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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
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Cómo conseguir entradas del Liverpool FC para 2026/27: calendario, precios e información sobre los abonos de temporada

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Si quieres comprar entradas del Liverpool para la temporada 2026/27, puedes usar los enlaces de abajo para conseguir entradas y paquetes.

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Lista completa de partidos del Liverpool en la Premier League 2026/27

Fecha y horaPartidoEstadioEntradas
Sáb. 10 oct. 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (casa)Entradas
Sáb. 17 oct. 2026, 15:00Brentford vs LiverpoolGtech Community Stadium (fuera)Entradas
Sáb. 24 oct. 2026, 15:00Liverpool vs Brighton and Hove AlbionAnfield (casa)Entradas
Sáb. 31 oct. 2026, 15:00Liverpool vs ArsenalAnfield (casa)Entradas
Sáb. 7 nov. 2026, 15:00Crystal Palace vs LiverpoolSelhurst Park (fuera)Entradas
Sáb. 21 nov. 2026, 15:00Liverpool vs Manchester UnitedAnfield (casa)Entradas
Sáb. 28 nov. 2026, 15:00Everton vs LiverpoolHill Dickinson Stadium (fuera)Entradas
Mié. 2 dic. 2026, 20:00Liverpool vs SunderlandAnfield (casa)Entradas
Sáb. 5 dic. 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (fuera)Entradas
Sáb. 12 dic. 2026, 15:00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (casa)Entradas
Sáb. 19 dic. 2026, 15:00Liverpool vs Tottenham HotspurAnfield (casa)Entradas
Sáb. 26 dic. 2026, 15:00Hull City vs LiverpoolMKM Stadium (fuera)Entradas
Mié. 30 dic. 2026, 20:00Aston Villa vs LiverpoolVilla Park (fuera)Entradas
Sáb. 2 ene. 2027, 15:00Liverpool vs Coventry CityAnfield (casa)Entradas
Mié. 6 ene. 2027, 20:00Sunderland vs LiverpoolStadium of Light (fuera)Entradas
Sáb. 16 ene. 2027, 15:00Liverpool vs Crystal PalaceAnfield (casa)Entradas
Sáb. 23 ene. 2027, 15:00Manchester United vs LiverpoolOld Trafford (fuera)Entradas
Sáb. 30 ene. 2027, 15:00Liverpool vs EvertonAnfield (casa)Entradas
Sáb. 6 feb. 2027, 15:00Arsenal vs LiverpoolEmirates Stadium (fuera)Entradas
Mié. 10 feb. 2027, 20:00Coventry City vs LiverpoolCoventry Building Society Arena (fuera)Entradas
Sáb. 20 feb. 2027, 15:00Liverpool vs Hull CityAnfield (casa)Entradas
Sáb. 27 feb. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (fuera)Entradas
Mié. 3 mar. 2027, 20:00Liverpool vs Aston VillaAnfield (casa)Entradas
Sáb. 13 mar. 2027, 15:00Liverpool vs Ipswich TownAnfield (casa)Entradas
Sáb. 20 mar. 2027, 15:00Fulham vs LiverpoolCraven Cottage (fuera)Entradas
Sáb. 10 abr. 2027, 15:00Liverpool vs Newcastle UnitedAnfield (casa)Entradas
Sáb. 17 abr. 2027, 15:00Nottingham Forest vs LiverpoolThe City Ground (fuera)Entradas
Sáb. 24 abr. 2027, 15:00Leeds United vs LiverpoolElland Road (fuera)Entradas
Sáb. 1 may. 2027, 20:00Liverpool vs ChelseaAnfield (casa)Entradas
Sáb. 8 may. 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (fuera)Entradas
Sáb. 15 may. 2027, 15:00Liverpool vs BrentfordAnfield (casa)Entradas
Sáb. 23 may. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs LiverpoolAmerican Express Stadium (fuera)Entradas
Dom. 30 may. 2027, 16:00Liverpool vs BournemouthAnfield (casa)Entradas

Los horarios de inicio están sujetos a cambios por la selección de retransmisiones televisivas. El Liverpool también regresa esta temporada a la Champions League, con los partidos confirmados después del sorteo de la fase de liga.

¿Cuánto cuestan las entradas del Liverpool?

Los precios varían según el rival y la ubicación del asiento, y los partidos más destacados tienen precios más altos. Las entradas de admisión general que no son abonos de temporada se venden en dos tandas a través de All Red Ticket Sales, con entradas a precio oficial que oscilan entre 30 £ y 61 £. Las plataformas secundarias como StubHub pueden costar más que el precio oficial.

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¿Cómo puedo conseguir entradas del Liverpool como visitante?

Hacerse miembro del Liverpool FC es el primer paso, con prioridad para quienes hayan asistido antes a partidos fuera de casa, en función de un sistema de puntos de fidelidad. 

Registra tu interés en partidos específicos fuera de casa a través de la web del club o de la oficina de venta de entradas; si tienes éxito, se te notificará con instrucciones de compra.

¿Con cuánta antelación se ponen a la venta las entradas del Liverpool?

Las entradas suelen ponerse a la venta entre cuatro y seis semanas antes de los partidos de la Premier League, aunque los encuentros más populares pueden salir antes. Las fechas de venta de las competiciones de copa varían y se anuncian en los canales oficiales del club.

Los abonos de temporada están disponibles a través de la web del Liverpool antes del inicio de la temporada, aunque la lista de espera actualmente asciende a varios miles y no acepta nuevas solicitudes. Los titulares actuales renuevan a principios de año hasta mayo. El abono de temporada más barato cuesta alrededor de 713 £ y el más caro, alrededor de 904 £.

La iniciativa 'Every Seat, Every Game' del Liverpool permite a los aficionados devolver al intercambio oficial de entradas del club las entradas que no utilicen, accesible para los miembros de All Red, y esas entradas se agotan rápidamente a medida que se acerca el día del partido.

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Todo lo que necesitas saber sobre el estadio de Anfield

El Liverpool juega en Anfield desde 1892, lo que lo convierte en uno de los estadios más antiguos y con más historia del fútbol inglés. Famoso por su ambiente, especialmente alrededor de la grada del Kop, el estadio se ha desarrollado por fases en lugar de ser sustituido, preservando su carácter mientras aumentaba gradualmente su capacidad.

Una remodelación en 2016 de la Main Stand elevó la capacidad a algo más de 53.000, y la expansión más reciente de la Anfield Road Stand añadió un nuevo nivel superior, llevando el total a aproximadamente 61.276, su mayor capacidad en la historia del estadio y suficiente para convertir a Anfield en el quinto estadio más grande de la Premier League. El proyecto, aprobado por primera vez en 2021, se completó por fases y recibió formalmente la aprobación después de que el Ayuntamiento de Liverpool emitiera un General Safety Certificate. A día de hoy, el club no tiene sobre la mesa más planes de ampliación, ya que la inversión reciente se ha centrado en proyectos de regeneración en la comunidad de los alrededores.

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