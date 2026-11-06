Tras una década de ausencia, el Hull City vuelve por fin a la Premier League. Puedes verlo en directo esta temporada si compras hoy tus entradas para sus partidos.

La afición del Hull City aún estará eufórica tras la victoria de su equipo contra el Middlesbrough en la final del play-off de la Championship disputada en Wembley en mayo, y ese entusiasmo se ha prolongado hasta la nueva temporada.

El equipo de Sergej Jakirović ha firmado actuaciones impresionantes en casa, incluida una victoria por 2-0 ante el Manchester United, y ha demostrado capacidad de resistencia a domicilio. Tendrá que mantener esa cualidad durante toda la temporada si quiere evitar el temido descenso.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Hull City: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Hull City

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Sáb., 7 de noviembre (15:00) Arsenal contra Hull City Entradas Emirates Stadium (visitante) Dom., 22 de noviembre (14:00) Hull City contra Brighton & Hove Albion Entradas MKM Stadium (local) Dom., 29 de noviembre (14:05) Crystal Palace contra Hull City Entradas Selhurst Park (visitante) Mié., 2 de diciembre (20:00) Hull City contra Nottingham Forest Entradas MKM Stadium (local) Sáb., 5 de diciembre (15:00) Bournemouth contra Hull City Entradas Vitality Stadium (visitante) Sáb., 12 de diciembre (15:00) Hull City contra Tottenham Hotspur Entradas MKM Stadium (local) Sáb., 19 de diciembre (15:00) Manchester City contra Hull City Entradas Etihad Stadium (visitante) Sáb., 26 de diciembre (17:30) Hull City contra Liverpool Entradas MKM Stadium (local) Mar., 29 de diciembre (19:30) Hull City contra Leeds United Entradas MKM Stadium (local) Sáb., 2 de enero (15:00) Sunderland contra Hull City Entradas Stadium of Light (visitante) Mar., 5 de enero (19:30) Nottingham Forest contra Hull City Entradas City Ground (visitante)

Cómo comprar entradas para el Hull City

Puedes comprar entradas oficiales para el Hull City a través del portal de venta de entradas del club, por teléfono llamando a la taquilla o en persona en la propia taquilla. Quienes tengan un abono de temporada o sean socios también pueden poner a la venta localidades para partidos en casa cuyas entradas se hayan agotado mediante la guía oficial de intercambio de entradas del Hull City.

Las entradas suelen ponerse a la venta por fases de prioridad:

Acceso prioritario : Los socios actuales o en activo tienen la primera oportunidad de comprar localidades antes de que se abra la venta general.

: Los socios actuales o en activo tienen la primera oportunidad de comprar localidades antes de que se abra la venta general. Venta general: Solo se abre si quedan localidades tras finalizar los periodos de prioridad para socios y abonados de temporada. En los partidos de Premier League con mucha demanda, las entradas suelen agotarse durante las fases de venta para socios y de acceso prioritario.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Hull City en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City?

Las entradas oficiales para los partidos en el MKM Stadium cuestan a partir de 30 £ para adultos, 16 £ con tarifa reducida y 8 £ para menores. El precio exacto depende de la categoría del partido, determinada por la importancia del rival, y de la zona del estadio en la que te sientes.

Los partidos se clasifican en las categorías A, B o C. Los encuentros con mucha demanda, como los disputados contra los «seis grandes», pertenecen a la categoría A, mientras que los de menor repercusión son de categoría C.

Los precios básicos de entrada, como los indicados arriba, se calculan siempre según la tarifa de la zona 1 para un partido de categoría C. Aumentan conforme suben la categoría del encuentro o el nivel de la localidad.

Gradas y zonas del estadio

El MKM Stadium está diseñado como un recinto continuo de un solo nivel, con la excepción de la grada oeste, que cuenta con un segundo nivel. El estadio se divide en distintas zonas de precios:

Grada este Chris Chilton : Una grada de un solo nivel que recorre el largo del terreno de juego. Los bloques centrales ofrecen vistas privilegiadas desde la banda, mientras que la esquina sureste cuenta con zonas habilitadas para ver el partido de pie, populares entre los aficionados locales más animosos.

: Una grada de un solo nivel que recorre el largo del terreno de juego. Los bloques centrales ofrecen vistas privilegiadas desde la banda, mientras que la esquina sureste cuenta con zonas habilitadas para ver el partido de pie, populares entre los aficionados locales más animosos. Grada oeste : La parte más imponente del estadio. En el nivel inferior se encuentran los banquillos de los jugadores, la zona de prensa y los palcos exclusivos. El segundo nivel elevado, Upper West, tiene los precios más altos del estadio por sus vistas panorámicas.

: La parte más imponente del estadio. En el nivel inferior se encuentran los banquillos de los jugadores, la zona de prensa y los palcos exclusivos. El segundo nivel elevado, Upper West, tiene los precios más altos del estadio por sus vistas panorámicas. Grada norte : Tradicionalmente acoge a los seguidores locales, especialmente a los grupos que más cantan en los bloques N1–N5.

: Tradicionalmente acoge a los seguidores locales, especialmente a los grupos que más cantan en los bloques N1–N5. Grada sur : La grada destinada a las familias. Esta zona tiene asientos no numerados y ofrece las localidades más económicas del estadio.

: La grada destinada a las familias. Esta zona tiene asientos no numerados y ofrece las localidades más económicas del estadio. Zona para la afición visitante: Los seguidores visitantes se sitúan en la esquina noreste. Esta zona incluye aproximadamente 1.105 plazas habilitadas para ver el partido de pie.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el MKM Stadium

El MKM Stadium es un emblemático recinto multiusos para el deporte y el entretenimiento situado en Kingston upon Hull, Inglaterra. Conocido por su característica arquitectura contemporánea, es la singular sede compartida de un club de fútbol y otro de rugby league.

El estadio se proyectó a finales de la década de 1990, cuando el Ayuntamiento de Hull vendió acciones de Kingston Communications y destinó los ingresos a financiar unas instalaciones de última generación. Su construcción costó 44 millones de libras y duró solo 14 meses, antes de su inauguración oficial en diciembre de 2002.

El estadio es la sede de dos clubes importantes que dejaron atrás sus históricos, aunque envejecidos, recintos:

Hull City A.F.C. (los Tigres): el equipo de fútbol se trasladó desde Boothferry Park

(los Tigres): el equipo de fútbol se trasladó desde Boothferry Park Hull FC (el Hull FC): el equipo de rugby league se trasladó desde The Boulevard

Momentos memorables en el MKM Stadium

El partido inaugural (diciembre de 2002) : El Hull City derrotó por 1-0 al Sunderland en un amistoso y se adjudicó el recién creado «Trofeo Raich Carter». Steve Melton marcó el histórico primer gol en el estadio.

: El Hull City derrotó por 1-0 al Sunderland en un amistoso y se adjudicó el recién creado «Trofeo Raich Carter». Steve Melton marcó el histórico primer gol en el estadio. El salto a la Premier League (2008) : Tras el ascenso a la máxima categoría, los primeros partidos de Premier League en casa se hicieron legendarios, incluida una célebre victoria por 3-1 sobre el Liverpool.

: Tras el ascenso a la máxima categoría, los primeros partidos de Premier League en casa se hicieron legendarios, incluida una célebre victoria por 3-1 sobre el Liverpool. La batalla de los 11 hombres (2003): El primer partido del Hull FC en el estadio fue una eliminatoria de la Challenge Cup contra el Halifax. Pese a la expulsión de dos jugadores del Hull, el equipo de 11 hombres luchó hasta lograr una memorable victoria por 24-16.

Ampliación futura: Arup Sport y Miller Partnership diseñaron la estructura del estadio para permitir añadir un nivel superior sobre la grada este, lo que elevaría la capacidad hasta los 34.000 asientos si fuera necesario.

Récords y estadísticas del Hull City

Fundado en 1904, el Hull City Association Football Club, apodado los Tigres, cuenta con una historia fascinante marcada por su tenacidad en las categorías inferiores, un espectacular ascenso a la Premier League en el siglo XXI y visitas inolvidables a Wembley.

Títulos y principales logros del club

Campeón de la tercera categoría inglesa (League One / Third Division) : 4 veces

: 4 veces Ganador del play-off de la segunda categoría inglesa (Championship): 3 veces

Récords individuales de los jugadores

Más partidos: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Más goles: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Termina la espera de 104 años (2008)

Tras más de un siglo jugando en las categorías inferiores, el Hull City alcanzó la máxima categoría por primera vez. El héroe local Dean Windass marcó un espectacular gol de volea en la primera parte de la final del play-off de la Championship, disputada en Wembley, para asegurar una victoria por 1-0 sobre el Bristol City. El capitán Ian Ashbee completó la célebre hazaña de capitanear al club en las cuatro categorías profesionales.

La final de la FA Cup de 2014 y el debut europeo

El Hull City alcanzó en 2014 su primera final de una gran competición de copa. En un comienzo fulgurante en Wembley, los goles de James Chester y Curtis Davies pusieron a los Tigres 2-0 por delante ante el Arsenal en apenas ocho minutos. El Arsenal remontó y ganó 3-2 en la prórroga, pero aquella histórica trayectoria dio al Hull City su primera y única participación en la UEFA Europa League durante la temporada 2014-15.