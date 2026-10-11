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Cómo comprar entradas para el Manchester City en la temporada 2026/27: partidos de la Premier League, precios y más

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Si quieres comprar entradas para los partidos del Manchester City de la temporada 2026/27, puedes usar los enlaces que aparecen a continuación para conseguir entradas y paquetes.

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Próximos partidos del Manchester City en la temporada 2026/27

Fecha (y hora local)PartidoEstadioEntradas
Miércoles 14 de octubre de 2026, 20:00Champions League: Manchester City contra Paris Saint-GermainEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 17 de octubre de 2026, 15:00Premier League: Manchester City contra Ipswich TownEtihad Stadium (local)Entradas
Martes 20 de octubre de 2026, 20:00Champions League: Manchester City contra AEK AtenasEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 24 de octubre de 2026, 15:00Premier League: Aston Villa contra Manchester CityVilla Park (visitante)Entradas
Miércoles 28 de octubre de 2026, 19:30Copa de la Liga inglesa: Manchester City contra Brighton & Hove AlbionEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 31 de octubre de 2026, 15:00Premier League: Manchester City contra Brighton & Hove AlbionEtihad Stadium (local)Entradas
Miércoles 4 de noviembre de 2026, 21:00Champions League: RB Leipzig contra Manchester CityRed Bull Arena (visitante)Entradas
Sábado 7 de noviembre de 2026, 17:30Premier League: Nottingham Forest contra Manchester CityThe City Ground (visitante)Entradas
Sábado 21 de noviembre de 2026, 12:30Premier League: Manchester City contra FulhamEtihad Stadium (local)Entradas
Martes 24 de noviembre de 2026, 20:00Champions League: Manchester City contra NapoliEtihad Stadium (local)Entradas
Domingo 29 de noviembre de 2026, 16:30Premier League: Arsenal contra Manchester CityEmirates Stadium (visitante)Entradas
Miércoles 2 de diciembre de 2026, 20:00Premier League: Manchester City contra Leeds UnitedEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 5 de diciembre de 2026, 15:00Premier League: Brentford contra Manchester CityGtech Community Stadium (visitante)Entradas
Martes 8 de diciembre de 2026, 21:00Champions League: Barcelona contra Manchester CityEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 12 de diciembre de 2026, 15:00Premier League: Manchester City contra ChelseaEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 19 de diciembre de 2026, 15:00Premier League: Manchester City contra Hull CityEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 26 de diciembre de 2026, 20:00Premier League: Newcastle United contra Manchester CitySt. James' Park (visitante)Entradas
Martes 29 de diciembre de 2026, 20:15Premier League: Everton contra Manchester CityHill Dickinson Stadium (visitante)Entradas
Domingo 3 de enero de 2027, 16:30Premier League: Manchester City contra Tottenham HotspurEtihad Stadium (local)Entradas
Miércoles 6 de enero de 2027, 20:15Premier League: Leeds United contra Manchester CityElland Road (visitante)Entradas
Sábado 16 de enero de 2027, 15:00Premier League: Manchester City contra Nottingham ForestEtihad Stadium (local)Entradas
Miércoles 20 de enero de 2027, 21:00Champions League: Lens contra Manchester CityStade Bollaert-Delelis (visitante)Por confirmar
Sábado 23 de enero de 2027, 15:00Premier League: Brighton & Hove Albion contra Manchester CityAmerican Express Stadium (visitante)Entradas
Miércoles 27 de enero de 2027, 21:00Champions League: Manchester City contra Sporting CPEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 30 de enero de 2027, 15:00Premier League: Manchester City contra ArsenalEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 6 de febrero de 2027, 15:00Premier League: Fulham contra Manchester CityCraven Cottage (visitante)Entradas
Miércoles 10 de febrero de 2027, 20:00Premier League: Tottenham Hotspur contra Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (visitante)Entradas
Sábado 20 de febrero de 2027, 15:00Premier League: Manchester City contra Newcastle UnitedEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 27 de febrero de 2027, 15:00Premier League: Hull City contra Manchester CityMKM Stadium (visitante)Entradas
Miércoles 3 de marzo de 2027, 20:00Premier League: Manchester City contra EvertonEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 13 de marzo de 2027, 15:00Premier League: Coventry City contra Manchester CityCoventry Building Society Arena (visitante)Entradas
Sábado 20 de marzo de 2027, 15:00Premier League: Manchester City contra Manchester UnitedEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 10 de abril de 2027, 15:00Premier League: Bournemouth contra Manchester CityVitality Stadium (visitante)Entradas
Sábado 17 de abril de 2027, 15:00Premier League: Manchester City contra Crystal PalaceEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 24 de abril de 2027, 15:00Premier League: Chelsea contra Manchester CityStamford Bridge (visitante)Entradas
Sábado 1 de mayo de 2027, 15:00Premier League: Manchester City contra BrentfordEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 8 de mayo de 2027, 15:00Premier League: Manchester City contra LiverpoolEtihad Stadium (local)Entradas
Sábado 15 de mayo de 2027, 15:00Premier League: Ipswich Town contra Manchester CityPortman Road (visitante)Entradas
Domingo 23 de mayo de 2027, 15:00Premier League: Manchester City contra Aston VillaEtihad Stadium (local)Entradas
Domingo 30 de mayo de 2027, 16:00Premier League: Sunderland contra Manchester CityStadium of Light (visitante)Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City?

Compra las entradas a través del portal oficial del Manchester City, el canal de venta directa para los partidos en casa. 

Los clubes distribuyen las entradas en tres fases: primero entre los abonados, después entre los socios según sus puntos de fidelidad y, por último, mediante la venta al público general. 

¿Cómo comprar un abono del Manchester City?

Los abonos son la única forma de garantizar la asistencia a todos los partidos en casa, pero actualmente no están disponibles para nuevos compradores. Consulta el portal oficial de entradas para estar al tanto de las novedades y ten en cuenta que deberás ser socio del club para adquirir uno cuando vuelvan a estar disponibles.

¿Cómo puedo comprar entradas para los partidos del Manchester City fuera de casa?

Cómpralas a través de la web oficial del club, igual que para los partidos en casa. Necesitarás ser socio del City. También puedes probar en la web del club rival, aunque normalmente tendrás que ser socio de ese club.

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Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Stadium

El Manchester City juega en el Etihad Stadium desde 2003. El estadio se construyó originalmente para los Juegos de la Commonwealth de 2002 y tiene actualmente una capacidad de 55.097 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes de la Premier League.

La mejor forma de llegar es en transporte público. El Metrolink tarda menos de 10 minutos desde Manchester Piccadilly hasta la parada Etihad Campus, con cinco tranvías por hora los días de partido. Las paradas cercanas de Holt Town y Velopark permanecen cerradas durante al menos una hora después del final del encuentro. Es posible reservar aparcamiento con antelación, aunque las plazas son limitadas.

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