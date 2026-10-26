Ver en directo a Lamine Yamal, Raphinha y Pedri en el Spotify Camp Nou es una experiencia inolvidable que merece estar en cualquier lista de cosas que hacer al menos una vez en la vida. Además, optar por un paquete prémium de entrada y hotel mejora todo el viaje y te garantiza un sitio en el estadio sin tener que pasar por sorteos.

GOAL te ofrece toda la información para conseguir una entrada VIP para ver al Barcelona, con opciones como asientos acolchados, servicio de restauración en salas exclusivas y alojamiento en el centro de Barcelona. Esto es lo que necesitas saber para estar en el Camp Nou.

¿Dónde conseguir entradas prémium y VIP para ver al Barcelona?

Entradas VIP de Seat Unique para ver al Barcelona

Entradas y viajes de SportsBreaks para ver al Barcelona

¿Qué incluye una entrada VIP para ver al Barcelona?

Según el paquete concreto, como Players Zone, VIP Balcony o Panoramic Lounge, los aficionados pueden esperar, por lo general, lo siguiente:

Asientos prémium: asientos acolchados inmejorables, con más espacio para las piernas, normalmente situados en las gradas inferiores cerca de la línea de medio campo o en zonas exclusivas de balcón con vistas panorámicas.

Acceso a salas exclusivas: entrada a salas VIP privadas desde dos horas antes del inicio del partido, durante el descanso y hasta una hora después del encuentro.

Restauración de alta cocina: cocina catalana e internacional de alto nivel, servida en bufés prémium o en comidas con servicio de mesa, a menudo diseñada por chefs locales con estrellas Michelin.

Bar incluido: cerveza, vinos españoles de calidad, cava y refrescos sin límite durante la estancia en la sala.

Extras: servicio de atención VIP, programas oficiales del partido, accesos exclusivos para entrar rápidamente al estadio y, en ocasiones, espectáculos en directo antes del encuentro o apariciones de leyendas del club.

¿Cómo comprar entradas VIP, entradas prémium y paquetes VIP para ver al Barcelona?

Directamente a través del FC Barcelona: el club vende paquetes VIP estándar directamente en su web oficial. Suelen estar disponibles con mucha más antelación que las entradas generales, lo que los convierte en una excelente opción para los viajeros internacionales que necesitan cerrar sus planes con meses de margen. Socios oficiales de servicios VIP: el FC Barcelona trabaja con agencias autorizadas de viajes de lujo y venta de entradas que combinan entradas VIP con estancias en hoteles de lujo de la ciudad, una opción ideal para una escapada de fin de semana sin complicaciones. Plataformas de reventa de confianza: para los grandes partidos con entradas agotadas, como El Clásico o unos cuartos de final de la Champions League, las entradas VIP oficiales se agotan al instante. Las plataformas de reventa pueden ser una opción para intentar conseguir entradas a última hora, y algunas incluso ofrecen opciones VIP.

¿Cuánto cuestan las entradas VIP y prémium para ver al Barcelona?

Como el precio incluye comida prémium, barra libre y los mejores asientos de un estadio con capacidad para 105.000 espectadores, es lógico que sea más elevado que el de una entrada estándar:

Partidos habituales de LaLiga y primeras rondas de copa: las entradas VIP más económicas, que suelen incluir acceso a una sala y servicios VIP estándar, cuestan desde 250 hasta 450 € por persona.

Partidos destacados de LaLiga: ante rivales más exigentes, como Atletico Madrid, o en derbis regionales, el precio puede oscilar entre 450 y 850 € .

El Clásico y eliminatorias de la Champions League: la élite del fútbol europeo. Los paquetes VIP para estos partidos de máximo nivel y gran demanda suelen costar entre 900 y más de 2.500 € , especialmente si reservas un palco privado o la exclusivísima Honorary Lounge.

¿Puedo comprar una entrada prémium para un solo partido del Barcelona?

Aunque algunos palcos de empresa se venden por temporada, se ponen a la venta cientos de entradas para salas VIP por partido, tanto para turistas como para residentes.