Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid en la temporada 2026/27: fechas de LaLiga, precios y más

¿Dónde comprar entradas para el Atlético de Madrid?

La vía más directa para comprar entradas para el Atlético de Madrid es el portal oficial del club, donde los socios tienen acceso a una preventa prioritaria antes de que se abra la venta al público general. Hacerse socio del Atlético es más accesible que en algunos de sus rivales de LaLiga y puede dar acceso a descuentos y a la compra anticipada de localidades para los partidos más importantes.

Sin embargo, las entradas para partidos de gran demanda, como el derbi madrileño, la visita del Barcelona o cualquier eliminatoria de la Champions League, suelen agotarse muy rápido cuando salen a la venta para el público general. Con bastante más de 150.000 socios compitiendo por un estadio con capacidad para poco más de 70.000 espectadores, muchos aficionados se quedan sin entrada por los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid?

Los precios de las entradas en el Riyadh Air Metropolitano varían mucho según el rival y la zona del estadio, pero hay opciones para todos los bolsillos. Las entradas más baratas para partidos habituales de LaLiga contra equipos de mitad de tabla pueden encontrarse desde unos 30 euros, por lo que ver al Atlético de Madrid resulta bastante más asequible que visitar a algunos de los otros grandes clubes europeos.

En las grandes citas, los precios suben considerablemente. El derbi madrileño contra el Real Madrid y la visita del Barcelona son, temporada tras temporada, los dos partidos para los que resulta más difícil y caro encontrar entrada. Las localidades del anillo superior suelen partir de unos 60 a 90 euros, y los precios son mucho más altos en los laterales y el anillo inferior. Las eliminatorias de la Champions League en el Metropolitano, un estadio que ha acogido una final de la Copa de Europa, tienen recargos similares.

Los precios de los abonos para la temporada 2026/27 van desde unos 290 euros en las opciones más baratas del anillo superior hasta bastante más de 2.000 euros en las localidades más exclusivas del anillo inferior, junto a los laterales del campo. No obstante, las entradas para partidos sueltos siguen siendo la opción más flexible para quienes visitan la ciudad y para quienes no quieren comprometerse a toda una temporada.

La buena noticia para quienes buscan una ganga es que el mercado de reventa de StubHub ofrece con frecuencia algunos de los precios más competitivos, especialmente para partidos cuya fecha aún queda lejos. Comprar con antelación y seguir los anuncios a medida que se actualizan suele ser la mejor forma de encontrar las entradas más baratas posibles para el partido del Atlético de Madrid que prefieras.

Todo lo que debes saber sobre el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, conocido como los rojiblancos y los colchoneros, se fundó en 1903 y lleva bastante más de un siglo como uno de los tres grandes del fútbol español, junto al Real Madrid y el Barcelona. Pese a contar durante buena parte de su historia con una fracción de los recursos económicos de sus dos grandes rivales nacionales, el Atlético ha construido una identidad basada en la resistencia, la disciplina defensiva y un ambiente inigualable en los días de partido.

Diego Simeone ha sido el motor de la etapa moderna del club desde que asumió el cargo en diciembre de 2011. Bajo su dirección, el Atlético ha ganado LaLiga dos veces, ha conquistado la Europa League y la Supercopa de la UEFA en varias ocasiones y ha llegado a dos finales de la Champions League. Simeone comienza la temporada 2026/27 como uno de los entrenadores que más tiempo lleva al frente de un equipo en el fútbol mundial, y sus métodos siguen siendo la base de todo lo que hace el club sobre el terreno de juego.

Fuera del campo, la propiedad del club ha cambiado de forma significativa: Apollo Global Management tiene ahora una participación mayoritaria junto a Quantum Pacific Group, lo que aporta nuevas inversiones y ambición de cara a esta campaña. En el terreno de juego, los últimos movimientos en el mercado de fichajes han reforzado aún más la plantilla. El Atlético afronta la nueva temporada con el objetivo de reducir la distancia con la cabeza de LaLiga y competir en todas las competiciones nacionales y europeas.

Para los aficionados que visitan Madrid, ir a ver al Atlético supone mucho más que 90 minutos de fútbol. La cultura de la afición, el ruido dentro del estadio y la pasión de unos seguidores que nunca han dejado de apoyar al equipo, ni siquiera en las épocas menos favorables, convierten la visita en una de las experiencias imprescindibles del fútbol mundial.

Todo lo que debes saber sobre el Riyadh Air Metropolitano

El estadio del Atlético de Madrid ha tenido varios nombres desde que se inauguró en su forma actual en 2017: pasó de llamarse Wanda Metropolitano a Civitas Metropolitano antes de convertirse en el Riyadh Air Metropolitano gracias al actual acuerdo sobre sus derechos de denominación. Está situado en el distrito de San Blas-Canillejas, al este de la ciudad, y sustituyó al emblemático Vicente Calderón, que había sido la casa del club durante más de medio siglo.

Con una capacidad de unos 70.000 espectadores, el Riyadh Air Metropolitano es el tercer estadio más grande de España, solo por detrás del Camp Nou y el Santiago Bernabéu. Sus gradas, empinadas y próximas al terreno de juego, están diseñadas para concentrar el ruido y crear un ambiente lo más intenso posible. El estadio ya ha acogido algunas de las grandes citas del fútbol europeo, incluida una final de la Champions League, y también se utiliza habitualmente para partidos de la selección española.

Llegar al estadio es sencillo gracias a la estación de metro Estadio Metropolitano, situada justo al lado del recinto y bien conectada con el centro de Madrid. Quienes se desplacen desde el centro de la ciudad deben ir con tiempo antes del comienzo del partido, tanto para disfrutar del ambiente previo en los alrededores del estadio como para acceder entre la multitud que pasa por los tornos.