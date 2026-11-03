Al-Ittihad afronta la temporada 2026/27 bajo la dirección de Jens Wissing, un fichaje sorprendente procedente del Gamba Osaka japonés tras la marcha de Sergio Conceicao después de acabar en quinta posición. Con sede en Yeda, Al-Ittihad sigue siendo la institución deportiva más antigua de Arabia Saudí y mantiene en el King Abdullah Sports City (Alinma Stadium) el ambiente de su célebre «muro amarillo». GOAL te ofrece todo lo que necesitas para conseguir entradas esta temporada, hasta mayo de 2027.
El club reaccionó con el nombramiento de Jens Wissing, que llegó tras llevar al Gamba Osaka al título de la Liga de Campeones Dos de la AFC. Ya está en marcha una reconstrucción táctica que se apoya en incorporaciones europeas como Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić y Youssef En-Nesyri, junto al organizador del centro del campo Houssem Aouar, para que el equipo vuelva a luchar por los títulos en la Liga Profesional Saudí y en Asia.
Calendario del Al-Ittihad en la temporada 2026/27La Liga Profesional Saudí (SPL) se disputa a lo largo de 34 jornadas hasta finales de mayo de 2027. Al-Ittihad también compite en la Liga de Campeones Élite de la AFC y la Copa del Rey. A continuación figura su calendario, partido a partido, en todas las competiciones hasta el final de la temporada 2026/27.
|Fecha y hora (GST)
|Partido
|Estadio
|Competición
|Entradas
|Martes, 11 de agosto de 2026, 20:00
|Al-Jazira contra Al-Ittihad
|Mohammed bin Zayed Stadium (visitante)
|Liga de Campeones Élite de la AFC
|Entradas
|Sábado, 15 de agosto de 2026, 22:00
|Al-Ittihad contra Al-Kholood
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 1
|Entradas
|Martes, 18 de agosto de 2026, 20:15
|Al-Najmah contra Al-Ittihad
|Department of Education Stadium (visitante)
|Copa del Rey, dieciseisavos de final
|Entradas
|Viernes, 21 de agosto de 2026, 22:00
|Al-Qadsiah contra Al-Ittihad
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 2
|Entradas
|Lunes, 24 de agosto de 2026, 22:00
|Al-Ittihad contra Al-Hazem
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 3
|Entradas
|Sábado, 29 de agosto de 2026, 22:00
|Al-Fateh contra Al-Ittihad
|Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 4
|Entradas
|Sábado, 5 de septiembre de 2026, 22:00
|Al-Ittihad contra Al-Nassr
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 5
|Entradas
|Martes, 8 de septiembre de 2026, 22:00
|Al-Ittihad contra Al-Fayha
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 6
|Entradas
|Viernes, 11 de septiembre de 2026, 19:45
|Al-Faisaly contra Al-Ittihad
|Majmaah Sports City Stadium (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 7
|Entradas
|Lunes, 14 de septiembre de 2026, 20:00
|Al-Shamal contra Al-Ittihad
|Al Bayt Stadium (visitante)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 1
|Entradas
|Sábado, 10 de octubre de 2026, 22:00
|Al-Hilal contra Al-Ittihad
|Kingdom Arena (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 8 (Clásico)
|Entradas
|Martes, 13 de octubre de 2026, 22:15
|Al-Ittihad contra Shabab Al-Ahli
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 2
|Entradas
|Martes, 20 de octubre de 2026, 22:00
|Al-Ettifaq contra Al-Ittihad
|Al-Ettifaq Club Stadium (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 10
|Entradas
|Viernes, 23 de octubre de 2026, 19:30
|Al-Ittihad contra Diriyah Club
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 11
|Entradas
|Lunes, 26 de octubre de 2026, 17:45
|Neftchi Fergana contra Al-Ittihad
|Istiqlol Stadium (visitante)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 3
|Entradas
|Viernes, 30 de octubre de 2026, 16:30
|Abha contra Al-Ittihad
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 12
|Entradas
|Lunes, 2 de noviembre de 2026, 22:15
|Al-Ittihad contra Al-Ain
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 4
|Entradas
|Viernes, 6 de noviembre de 2026, 21:30
|Al-Ittihad contra NEOM SC
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 13
|Entradas
|Viernes, 20 de noviembre de 2026, 21:00
|Al-Khaleej contra Al-Ittihad
|Al-Khaleej Club Stadium (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 14
|Entradas
|Lunes, 23 de noviembre de 2026, 22:15
|Al-Ittihad contra Pakhtakor
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 5
|Entradas
|Jueves, 26 de noviembre de 2026, 21:00
|Al-Ittihad contra Al-Ahli
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 15 (derbi de Yeda)
|Entradas
|Lunes, 30 de noviembre de 2026, 17:25
|Al-Jabalain contra Al-Ittihad
|Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (visitante)
|Copa del Rey, octavos de final
|Entradas
|Jueves, 3 de diciembre de 2026, 21:00
|Al-Riyadh contra Al-Ittihad
|Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 16
|Entradas
|Lunes, 7 de diciembre de 2026, 20:00
|Al-Wasl contra Al-Ittihad
|Zabeel Stadium (visitante)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 6
|Entradas
|Jueves, 10 de diciembre de 2026, 21:00
|Al-Ittihad contra Al-Taawoun
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 17
|Entradas
|Lunes, 14 de diciembre de 2026, 21:00
|Al-Kholood contra Al-Ittihad
|Al-Hazem Club Stadium (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 18
|Entradas
|Sábado, 19 de diciembre de 2026, 21:30
|Al-Ittihad contra Al-Shabab
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 9 (aplazada)
|Entradas
|Lunes, 8 de febrero de 2027, 22:15
|Al-Ittihad contra Al-Gharafa
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 7
|Entradas
|Jueves, 11 de febrero de 2027, 23:00
|Al-Ittihad contra Al-Qadsiah
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 19
|Entradas
|Lunes, 15 de febrero de 2027, 22:15
|Al-Sadd contra Al-Ittihad
|Jassim Bin Hamad Stadium (visitante)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 8
|Entradas
|Jueves, 18 de febrero de 2027, 23:00
|Al-Hazem contra Al-Ittihad
|Al-Hazem Club Stadium (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 20
|Entradas
|Jueves, 25 de febrero de 2027, 23:00
|Al-Ittihad contra Al-Fateh
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 21
|Entradas
|Jueves, 11 de marzo de 2027, 22:00
|Al-Nassr contra Al-Ittihad
|Alawwal Park (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 22
|Entradas
|Jueves, 18 de marzo de 2027, 22:00
|Al-Fayha contra Al-Ittihad
|Majmaah Sports City Stadium (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 23
|Entradas
|Viernes, 2 de abril de 2027, 22:00
|Al-Ittihad contra Al-Faisaly
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 24
|Entradas
|Jueves, 8 de abril de 2027, 22:00
|Al-Ittihad contra Al-Hilal
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 25 (Clásico)
|Entradas
|Jueves, 15 de abril de 2027, 22:00
|Al-Shabab contra Al-Ittihad
|King Fahd Stadium (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 26
|Entradas
|Domingo, 18 de abril de 2027, 22:00
|Al-Ittihad contra Al-Ettifaq
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 27
|Entradas
|Jueves, 22 de abril de 2027, 22:00
|Diriyah Club contra Al-Ittihad
|Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 28
|Entradas
|Jueves, 29 de abril de 2027, 22:00
|Al-Ittihad contra Abha
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 29
|Entradas
|Jueves, 6 de mayo de 2027, 22:00
|NEOM SC contra Al-Ittihad
|King Khalid Sport City Stadium (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 30
|Entradas
|Miércoles, 12 de mayo de 2027, 22:00
|Al-Ittihad contra Al-Khaleej
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 31
|Entradas
|Jueves, 20 de mayo de 2027, 22:00
|Al-Ahli contra Al-Ittihad
|King Abdullah Sports City (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 32 (derbi de Yeda)
|Entradas
|Lunes, 24 de mayo de 2027, 22:00
|Al-Ittihad contra Al-Riyadh
|King Abdullah Sports City (local)
|Liga Profesional Saudí, jornada 33
|Entradas
|Sábado, 29 de mayo de 2027, 22:00
|Al-Taawoun contra Al-Ittihad
|King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (visitante)
|Liga Profesional Saudí, jornada 34
|Entradas
Cómo comprar entradas para el Al-Ittihad
- La principal opción es el portal oficial de entradas del Al-Ittihad o la aplicación WeBook.
- Las entradas para los partidos de liga suelen salir a la venta entre 10 y 14 días antes del inicio del encuentro.
- Para partidos de gran demanda, como el derbi de Yeda contra el Al-Ahli y el Clásico saudí contra el Al-Hilal, las distintas categorías de socios del club ofrecen acceso prioritario antes de que comience la venta general.
- Cuando se agotan las entradas de la venta inicial, los aficionados recurren a GrintaHub, el principal mercado regional de reventa, que ofrece entradas auténticas y verificadas con entrega digital inmediata al móvil.
Cuánto cuestan las entradas del Al-Ittihad
- Entrada general: de 50 a 125 SAR
- Asientos prémium a pie de campo y categoría plata: de 300 a 700 SAR
- Salas VIP y categoría oro: desde 1.800 SAR, con servicio de restauración, atención exclusiva y vistas privilegiadas del estadio
- Mercado de reventa a través de GrintaHub: los precios varían según el rival y la categoría del asiento, con entradas disponibles para todos los grandes partidos
Qué esperar del Al-Ittihad en 2026/27Fundado en 1927, Al-Ittihad es el club deportivo más antiguo de Arabia Saudí. Ha ganado dos veces la Liga de Campeones de la AFC y cuenta con un largo historial de títulos nacionales. La temporada 2025/26 estuvo marcada por las dificultades: el equipo terminó quinto en la SPL, cayó en las semifinales de la Copa del Rey y quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones Élite de la AFC.
El club reaccionó con el nombramiento de Jens Wissing, que llegó tras llevar al Gamba Osaka al título de la Liga de Campeones Dos de la AFC. Ya está en marcha una reconstrucción táctica que se apoya en incorporaciones europeas como Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić y Youssef En-Nesyri, junto al organizador del centro del campo Houssem Aouar, para que el equipo vuelva a luchar por los títulos en la Liga Profesional Saudí y en Asia.