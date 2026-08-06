El Manchester United afronta la temporada 2026/27 con Michael Carrick al mando, después de que estabilizara al club hasta llevarlo al tercer puesto y al regreso a la Champions League la pasada campaña. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en Old Trafford.

Reserva entradas del Manchester UnitedCompra ahora

Consigue entradas premium del Manchester UnitedAsegúralas ahora

¿Cuáles son los partidos del Manchester United en la temporada 2026/27 de la Premier League?

La temporada 2026/27 del Manchester United arranca fuera de casa ante el Hull City el 22 de agosto.

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas Sáb. 10 oct. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Tottenham Hotspur Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 17 oct. 2026, 15:00 BST Leeds United vs Manchester United Elland Road (fuera) Premier League Entradas Sáb. 24 oct. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Bournemouth Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 31 oct. 2026, 15:00 GMT Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (fuera) Premier League Entradas Sáb. 7 nov. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Aston Villa Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 21 nov. 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Manchester United Anfield (fuera) Premier League Entradas Sáb. 28 nov. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Brentford Old Trafford (casa) Premier League Entradas Mié. 2 dic. 2026, 20:00 GMT Newcastle United vs Manchester United St. James' Park (fuera) Premier League Entradas Sáb. 5 dic. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Coventry City Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 12 dic. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Manchester United Selhurst Park (fuera) Premier League Entradas Sáb. 19 dic. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (fuera) Premier League Entradas Sáb. 26 dic. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Nottingham Forest Old Trafford (casa) Premier League Entradas Mié. 30 dic. 2026, 20:00 GMT Manchester United vs Sunderland Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 2 ene. 2027, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion vs Manchester United American Express Stadium (fuera) Premier League Entradas Mié. 6 ene. 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Newcastle United Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 16 ene. 2027, 15:00 GMT Aston Villa vs Manchester United Villa Park (fuera) Premier League Entradas Sáb. 23 ene. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Liverpool Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 30 ene. 2027, 15:00 GMT Brentford vs Manchester United Gtech Community Stadium (fuera) Premier League Entradas Sáb. 6 feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Chelsea Old Trafford (casa) Premier League Entradas Mié. 10 feb. 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Brighton and Hove Albion Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 20 feb. 2027, 15:00 GMT Nottingham Forest vs Manchester United The City Ground (fuera) Premier League Entradas Sáb. 27 feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (casa) Premier League Entradas Mié. 3 mar. 2027, 20:00 GMT Sunderland vs Manchester United Stadium of Light (fuera) Premier League Entradas Sáb. 13 mar. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Everton Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 20 mar. 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (fuera) Premier League Entradas Sáb. 10 abr. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Hull City Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 17 abr. 2027, 15:00 BST Ipswich Town vs Manchester United Portman Road (fuera) Premier League Entradas Sáb. 24 abr. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Crystal Palace Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 1 may. 2027, 15:00 BST Coventry City vs Manchester United Coventry Building Society Arena (fuera) Premier League Entradas Sáb. 8 may. 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Manchester United Vitality Stadium (fuera) Premier League Entradas Sáb. 15 may. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Leeds United Old Trafford (casa) Premier League Entradas Dom. 23 may. 2027, 15:00 BST Tottenham Hotspur vs Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (fuera) Premier League Entradas Dom. 30 may. 2027, 16:00 BST Manchester United vs Fulham Old Trafford (casa) Premier League Entradas

¿Cómo comprar entradas del Manchester United para la Premier League?

El Manchester United ofrece múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality. La mayoría de las entradas puede comprarse directamente a través del portal oficial del club en su página web.

Próximos partidos MUN Premier League 12:30 TOT

Las principales formas de conseguir una entrada para ver jugar al Manchester United son:

Entradas oficiales a través del Manchester United: las entradas para los partidos de la Premier League se venden directamente en la web oficial del club. El acceso suele depender de tu nivel de afiliación; los miembros Red, Silver o Gold suelen recibir prioridad en la salida de entradas. Es la forma más segura y fiable de comprar.

Sistema de sorteo de entradas: para los partidos de mayor demanda, como los encuentros ante Liverpool, Arsenal o Manchester City, el Manchester United organiza un sorteo de entradas para los miembros Red. Te inscribes en el sorteo y, si resultas elegido, puedes comprar entradas a precio nominal. Esto garantiza la equidad cuando la demanda supera la oferta.

Intercambio oficial de entradas: si no consigues entrada en la venta inicial, el Manchester United cuenta con un Ticket Exchange oficial en el que los abonados pueden poner a la venta los asientos que no pueden utilizar. Estas entradas están verificadas por el club, por lo que sigues comprando de forma segura y a precio nominal.

Entradas secundarias: plataformas como StubHub también ofrecen entradas de última hora, a menudo desde unas 80 £, aunque los precios pueden variar. Consulta los términos y condiciones de la plataforma en la que compres.

Reserva entradas del Manchester UnitedCompra ahora

¿Cuánto cuestan las entradas del Manchester United para la Premier League?

Para los aficionados que quieren ver al Manchester United en la Premier League en Old Trafford, el precio de las entradas puede variar mucho según el rival, la ubicación del asiento y la forma en que se compre la entrada.

La forma más sencilla de comprar una entrada para la Premier League es a través del portal oficial de venta del Manchester United. Sin embargo, normalmente estas quedan reservadas para los miembros oficiales del club y la disponibilidad es muy limitada. El United también utiliza un sistema de precios por categorías según el rival, siendo los partidos de categoría A los más caros.

Los precios habituales de las entradas oficiales para adultos a través del sorteo para miembros o del Ticket Exchange oficial del club suelen moverse en estas franjas:

Partidos de categoría C (rivales de menor demanda): 35 £ - 55 £

35 £ - 55 £ Partidos de categoría B (rivales de nivel intermedio): 45 £ - 75 £

45 £ - 75 £ Partidos de categoría A (rivales de alta demanda, por ejemplo Liverpool, Manchester City, Arsenal): 65 £ - 120 £+

Las entradas compradas a través del Ticket Exchange oficial del Manchester United, la plataforma de reventa verificada del club, siempre se venden a precio nominal. Esto permite que los abonados o miembros que no puedan asistir a un partido revendan sus asientos de forma segura a otros miembros.

Reserva entradas del Manchester UnitedCompra ahora

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Old Trafford

El Manchester United juega en Old Trafford desde 1910, y sigue siendo el mayor estadio de club de Inglaterra, con una capacidad actual que suele situarse en torno a los 74.000-76.000 espectadores tras su última gran ampliación en 2006. Conocido cariñosamente como el Teatro de los Sueños, el estadio ha albergado una final de la Copa de Europa, múltiples semifinales de la FA Cup y un sinfín de históricas noches europeas bajo sus focos.

Sin embargo, más de un siglo después de su inauguración, Old Trafford está entrando en una nueva era. En marzo de 2025, el copropietario Sir Jim Ratcliffe y el club presentaron unos planes, diseñados por los arquitectos Foster + Partners, para un nuevo estadio de 100.000 asientos que se construiría en unos terrenos adyacentes al emplazamiento actual, con un coste estimado de unos 2 mil millones de libras. Bautizado como New Trafford en los documentos informativos, el recinto está diseñado con una distintiva cubierta tipo paraguas destinada a captar energía solar y agua de lluvia, y con tres altos mástiles que lo harían visible desde varios kilómetros de distancia. Si sale adelante tal y como está previsto, se convertiría en el mayor estadio de fútbol del Reino Unido, superando a Wembley, y en la pieza central de un proyecto de regeneración más amplio en la zona de Old Trafford.

El proyecto sigue en fase de planificación y consulta, y el club apunta a tenerlo terminado a tiempo para la temporada 2030/31, aunque la magnitud de la obra significa que el calendario aún podría cambiar. Hasta que se produzca cualquier traslado, Old Trafford sigue funcionando con normalidad para la temporada 2026/27 y continúa siendo uno de los estadios más icónicos y ruidosos del fútbol mundial en día de partido.