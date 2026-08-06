¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
Book Man U TicketsSecure Man U Premium Tickets
Renuka Odedra
Traducido por

Cómo conseguir entradas del Manchester United para 2026-27: precios e información sobre entradas premium y abonos de temporada

SHOPPING
Tickets
Manchester United
Premier League

Ve al Manchester United en directo durante la temporada 2026/27 de la Premier League

El Manchester United afronta la temporada 2026/27 con Michael Carrick al mando, después de que estabilizara al club hasta llevarlo al tercer puesto y al regreso a la Champions League la pasada campaña. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en Old Trafford.

Reserva entradas del Manchester UnitedCompra ahora

Consigue entradas premium del Manchester UnitedAsegúralas ahora

¿Cuáles son los partidos del Manchester United en la temporada 2026/27 de la Premier League?

La temporada 2026/27 del Manchester United arranca fuera de casa ante el Hull City el 22 de agosto.

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
Sáb. 10 oct. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Tottenham HotspurOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 17 oct. 2026, 15:00 BSTLeeds United vs Manchester UnitedElland Road (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 24 oct. 2026, 15:00 BSTManchester United vs BournemouthOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 31 oct. 2026, 15:00 GMTChelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 7 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Aston VillaOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 21 nov. 2026, 15:00 GMTLiverpool vs Manchester UnitedAnfield (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 28 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs BrentfordOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 2 dic. 2026, 20:00 GMTNewcastle United vs Manchester UnitedSt. James' Park (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 5 dic. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Coventry CityOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 12 dic. 2026, 15:00 GMTCrystal Palace vs Manchester UnitedSelhurst Park (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 19 dic. 2026, 15:00 GMTArsenal vs Manchester UnitedEmirates Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 26 dic. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Nottingham ForestOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 30 dic. 2026, 20:00 GMTManchester United vs SunderlandOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 2 ene. 2027, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion vs Manchester UnitedAmerican Express Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Mié. 6 ene. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Newcastle UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 16 ene. 2027, 15:00 GMTAston Villa vs Manchester UnitedVilla Park (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 23 ene. 2027, 15:00 GMTManchester United vs LiverpoolOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 30 ene. 2027, 15:00 GMTBrentford vs Manchester UnitedGtech Community Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 6 feb. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ChelseaOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 10 feb. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Brighton and Hove AlbionOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 20 feb. 2027, 15:00 GMTNottingham Forest vs Manchester UnitedThe City Ground (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 27 feb. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ArsenalOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 3 mar. 2027, 20:00 GMTSunderland vs Manchester UnitedStadium of Light (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 13 mar. 2027, 15:00 GMTManchester United vs EvertonOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 20 mar. 2027, 15:00 GMTManchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 10 abr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Hull CityOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 17 abr. 2027, 15:00 BSTIpswich Town vs Manchester UnitedPortman Road (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 24 abr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Crystal PalaceOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 1 may. 2027, 15:00 BSTCoventry City vs Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 8 may. 2027, 15:00 BSTBournemouth vs Manchester UnitedVitality Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 15 may. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Leeds UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Dom. 23 may. 2027, 15:00 BSTTottenham Hotspur vs Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Dom. 30 may. 2027, 16:00 BSTManchester United vs FulhamOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas

¿Cómo comprar entradas del Manchester United para la Premier League?

El Manchester United ofrece múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality. La mayoría de las entradas puede comprarse directamente a través del portal oficial del club en su página web.

Próximos partidos
MUN

MUN

Premier League

10 oct 2026

TOT

TOT

Las principales formas de conseguir una entrada para ver jugar al Manchester United son:

  • Entradas oficiales a través del Manchester United: las entradas para los partidos de la Premier League se venden directamente en la web oficial del club. El acceso suele depender de tu nivel de afiliación; los miembros Red, Silver o Gold suelen recibir prioridad en la salida de entradas. Es la forma más segura y fiable de comprar. 
  • Sistema de sorteo de entradas: para los partidos de mayor demanda, como los encuentros ante Liverpool, Arsenal o Manchester City, el Manchester United organiza un sorteo de entradas para los miembros Red. Te inscribes en el sorteo y, si resultas elegido, puedes comprar entradas a precio nominal. Esto garantiza la equidad cuando la demanda supera la oferta. 
  • Intercambio oficial de entradas: si no consigues entrada en la venta inicial, el Manchester United cuenta con un Ticket Exchange oficial en el que los abonados pueden poner a la venta los asientos que no pueden utilizar. Estas entradas están verificadas por el club, por lo que sigues comprando de forma segura y a precio nominal. 
  • Entradas secundarias: plataformas como StubHub también ofrecen entradas de última hora, a menudo desde unas 80 £, aunque los precios pueden variar. Consulta los términos y condiciones de la plataforma en la que compres.

Reserva entradas del Manchester UnitedCompra ahora

¿Cuánto cuestan las entradas del Manchester United para la Premier League?

Para los aficionados que quieren ver al Manchester United en la Premier League en Old Trafford, el precio de las entradas puede variar mucho según el rival, la ubicación del asiento y la forma en que se compre la entrada.

La forma más sencilla de comprar una entrada para la Premier League es a través del portal oficial de venta del Manchester United. Sin embargo, normalmente estas quedan reservadas para los miembros oficiales del club y la disponibilidad es muy limitada. El United también utiliza un sistema de precios por categorías según el rival, siendo los partidos de categoría A los más caros.

Los precios habituales de las entradas oficiales para adultos a través del sorteo para miembros o del Ticket Exchange oficial del club suelen moverse en estas franjas:

  • Partidos de categoría C (rivales de menor demanda): 35 £ - 55 £ 
  • Partidos de categoría B (rivales de nivel intermedio): 45 £ - 75 £ 
  • Partidos de categoría A (rivales de alta demanda, por ejemplo Liverpool, Manchester City, Arsenal): 65 £ - 120 £+

Las entradas compradas a través del Ticket Exchange oficial del Manchester United, la plataforma de reventa verificada del club, siempre se venden a precio nominal. Esto permite que los abonados o miembros que no puedan asistir a un partido revendan sus asientos de forma segura a otros miembros.

Reserva entradas del Manchester UnitedCompra ahora

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Old Trafford

El Manchester United juega en Old Trafford desde 1910, y sigue siendo el mayor estadio de club de Inglaterra, con una capacidad actual que suele situarse en torno a los 74.000-76.000 espectadores tras su última gran ampliación en 2006. Conocido cariñosamente como el Teatro de los Sueños, el estadio ha albergado una final de la Copa de Europa, múltiples semifinales de la FA Cup y un sinfín de históricas noches europeas bajo sus focos.

Sin embargo, más de un siglo después de su inauguración, Old Trafford está entrando en una nueva era. En marzo de 2025, el copropietario Sir Jim Ratcliffe y el club presentaron unos planes, diseñados por los arquitectos Foster + Partners, para un nuevo estadio de 100.000 asientos que se construiría en unos terrenos adyacentes al emplazamiento actual, con un coste estimado de unos 2 mil millones de libras. Bautizado como New Trafford en los documentos informativos, el recinto está diseñado con una distintiva cubierta tipo paraguas destinada a captar energía solar y agua de lluvia, y con tres altos mástiles que lo harían visible desde varios kilómetros de distancia. Si sale adelante tal y como está previsto, se convertiría en el mayor estadio de fútbol del Reino Unido, superando a Wembley, y en la pieza central de un proyecto de regeneración más amplio en la zona de Old Trafford.

El proyecto sigue en fase de planificación y consulta, y el club apunta a tenerlo terminado a tiempo para la temporada 2030/31, aunque la magnitud de la obra significa que el calendario aún podría cambiar. Hasta que se produzca cualquier traslado, Old Trafford sigue funcionando con normalidad para la temporada 2026/27 y continúa siendo uno de los estadios más icónicos y ruidosos del fútbol mundial en día de partido.

  • Evaluar los niveles de entradas y las estructuras de precios del Manchester United ayuda a los aficionados a organizar sus viajes a Old Trafford durante la exigente temporada. Para darte una flexibilidad total al crear tus apuestas combinadas personalizadas de fin de semana, asegurarte capital promocional extra es muy ventajoso. Explora nuestra guía de expertos para ver cómo puedes desbloquear promociones deportivas especializadas usando nuestro código promocional de betfred.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google