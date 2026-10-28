El Napoli, campeón de la Serie A en dos de las últimas cuatro temporadas, busca ampliar su palmarés. Puedes ver en acción a jugadores como Scott McTominay, Kevin De Bruyne y Rasmus Højlund reservando hoy tus entradas para sus partidos.

Tras conquistar en la temporada 2022/23 su primer título de la Serie A en 33 años, I Ciucciarelli (los pequeños burros) mantuvieron el impulso: recuperaron la corona dos temporadas después y terminaron segundos en la clasificación en la campaña más reciente.

Puede que el nuevo entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, haya necesitado tiempo para asentarse tras tomar el relevo de Antonio Conte en verano, pero las recientes buenas actuaciones ante la Roma y el Bodø/Glimt habrán elevado la moral de la afición del estadio Diego Armando Maradona.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para conseguir entradas para los partidos del Napoli: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Napoli

Fecha y hora (local) Partido Entradas Lugar Mié., 28 de octubre (20:45) Serie A: Monza vs. Napoli Entradas Estadio Brianteo (Monza) Dom., 1 de noviembre (20:45) Serie A: Juventus vs. Napoli Entradas Allianz Stadium (Turín) Mié., 4 de noviembre (20:00) Champions League: Porto vs. Napoli Entradas Estádio do Dragão (Oporto) Dom., 8 de noviembre (12:30) Serie A: Napoli vs. Lazio Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 21 de noviembre (20:45) Serie A: Napoli vs. Torino Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Mar., 24 de noviembre (20:00) Champions League: Manchester City vs. Napoli Entradas Etihad Stadium (Mánchester) Dom., 29 de noviembre (15:00) Serie A: Sassuolo vs. Napoli Entradas Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sáb., 5 de diciembre (20:45) Serie A: Napoli vs. Lecce Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Mar., 8 de diciembre (21:00) Champions League: Napoli vs. Club Brujas Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 13 de diciembre (20:45) Serie A: Napoli vs. AC Milan Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Mié., 16 de diciembre (21:00) Coppa Italia: Napoli vs. Fiorentina Por anunciar Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 20 de diciembre (20:45) Serie A: Atalanta vs. Napoli Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 3 de enero (18:00) Serie A: Parma vs. Napoli Entradas Estadio Ennio Tardini (Parma) Jue., 7 de enero (20:45) Serie A: Napoli vs. Cagliari Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Lun., 11 de enero (20:45) Serie A: Udinese vs. Napoli Entradas Bluenergy Stadium (Údine)

Cómo comprar entradas para el Napoli

Las entradas oficiales para los partidos del Napoli se pueden comprar directamente a través del portal TicketOne Napoli o de la web del club. Si utilizas TicketOne, la plataforma oficial de venta de entradas del Napoli, tendrás que crear una cuenta de usuario gratuita.

Las entradas suelen salir a la venta entre 7 y 10 días antes del partido, aunque los encuentros de gran repercusión o los partidos especiales pueden seguir otros plazos. Las fases de venta son las siguientes:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Acceso prioritario y precios reducidos para quienes tengan la tarjeta de fidelidad de pago.

Fase 2 (socios prémium) : Acceso para los socios del club antes de la venta al público.

Fase 3 (venta general) : Abierta al público general a través de TicketOne. Los partidos con mucha demanda ante rivales de primer nivel, como Juventus, Roma o Inter, así como los encuentros de Champions League, suelen agotar las entradas durante la fase 1 o la fase 2 y pueden no llegar a la venta general.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Napoli en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Napoli?

Las entradas oficiales para los partidos del Napoli en el estadio Diego Armando Maradona suelen costar entre 20 y 275 €, según el nivel, la zona y la importancia del encuentro. Los partidos habituales se sitúan en el extremo inferior de la horquilla, mientras que los grandes duelos europeos o más destacados tienen precios superiores.

Zonas y categorías de asientos

Curva (Curva A & Curva B): Situadas detrás de las porterías, albergan a los ultras y aficionados más animosos. Los precios van desde unos 20 € para los partidos habituales de menor categoría hasta tarifas más altas para los grandes encuentros o los partidos europeos.

Distinti: Se extiende a lo largo de un lateral del campo y ofrece una buena visión general a un precio intermedio.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Situadas junto a las bandas, una frente a la otra a ambos lados de la línea de medio campo. Son los asientos más cómodos y caros del estadio y ofrecen la visión más completa. Los precios más altos alcanzan los 275 € en los partidos de gran repercusión.

Tribuna Family: Situada en el nivel inferior, debajo de la Tribuna Nisida, es una opción económica para las familias. Según los últimos avisos del club, las entradas cuestan 14 € por adulto y 10 € para los niños de hasta 12 años.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el estadio Diego Armando Maradona

El estadio Diego Armando Maradona es el tercer estadio de fútbol más grande de Italia y la emblemática fortaleza del SSC Napoli. Situado en el barrio occidental de Fuorigrotta, en Nápoles, este recinto de 54.726 localidades, todas con asiento, es mucho más que hormigón y césped: es un templo laico donde se encuentran el fútbol, la pasión y el espíritu eterno de Diego Maradona.

La construcción del estadio comenzó en 1952 para sustituir al estadio Partenopeo, devastado por la guerra. Se inauguró oficialmente en diciembre de 1959 con un partido entre el Napoli y la Juventus, que los locales ganaron por 2-1.

La estructura experimentó una enorme transformación de cara al Mundial de la FIFA de 1990: se instalaron asientos en todas las localidades y se añadió su famosa cubierta en voladizo. Otra reforma, de 20 millones de euros, sustituyó los antiguos asientos por otros de un vivo azul marino que evocan los colores del golfo de Nápoles para la Universiada de Verano de 2019.

Tras el fallecimiento de la leyenda del fútbol Diego Maradona, el ayuntamiento cambió oficialmente el nombre de estadio San Paolo a estadio Diego Armando Maradona en diciembre de 2020.

Momentos memorables en el estadio Diego Armando Maradona

El primer Scudetto (1987) : El Napoli empató 1-1 ante la Fiorentina en el estadio y conquistó así su primer título de la Serie A. El triunfo histórico puso fin a décadas de dominio de los acaudalados clubes del norte y desató un carnaval que duró literalmente una semana en toda la ciudad.

La semifinal de la Copa de la UEFA de 1989 (Napoli vs. Bayern de Múnich) : Antes del pitido inicial, Maradona regaló al público el calentamiento previo más emblemático de la historia. Bailó e hizo malabarismos con el balón, con los cordones desatados, mientras por los altavoces del estadio sonaba «Live Is Life», de Opus. El Napoli empató 2-2 (ganó 4-2 en el global) y acabó conquistando su único trofeo europeo.

La semifinal del Mundial de 1990 (Italia vs. Argentina) : Quizá uno de los partidos más complejos desde el punto de vista emocional en la historia del fútbol. Maradona, hijo adoptivo de Nápoles, capitaneó a Argentina contra Italia en el estadio de su propio club. Pidió a los napolitanos que apoyaran a Argentina, lo que dio lugar a la famosa pancarta de los ultras: «Maradona, Nápoles te quiere, pero Italia es nuestra patria». Argentina ganó en los penaltis, y fue el único estadio de Italia donde no se abucheó el himno argentino.

Los dos estadios Maradona: Nápoles no es el único lugar con un estadio que lleva ese nombre. El estadio de Argentinos Juniors, en Buenos Aires, también se llama estadio Diego Armando Maradona, en homenaje al lugar donde Diego comenzó su carrera profesional.

Récords y estadísticas del Napoli

El SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), fundado en 1926, es uno de los clubes de fútbol más importantes culturalmente y con mayor riqueza histórica de Italia.

Con sede en la apasionada ciudad sureña de Nápoles, el club juega sus partidos como local en el estadio Diego Armando Maradona. El Napoli encarna un intenso orgullo regional y es célebre por haber roto la hegemonía histórica del norte de Italia en el fútbol.

Títulos del club y principales trofeos

Serie A : 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

Coppa Italia : 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

Supercoppa Italiana : 3 títulos (1990, 2014, 2025)

Copa de la UEFA (Europa League) : 1 título (1988-89)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Más goles: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

El divino número 10

Tras su marcha y por su huella imperecedera en la ciudad, el Napoli retiró oficialmente la camiseta con el número 10 en honor a Diego Maradona. Ningún jugador volverá a lucirla en el club.

De la quiebra a la élite

En 2004, el Napoli quebró por completo y descendió a la Serie C1 (la tercera categoría). El productor cinematográfico Aurelio De Laurentiis compró el club, lo resucitó bajo el nombre provisional de «Napoli Soccer» y dirigió un ascenso histórico que lo devolvió a la élite del fútbol.

La mascota del burro

Aunque el escudo original del club mostraba un majestuoso caballo, una desastrosa temporada inaugural llevó a los habitantes de la ciudad a bromear con que el equipo era un «burro rebuznando» (O Ciuccio). En lugar de ofenderse, el club asumió la broma e hizo del burro su mascota oficial.



