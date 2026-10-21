Tras la memorable campaña de la temporada pasada, en la que el Arsenal conquistó la Premier League por primera vez en 22 años y fue subcampeón de la Champions League de la UEFA, la demanda para ver al equipo en directo ha alcanzado un máximo histórico. Aun así, no pierdas la esperanza de conseguir una localidad para sus próximos partidos: todavía puedes comprar entradas hoy.

El Arsenal ganó sus ocho partidos de la fase liga camino de la final de la Champions League de 2026. De hecho, no perdió ningún encuentro en el tiempo reglamentario durante toda la competición y solo cayó en los penaltis ante el París Saint-Germain, a la postre campeón, en la final disputada en Budapest.

Al equipo de Mikel Arteta le esperan varios partidos destacados de la Champions League en las próximas semanas y meses, entre ellos los que disputará contra el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Real Madrid. ¿Le espera otra trayectoria europea para el recuerdo?

¿Cuáles son los partidos del Arsenal en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Estadio Entradas Miércoles 21 de octubre (21:00) Bayern de Múnich - Arsenal Allianz Arena (Múnich) Entradas Miércoles 4 de noviembre (21:00) Slavia de Praga - Arsenal Fortuna Arena (Praga) Entradas Martes 24 de noviembre (20:00) Arsenal - Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Entradas Miércoles 9 de diciembre (20:00) Arsenal - Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Entradas Miércoles 20 de enero (21:00) Real Betis - Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas Miércoles 27 de enero (20:00) Arsenal - Sabah Emirates Stadium (Londres) Entradas

Cómo comprar entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League

Ante una demanda sin precedentes y con un acceso al Emirates Stadium a través de tornos 100 % digital, el Arsenal distribuye las entradas mediante un sistema estructurado:

Abonados: Tienen garantizada una localidad para los 19 partidos en casa de la Premier League y los cuatro de la fase liga de la Champions League. Las entradas que no utilicen pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club.

Sorteos para socios Red: Las tradicionales colas en línea, en las que se atendía por orden de llegada, se han sustituido por sorteos para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo específico, semanas antes de cada partido.

Plataforma oficial de intercambio de entradas: Si se agotan las localidades para un partido, los socios que no hayan conseguido una en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio original directamente a los abonados a través de Arsenal Ticket Exchange.

Paquetes de hospitalidad: Las opciones de hospitalidad prémium, que incluyen localidades Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados, están disponibles directamente en el portal oficial de hospitalidad del Arsenal tanto para partidos de la Premier League como de la Champions League.

Plataformas de reventa de entradas: Para los partidos con las entradas agotadas o si se busca una localidad a última hora el día del encuentro, los aficionados pueden adquirirla a través de plataformas verificadas de reventa como Live Football Tickets.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Champions League?

El Arsenal clasifica sus partidos en casa, en el Emirates Stadium, en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios más elevados para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre 65 £ y más de 120 £ .

Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £ .

Partidos de categoría C: Rivales con menor demanda de entradas (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de 35 £ a 55 £ .

Tarifas reducidas: Hay tarifas reducidas en las categorías designadas para los Junior Gunners (menores de 18 años), los socios Young Adult (de 18 a 24 años) y los aficionados mayores de 66 años.

Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben contar con una afiliación oficial al club, de pago y en vigor.

Precio y disponibilidad de las entradas para los partidos fuera de casa

Conseguir entradas oficiales para los partidos del Arsenal fuera de casa en la Champions League de la UEFA es especialmente difícil debido a la enorme demanda, pero el club gestiona la distribución mediante un estricto y transparente sistema de prioridades. El precio original de las entradas oficiales para la afición visitante en la Champions League de la UEFA tiene un límite máximo de 50 € (alrededor de 40 £ o más).

Las entradas oficiales para los partidos fuera de casa se venden exclusivamente mediante el sistema de Away Credits (puntos de prioridad). Se obtiene un Away Credit por cada partido oficial fuera de casa del primer equipo masculino para el que se compre una entrada por los canales oficiales y al que se asista. Los créditos solo tienen validez durante la temporada en curso y las dos anteriores.

Resultados recientes del Arsenal en la Champions League

El Arsenal no pierde un partido en el tiempo reglamentario (90 minutos) en Europa desde el 7 de mayo de 2025, cuando cayó por 2-1 ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Fue en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League de la UEFA 2024/25. El Arsenal quedó eliminado por un global de 3-1.

Fecha Ronda/Fase Rival Marcador (resultado) Estadio 13 de octubre de 2026 Fase liga Lille 3-0 (victoria) Emirates Stadum (Londres) 9 de septiembre de 2026 Fase liga Nápoles 1-0 (victoria) Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) 30 de mayo de 2026 Final PSG 1-1 (4-3 en penaltis, derrota) Puskas Arena (Budapest) 5 de mayo de 2026 Semifinal (vuelta) Atlético de Madrid 1-0 (victoria) Emirates Stadum (Londres) 29 de abril de 2026 Semifinal (ida) Atlético de Madrid 1-1 (empate) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta) Sporting CP 0-0 (empate) Emirates Stadum (Londres) 7 de abril de 2026 Cuartos de final (ida) Sporting CP 1-0 (victoria) Estádio José Alvalade (Lisboa) 17 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta) Bayer Leverkusen 2-0 (victoria) Emirates Stadum (Londres) 11 de marzo de 2026 Octavos de final (ida) Bayer Leverkusen 1-1 (empate) BayArena (Leverkusen) 28 de enero de 2026 Fase liga FC Kairat 3-2 (victoria) Emirates Stadum (Londres) 20 de enero de 2026 Fase liga Inter de Milán 3-1 (victoria) San Siro (Milán)







