El Paris Saint-Germain aspira a convertirse en el cuarto equipo de la historia, después del Ajax, el Bayern de Múnich y el Real Madrid, en conquistar tres Copas de Europa o Champions League consecutivas. Ya puedes reservar entradas para verlo en acción en la Champions League 2026/27.

El gigante francés quiere volver a brillar en Europa después de dar continuidad a su impresionante triunfo por 5-0 ante el Inter de Milán en la final de la Champions League de 2025 con una victoria sobre el Arsenal en la tanda de penaltis de la final de 2026, disputada en Budapest.

El plantel de estrellas de Luis Enrique buscará mantener la racha tras iniciar esta edición de la Champions League con una contundente victoria por 6-1 ante el Slovan de Bratislava, sendos triunfos por 4-2 frente al Manchester City y el Barcelona, una goleada por 6-0 al Villarreal y un empate a 2-2 con la Roma. Con los partidos de la fase de liga ante el Aston Villa, el Como y el Galatasaray todavía por disputar, se avecinan unos meses apasionantes en Europa.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para conseguir entradas para los próximos partidos del Paris Saint-Germain en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuál es el calendario del PSG en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Martes, 8 de diciembre (20:00) Aston Villa contra PSG Entradas Villa Park (fuera) Miércoles, 20 de enero (21:00) Como 1907 contra PSG Entradas Estadio Giuseppe Sinigaglia (fuera) Miércoles, 27 de enero (21:00) PSG contra Galatasaray Entradas Parque de los Príncipes (casa)

Cómo comprar entradas para los partidos del PSG en la Champions League

Hay varias opciones para asistir a los partidos del Paris Saint-Germain, desde entradas individuales hasta paquetes de hospitalidad. La forma más fiable de comprarlas es acudir al portal oficial de venta de entradas del PSG.

Conviene consultar la web con frecuencia para informarse sobre las ventas de entradas, las fechas en que salen a la venta y su disponibilidad. A menudo se ponen a la venta por internet unas semanas antes de cada partido, y puede que tengas que crear una cuenta y facilitar tus datos personales. Ser socio del club también te da prioridad para conseguir localidades en los partidos del Parque de los Príncipes.

Cuando las entradas para un partido del PSG aparecen como «Grand Public», significa que están a la venta para el público general y que no necesitas ser socio para comprarlas. Antes de esa fase, los aficionados del PSG con la membresía Red & Blue Membership disponen de un breve periodo de compra prioritaria.

Aunque el portal oficial del club es la vía más segura para comprar entradas del PSG, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles más posibilidades de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas del PSG para la Champions League?

Para quienes quieran comprar entradas individuales para los partidos del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, los precios para adultos han oscilado habitualmente entre 40 y 280 euros al adquirirlas directamente a través del club. No obstante, conviene confirmar los precios de la temporada 2026/27 en el portal oficial de venta de entradas del PSG, ya que pueden variar de un año a otro, especialmente por el aumento de la demanda que generan los continuos éxitos europeos del club.

El precio varía según el rival y la ubicación del asiento en el estadio. Las entradas más baratas del PSG suelen encontrarse detrás de la portería, en la grada Virage Boulogne.

Consulta la web oficial del PSG para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del PSG en la Champions League

El PSG espera ofrecer una actuación más sólida en la fase de liga de esta edición de la Champions League. Pese a proclamarse campeón por segundo año consecutivo, sufrió dos derrotas (ante el Bayern de Múnich y el Sporting CP) y empató dos veces durante esa fase, por lo que quedó fuera de los ocho primeros puestos y tuvo que disputar la eliminatoria previa a octavos de final.