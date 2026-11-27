Tras conquistar la Championship de la EFL la temporada pasada bajo la dirección de Frank Lampard, el Coventry City regresa a la Premier League después de 25 años de ausencia. No pierdas la oportunidad de verlo en acción: consigue ya entradas para sus próximos partidos.

El Coventry City sabe que le espera una temporada muy difícil, pero las primeras señales indican que tiene la capacidad de lucha necesaria para mantenerse a flote.

Después de un complicado inicio sin victorias, que incluyó visitas difíciles al Arsenal y al Manchester City, el Coventry ha sumado cuatro triunfos (ante Nottingham Forest, Newcastle, Sunderland y Crystal Palace). Los resultados han levantado el ánimo de jugadores y aficionados, y el equipo buscará dar continuidad a esas actuaciones.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para conseguir entradas para los partidos del Coventry City, incluidos los puntos de venta, los precios y mucho más.

Próximos partidos del Coventry City

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Sáb. 28 de noviembre (15:00) Premier League: Leeds United contra Coventry City Entradas Elland Road (visitante) Mié. 2 de diciembre (20:00) Premier League: Coventry City contra Ipswich Town Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sáb. 5 de diciembre (15:00) Premier League: Manchester United contra Coventry City Entradas Old Trafford (visitante) Sáb. 12 de diciembre (15:00) Premier League: Coventry City contra Aston Villa Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sáb. 19 de diciembre (15:00) Premier League: Bournemouth contra Coventry City Entradas Vitality Stadium (visitante) Dom. 27 de diciembre (14:00) Premier League: Coventry City contra Chelsea Entradas Coventry Building Society Arena (local) Mié. 30 de diciembre (19:30) Premier League: Coventry City contra Brentford Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sáb. 2 de enero (15:00) Premier League: Liverpool contra Coventry City Entradas Anfield (visitante) Mié. 6 de enero (19:30) Premier League: Ipswich Town contra Coventry City Entradas Portman Road (visitante) Sáb. 16 de enero (12:30) Premier League: Coventry City contra Everton Entradas Coventry Building Society Arena (local) Dom. 24 de enero (14:00) Premier League: Sunderland contra Coventry City Entradas Stadium of Light (Sunderland) Dom. 31 de enero (14:00) Premier League: Coventry City contra Leeds United Entradas Coventry Building Society Arena (local)

Cómo comprar entradas para el Coventry City

Para comprar entradas oficiales del Coventry City debes recurrir a los canales de venta del club. La venta se organiza por fases de prioridad: comienza con los socios y después se abre a los aficionados que ya hayan comprado entradas anteriormente.

Las entradas para cada partido se ponen primero a la venta para los socios Sky Blue. Si quedan localidades, se abre la siguiente fase a los aficionados con compras anteriores. Los encuentros de gran demanda o los derbis locales rara vez llegan a una venta general abierta a todo el público, para evitar que los seguidores visitantes compren entradas en la grada local.

En cada partido, las fechas de venta dependen estrictamente de cuándo se disputa. Por lo general, las entradas salen a la venta unas tres o cuatro semanas antes.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Coventry City en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Coventry City?

Los precios de las entradas y los abonos oficiales del Coventry City para la temporada 2026/27 de la Premier League varían según la categoría del partido, la zona del estadio y la edad. Las entradas generales para adultos suelen costar entre 30 y 55 £.

El club clasifica los partidos por niveles de demanda (categorías A, B y C) y dispone de distintas zonas en el Coventry Building Society Arena:

Zona / categoría Precio para adultos (aprox.) Zona estándar 30-55 £ Zona familiar 30-55 £ Zona prémium 42-80 £ o más Zona prémium con asientos acolchados 47-60 £ o más

Paquetes de hospitalidad: Los palcos privados, el acceso a salones y las comidas VIP parten de aproximadamente 120-250 £ o más por persona.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el Coventry Building Society Arena

El Coventry Building Society Arena, conocido anteriormente como Ricoh Arena, es un estadio multiusos y complejo de exposiciones situado en Coventry, con capacidad para 32.609 espectadores.

Inaugurado en agosto de 2005, el recinto, que costó 113 millones de libras, reúne deporte, grandes exposiciones empresariales, un casino y un hotel en un mismo complejo.

El Coventry City Football Club dejó su histórico estadio de Highfield Road y se instaló allí en 2005. Sin embargo, la historia del recinto ha estado marcada por turbulentos conflictos sobre su propiedad y el alquiler.

Como consecuencia, el club se vio obligado a disputar temporalmente sus partidos como local fuera de la ciudad, en el Sixfields de Northampton y el St Andrew's de Birmingham.

En agosto de 2025 se alcanzó un hito histórico: el Coventry City compró el estadio y obtuvo por primera vez en su historia la propiedad plena de su campo.

Momentos memorables en el Coventry Building Society Arena

El partido inaugural : El estadio acogió su primer evento abierto al público en agosto de 2005. El Coventry City derrotó entonces por 3-0 al Queens Park Rangers ante una afición local eufórica.

: El estadio acogió su primer evento abierto al público en agosto de 2005. El Coventry City derrotó entonces por 3-0 al Queens Park Rangers ante una afición local eufórica. El partido que batió el récord de asistencia : El estadio registró su mayor asistencia a un partido de fútbol cuando 31.452 aficionados acudieron a un decisivo encuentro de la eliminatoria de ascenso de la Championship contra el Middlesbrough (mayo de 2025), que el Coventry ganó por 2-0.

: El estadio registró su mayor asistencia a un partido de fútbol cuando 31.452 aficionados acudieron a un decisivo encuentro de la eliminatoria de ascenso de la Championship contra el Middlesbrough (mayo de 2025), que el Coventry ganó por 2-0. Juegos Olímpicos de Londres 2012: El recinto acogió partidos de fútbol olímpico y pasó a llamarse «City of Coventry Stadium» durante el torneo debido a las estrictas normas sobre patrocinio comercial.

El primer triplete: En diciembre de 2009, el delantero del Coventry City Freddy Eastwood marcó el primer triplete en el recinto durante un partido contra el Peterborough United.

Récords y estadísticas del Coventry City

El Coventry City Football Club ocupa un lugar singular en la historia del fútbol inglés por su capacidad de resistencia. Fundado en 1883 como Singers F.C. y rebautizado en 1898, el club es recordado por sus 34 años consecutivos en la máxima categoría.

Títulos y trofeos del club

FA Cup : 1 título (1987)

: 1 título (1987) EFL Trophy: 1 título (2017)

Récords individuales

Más partidos: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Más goles: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La revolución del Coventry City (1962-1967)

El emblemático entrenador Jimmy Hill transformó la identidad del club al introducir la equipación azul celeste, el himno y los programas de partido modernos. En 1967 llevó al equipo a la First Division por primera vez.

La gloria en la FA Cup

Bajo la dirección de John Sillett y George Curtis, el Coventry derrotó por 3-2 en la prórroga a un Tottenham Hotspur repleto de estrellas en Wembley. El legendario gol de cabeza en plancha de Keith Houchen sigue siendo una de las imágenes más emblemáticas de la historia de la FA Cup.