El Barcelona, gigante del fútbol español y europeo, quiere volver a levantar la Champions League. No lo consigue desde 2015. ¿Será esta su temporada? Los millones de aficionados blaugranas de todo el mundo así lo esperan.

No te pierdas a Lamine Yamal y compañía en acción: ya puedes reservar entradas para los partidos del Barcelona en la Champions League.

Hansi Flick, entrenador del Barça, estará centrado en resolver la asignatura pendiente del club catalán en Europa. Pese a su dominio en LaLiga, solo ha llegado a las semifinales de la Champions League una vez (2024/25) en los últimos siete años.

Los aficionados esperan con ganas ver al Barcelona en acción esta temporada. En sus cuatro primeros partidos de la fase de liga, contra Feyenoord, Galatasaray, PSG y Aston Villa, se marcaron nada menos que 20 goles. Con encuentros ante el Manchester City y el Sporting, entre otros, se avecinan unos meses apasionantes.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para conseguir entradas para los partidos del Barcelona en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuál es el calendario del Barcelona en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Miércoles 25 de noviembre (21:45) Sabah - Barcelona Entradas Estadio Olímpico de Bakú (fuera de casa) Martes 8 de diciembre (21:00) Barcelona - Manchester City Entradas Camp Nou (en casa) Miércoles 20 de enero (20:00) Sporting CP - Barcelona Entradas Estádio José Alvalade (fuera de casa) Miércoles 27 de enero (20:00) Barcelona - Como Entradas Camp Nou (en casa)

Cómo comprar entradas para los partidos del Barcelona en la Champions League

Puedes comprar entradas oficiales para los partidos del Barcelona en la Champions League directamente a través del portal de venta de entradas del FC Barcelona, en su web o en la aplicación Barça Tickets.

Las entradas salen a la venta primero para los socios del club, después para los miembros Culé Premium y, por último, para el público general a través de internet.

El club también cuenta con un programa oficial para liberar los asientos de los abonados que no pueden asistir; estas entradas suelen aparecer en la web oficial entre 48 y 72 horas antes del inicio del partido.

Las entradas oficiales para los partidos de Champions League suelen salir a la venta entre una y cuatro semanas antes del encuentro, según la categoría del rival y la confirmación del calendario.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el Barcelona, quienes quieran asistir a un partido de Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles más opciones para conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Barcelona en la Champions League?

Las entradas oficiales para los partidos del Barcelona en la Champions League compradas directamente al club suelen costar entre 60 y más de 250 €. Sin embargo, el precio exacto depende en gran medida del nivel del rival y, como es de esperar, aumenta a medida que el equipo avanza en la competición.

Precios de las entradas por fase de la competición

Fase de liga / fase de grupos : entre 60 y 150 € para los partidos habituales. En los grandes encuentros, como el que se disputará en casa contra el Manchester City, los precios suben hasta situarse entre 120 y más de 250 €.

: entre 60 y 150 € para los partidos habituales. En los grandes encuentros, como el que se disputará en casa contra el Manchester City, los precios suben hasta situarse entre 120 y más de 250 €. Eliminatorias : entre 100 y 400 €, según el nivel del rival.

: entre 100 y 400 €, según el nivel del rival. Cuartos de final y rondas posteriores: entre 200 y más de 800 € en las zonas preferentes junto a las bandas.

Consulta la web oficial del Barcelona para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Últimos resultados del Barcelona en la Champions League

Al Barcelona se le da bien marcar en la Champions League. El conjunto catalán ha anotado al menos dos goles en cada uno de sus últimos cinco partidos en Europa, con un total de 16 tantos en esos encuentros.