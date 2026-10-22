Cómo conseguir entradas para el Ipswich Town en la temporada 2026-27: próximos partidos, precios e información sobre los abonos

El Ipswich Town ha regresado a la Premier League a la primera. Esta vez, bajo la dirección de Gary O'Neil, espera quedarse más tiempo. Puedes reservar hoy tus entradas para sus partidos en Portman Road y fuera de casa.

La afición del Ipswich Town aún estará eufórica tras acabar segunda en el Championship y lograr el ascenso directo la temporada pasada, y ese entusiasmo se ha prolongado hasta la nueva campaña.

El Ipswich ha ofrecido actuaciones destacadas en casa y ha mostrado resistencia a domicilio, una cualidad que deberá mantener durante la temporada si quiere evitar el temido descenso.

Deja que GOAL te facilite toda la información más reciente sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Ipswich Town: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Ipswich Town

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Viernes 23 de octubre (20:00) Ipswich Town contra Nottingham Forest Entradas Portman Road (local) Sábado 31 de octubre (15:00) Hull City contra Ipswich Town Entradas MKM Stadium (visitante) Domingo 8 de noviembre (14:00) Ipswich Town contra Bournemouth Entradas Portman Road (local) Sábado 21 de noviembre (15:00) Tottenham Hotspur contra Ipswich Town Entradas Tottenham Hotspur Stadium (visitante) Sábado 28 de noviembre (17:30) Ipswich Town contra Aston Villa Entradas Portman Road (local) Martes 1 de diciembre (20:00) Coventry City contra Ipswich Town Entradas Coventry Building Society Arena (visitante) Sábado 5 de diciembre (20:00) Leeds United contra Ipswich Town Entradas Elland Road (visitante) Sábado 12 de diciembre (15:00) Ipswich Town contra Newcastle United Entradas Portman Road (local) Domingo 20 de diciembre (14:00) Brighton & Hove Albion contra Ipswich Town Entradas American Express Stadium (visitante) Sábado 26 de diciembre (15:00) Ipswich Town contra Brentford Entradas Portman Road (local) Miércoles 30 de diciembre (20:15) Ipswich Town contra Chelsea Entradas Portman Road (local) Sábado 2 de enero (15:00) Arsenal contra Ipswich Town Entradas Emirates Stadium (visitante) Miércoles 6 de enero (19:30) Ipswich Town contra Coventry City Entradas Portman Road (local)

Cómo comprar entradas para el Ipswich Town

La vía principal y más segura para comprar entradas oficiales del Ipswich Town es el portal de venta electrónica del club. Para utilizarlo, debes crear una cuenta digital del club e iniciar sesión con ella.

También se pueden comprar entradas en persona en la tienda Planet Blue Superstore del club, situada en Portman Road. Conviene tener en cuenta, no obstante, que la compra presencial normalmente solo es posible los días en los que no hay partido y en las escasas ocasiones en las que aún quedan entradas.

Fases y calendario de venta de entradas

Fase de venta Plazos y condiciones Sorteo de entradas Se abre aproximadamente cuatro semanas antes del partido. Es exclusivo para socios Super Blues que no tienen abono de temporada. Los socios pueden inscribirse en grupo o individualmente. Venta prioritaria para socios Quienes resultan elegidos en el sorteo obtienen acceso primero. Después, los socios no elegidos y los demás socios Super Blues disponen de un plazo específico para comprar las entradas restantes, con un límite de una por socio. Reventa de abonos de temporada Permanece activa hasta el día del partido. Si una persona con abono de temporada no puede asistir, pone su asiento a disposición de otros socios que cumplan los requisitos a través de la plataforma oficial de intercambio del club, donde queda disponible para su compra de inmediato. Venta general Solo se produce si quedan entradas una vez cerradas todas las fases para socios, normalmente dos semanas antes del partido. Los encuentros destacados de la Premier League rara vez llegan a esta fase.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Ipswich Town en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan asientos por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Ipswich Town?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos del Ipswich Town en Portman Road dependen de la categoría del encuentro, de los descuentos aplicables por edad y de la zona elegida.

Para la temporada 2026/27, el club ha congelado los precios de las entradas para los partidos y mantiene la misma estructura básica de precios que en la campaña anterior.

Los partidos se dividen en dos categorías principales según la demanda y el perfil del rival:

Categoría A : Partidos destacados contra clubes de los seis primeros puestos o rivales importantes, como el derbi de East Anglia o los encuentros ante los grandes equipos de Londres y Manchester.

Categoría B : Partidos habituales contra equipos de mitad de tabla o de categorías inferiores.

Por lo general, una entrada de acceso general para adultos comprada directamente al club suele costar entre 27 £ y más de 38 £, dependiendo de si el partido es de categoría A o B y de si el asiento se encuentra en la grada superior o inferior.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre Portman Road

Portman Road es el histórico estadio del Ipswich Town F.C. y el recinto de fútbol con mayor capacidad de East Anglia, con 30.311 asientos. Es uno de los estadios tradicionales más apreciados de Inglaterra y el Ipswich Town lo utiliza de forma ininterrumpida desde 1884.

Desde 1855, el recinto de Portman Road fue utilizado por el East Suffolk Cricket Club. Cuando el Ipswich Town llegó en 1884, jugaba en un campo que se superponía a la zona de juego del críquet y lo despejaba cada verano para que pudiera reanudarse ese deporte.

Tras el Informe Taylor, Portman Road se convirtió en 1992 en el primer estadio de la Premier League con gradas provistas íntegramente de asientos en sus cuatro lados. Las importantes ampliaciones realizadas en torno al cambio de milenio reconstruyeron ambas gradas situadas detrás de las porterías y elevaron la capacidad por encima de los 30.000 espectadores.

Momentos memorables en Portman Road

Récord de asistencia: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Un partido de quinta ronda de la FA Cup reunió a 38.010 espectadores, la mayor asistencia de su historia. Los aficionados abarrotaron todos los rincones de las antiguas gradas para presenciar aquel duelo legendario.

Una lección táctica: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Un estadio abarrotado vio cómo el equipo de Bobby Robson desmantelaba por completo a un Barcelona que contaba con dos grandes figuras del fútbol, Johan Cruyff y Johan Neeskens, gracias a los goles de Eric Gates, Trevor Whymark y Brian Talbot.

El regreso tras 22 años: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : Los goles de Wes Burns y Omari Hutchinson provocaron una invasión masiva del terreno de juego y una explosión de júbilo cuando el equipo de Kieran McKenna aseguró su segundo ascenso consecutivo y regresó a la Premier League después de 22 años de ausencia.

El extraordinario récord europeo: Portman Road tiene fama de ser un estadio temible para los equipos extranjeros. El Ipswich Town posee un extraordinario récord de imbatibilidad en casa en competiciones europeas: ha disputado 31 partidos en su estadio sin perder ninguno y ha derrotado a gigantes como el AC Milan, el Inter y el Real Madrid.

Estrellas del pop: Al margen del fútbol, Portman Road también ha acogido grandes conciertos de Elton John, R.E.M., los Red Hot Chili Peppers y Pink. En el verano de 2025, Ed Sheeran, estrella mundial, aficionado del Ipswich Town de toda la vida y accionista minoritario del club, ofreció una histórica serie de tres conciertos en el estadio.

Récords y estadísticas del Ipswich Town

El Ipswich Town Football Club ocupa un lugar legendario y singular en la historia del fútbol inglés, marcado por sus tres grandes títulos y un récord como local sin igual en Europa.

Pese a proceder de una región relativamente poco conocida por su fútbol, el club de Suffolk conquistó Inglaterra y Europa durante sus épocas doradas de mediados del siglo XX.

Títulos y logros destacados del club

Campeón de la First Division : Una vez (1961-62)

Campeón de la FA Cup : Una vez (1977-78)

Campeón de la Copa de la UEFA : Una vez (1980-81)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos: Mick Mills (741), John Wark (678)

Más goles: Ray Crawford (218), John Wark (190)

De Ipswich al banquillo de Inglaterra

El Ipswich es célebre por haber formado a entrenadores de talla mundial. Tanto Sir Alf Ramsey, que ganó el título de liga de 1962 con el Ipswich, como Sir Bobby Robson, que ganó la FA Cup y la Copa de la UEFA, pasaron directamente del banquillo de Portman Road al de la selección de Inglaterra y la condujeron a sus mejores etapas en los Mundiales.

El famoso apodo del Ipswich Town

Aunque originalmente recibía otro apodo, los aficionados rivales empezaron a llamar al equipo con un sobrenombre alusivo a los tractores durante su etapa en la Premier League de 2000-01, debido a las raíces agrícolas de Suffolk. El club y sus seguidores lo adoptaron con orgullo.



