la élite del fútbol.

La mascota del burro

Aunque el escudo original del club mostraba un majestuoso caballo, una desastrosa primera temporada llevó a los habitantes de la ciudad a bromear con que el equipo era un «burro rebuznante» (O Ciuccio). En lugar de ofenderse, el club se tomó la broma con humor e hizo del burro su mascota oficial.