Cómo conseguir entradas para el Atalanta en la temporada 2026/27: Próximos partidos, precios de las entradas de la Serie A, información sobre el New Balance Arena y más

La afición del Atalanta aún guarda un grato recuerdo de la temporada 2023/24. Además de conquistar Europa por primera vez en la historia del club al levantar el trofeo de la UEFA Europa League, el equipo de Bérgamo fue subcampeón de la Copa Italia y terminó cuarto en la Serie A.

Puedes ver al Atalanta crear más recuerdos esta temporada si compras ya tus entradas para los partidos.

Puede que el impulso del equipo se haya frenado tras la marcha de Gian Piero Gasperini, su entrenador durante muchos años, pero, con Maurizio Sarri ahora al mando, después de haber ganado títulos con la Juventus y el Chelsea, la afición que llena el New Balance Arena espera un futuro positivo.

Si quieres ver en acción esta temporada a jugadores como Nikola Krstović, Éderson y Charles De Ketelaere, GOAL te ofrece toda la información actualizada para conseguir entradas para los partidos del Atalanta: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Atalanta

Fecha y hora local Partido Entradas Lugar Lun., 2 de nov. (20:45) Serie A: Atalanta vs. Parma Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Jue., 5 de nov. (18:45) Conference League: Atalanta vs. FC Kairat Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 8 de nov. (15:00) Serie A: Monza vs. Atalanta Entradas Stadio Brianteo (Monza) Dom., 22 de nov. (20:45) Serie A: Atalanta vs. Inter de Milán Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Jue., 26 de nov. (21:00) Conference League: Borac Banja Luka vs. Atalanta Entradas Estadio Municipal de Banja Luka (Banja Luka) Lun., 30 de nov. (18:30) Serie A: Lecce vs. Atalanta Entradas Stadio Via del Mare (Lecce) Dom., 6 de dic. (15:00) Serie A: Lazio vs. Atalanta Entradas Stadio Olimpico (Roma) Jue., 10 de dic. (19:45) Conference League: Riga vs. Atalanta Entradas Estadio Skonto (Riga) Lun., 14 de dic. (18:30) Serie A: Atalanta vs. Genoa Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Jue., 17 de dic. (21:00) Conference League: Atalanta vs. Mjällby Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 20 de dic. (20:45) Serie A: Atalanta vs. Napoli Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 3 de ene. (15:00) Serie A: Udinese vs. Atalanta Entradas Bluenergy Stadium (Udine) Mié., 6 de ene. (18:00) Serie A: Atalanta vs. Como Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 10 de ene. (18:00) Serie A: Torino vs. Atalanta Entradas Stadio Olimpico Grande Torino (Turín)

Cómo comprar entradas para el Atalanta

Las entradas oficiales para los partidos del Atalanta se pueden comprar por internet a través de la tienda Vivaticket del club o de la página principal de entradas del Atalanta.

Para la mayoría de los partidos habituales no es necesario tener el carné de socio del Atalanta (Dea Card) para comprar una entrada individual. Sin embargo, la Dea Card es obligatoria para las compras por internet en los sectores Curva Nord Pisani y Curva Sud Morosini, así como para los partidos de alto riesgo o los derbis. Puedes adquirirla en la página de la Dea Card del Atalanta.

Las entradas para los partidos habituales suelen ponerse a la venta entre una semana y diez días antes del encuentro. Los abonados y los titulares de la Dea Card disponen a veces de un breve periodo de compra prioritaria para los partidos de gran demanda o las competiciones europeas antes de que se abra la venta general.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Atalanta en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atalanta?

Las entradas oficiales para los partidos del Atalanta en el New Balance Arena suelen costar entre 25 y 35 € en las gradas más baratas situadas tras las porterías, y entre 150 y más de 195 € en las opciones prémium de los laterales y de hospitalidad.

Tras las amplias reformas terminadas antes de la temporada 2026/2027, el New Balance Arena, completamente modernizado y con capacidad para 23.439 espectadores, cuenta con cuatro gradas principales divididas en distintas categorías de precio:

Zona de asientos Nombre de la grada Precio Descripción Fondos (curvas) Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini 25-35 € La opción más asequible. Es la zona de los ultras más fervientes, con un ambiente intenso y ruidoso en el que se sigue el partido de pie. Zona inferior del lateral Parterre Rinascimento 80-85 € Zona inferior que recorre la línea de banda. Ofrece una excelente proximidad al terreno de juego. Lateral de la tribuna principal Tribuna Rinascimento / Rinascimento G 110-130 € Opciones en la zona superior de la tribuna principal que ofrecen una amplia perspectiva elevada del juego. Tribuna principal prémium Tribuna Ovest / Tribuna Onore 110-175 € o más Zona cubierta de asientos exclusivos con una ubicación central privilegiada. Hospitalidad VIP Pitch View 150-195 € o más Asientos de lujo junto al terreno de juego, con comida y acceso a una sala exclusiva incluidos. Zona visitante Settore Ospiti 30-35 € Zona de aforo limitado situada tras una portería y reservada exclusivamente a la afición visitante.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o páginas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el New Balance Arena

El New Balance Arena, situado en el corazón de Bérgamo, Italia, es el emblemático estadio del Atalanta, club de la Serie A cuya afición vive el fútbol con gran pasión. Conocido oficialmente como Stadio di Bergamo en las competiciones de la UEFA, este recinto histórico es reconocido en toda Europa como un ejemplo sobresaliente de modernización de estadios.

El estadio, inaugurado en 1928, se construyó en los terrenos de un antiguo hipódromo y recibió el nombre de Stadio Mario Brumana. A lo largo de su casi siglo de existencia ha cambiado de nombre varias veces y no pasó a llamarse New Balance Arena hasta agosto de 2025, tras un importante acuerdo de colaboración técnica.

Tras comprar el estadio en 2017, el Atalanta llevó a cabo una ambiciosa reconstrucción por fases, con un coste superior a los 100 millones de euros, entre 2019 y 2024. Derribó las antiguas curvas deterioradas, eliminó la pista de atletismo y construyó gradas empinadas y compactas pegadas al césped.

Momentos memorables en el New Balance Arena

El récord de asistencia (1984) : Aunque su aforo actual, con todos los espectadores sentados, es de 23.439 personas, el estadio registró su récord histórico de asistencia en 1984, cuando la asombrosa cifra de 43.000 espectadores abarrotó las antiguas gradas descubiertas.

: Aunque su aforo actual, con todos los espectadores sentados, es de 23.439 personas, el estadio registró su récord histórico de asistencia en 1984, cuando la asombrosa cifra de 43.000 espectadores abarrotó las antiguas gradas descubiertas. El regreso del fútbol europeo a Bérgamo (2020) : Durante años, el Atalanta tuvo que disputar sus partidos europeos «en casa» en San Siro, en Milán, porque su estadio no cumplía los requisitos de la UEFA. Las amplias reformas permitieron finalmente que la Champions League regresara a Bérgamo para la temporada 2020-21.

: Durante años, el Atalanta tuvo que disputar sus partidos europeos «en casa» en San Siro, en Milán, porque su estadio no cumplía los requisitos de la UEFA. Las amplias reformas permitieron finalmente que la Champions League regresara a Bérgamo para la temporada 2020-21. El fortín de la selección italiana: El estadio también ha acogido a la selección italiana. Entre los partidos internacionales más recordados figuran una contundente victoria por 5-0 ante Estonia y un disputado empate 1-1 frente a Países Bajos en la UEFA Nations League.

Emotivos homenajes tras las porterías: Los dos fondos del estadio, donde más se hace oír la afición, están estrechamente ligados a la historia emocional del club. La grada norte, Curva Nord Pisani, rinde homenaje a Federico Pisani, delantero del Atalanta que murió trágicamente en un accidente de tráfico en 1997. La grada sur, Curva Sud Morosini, honra a Piermario Morosini, un querido canterano que sufrió una parada cardíaca mortal sobre el terreno de juego en 2012.

Récords y estadísticas del Atalanta

El Atalanta BC (Atalanta Bergamasca Calcio) es un club de fútbol profesional italiano con sede en Bérgamo, Lombardía. Conocido por el apodo de «La Dea» («La Diosa»), el club goza de un amplio reconocimiento por su cantera de primer nivel mundial y por su especial habilidad para ser uno de los equipos europeos más sostenibles desde el punto de vista financiero y más acertados en sus fichajes.

Palmarés y principales títulos del club

UEFA Europa League : 1 título (2023-24)

: 1 título (2023-24) Copa Italia: 1 título (1962-63)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Marten de Roon (445), Gianpaolo Bellini (435)

Más goles: Cristiano Doni (112), Duván Zapata (82)

El gran club de provincias

El Atalanta ostenta el singular récord de ser el club italiano que más temporadas ha disputado en la Serie A (65) sin tener su sede en una capital regional ni haber ganado nunca el Scudetto, el título de liga de la Serie A.

Una exhibición en la final de la Europa League

En 2024, el Atalanta firmó una de las mejores actuaciones en una final europea de la historia reciente al poner fin a la legendaria racha de 51 partidos invicto del Bayer Leverkusen. Ademola Lookman marcó un espectacular triplete y se convirtió en el sexto jugador en lograrlo en una final de una competición europea.

Un cuento de hadas financiero

El Atalanta es muy elogiado como referente de sostenibilidad financiera. Gracias a una red de ojeadores de élite y a su famosa cantera de Zingonia, situada con frecuencia entre las mejores de Italia, el club obtuvo cerca de 250 millones de euros de beneficio por la venta de jugadores durante un periodo de cinco años, al tiempo que mejoraba continuamente sus posiciones en liga.