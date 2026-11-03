El Al-Ahli afronta la temporada 2026/27 tras conquistar dos veces consecutivas la Liga de Campeones de la AFC Élite y con Marino Pusic como nuevo entrenador, nombrado después de que Matthias Jaissle dejara el club para dirigir al Newcastle United. Conocido en todo el país como «Al-Malaki» («El Real»), el Al-Ahli sigue siendo uno de los grandes atractivos del fútbol saudí, con una asistencia media a sus partidos en Yeda que alcanza su nivel más alto en diez años.GOAL te ofrece toda la información que necesitas sobre las entradas hasta mayo de 2027, incluidos los canales de compra, las categorías de asientos y sus precios.
Para asegurarte un sitio en un partido del Al-Ahli como local, las entradas se ponen inicialmente a la venta a través de los canales oficiales de la Saudi Pro League (SPL) o de la plataforma WeBook.
Las entradas para los partidos del Al-Ahli suelen salir a la venta entre 7 y 10 días antes del encuentro. Dado que el club registra una de las asistencias medias más altas de Arabia Saudí, las localidades para los partidos más destacados, en concreto el derbi de Yeda contra el Al Ittihad y las visitas del Al Hilal y el Al Nassr, suelen agotarse en cuestión de horas.
Aunque no es obligatorio ser socio del club para comprar entradas generales, el Al-Ahli ofrece distintas modalidades de afiliación «Raqi» que permiten acceder de forma prioritaria a la compra de asientos preferentes junto a la banda en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.
Para los aficionados que se queden sin entrada en la venta inicial, GrintaHub es la principal plataforma de reventa de entradas de Arabia Saudí y de la región de Oriente Medio y el Norte de África, y ofrece entradas auténticas y verificadas para partidos con el aforo completo, con entrega directa en el móvil.
El verano trajo consigo importantes cambios en la estructura del equipo. Tras la marcha de Matthias Jaissle al Newcastle United, Marino Pusic llegó con un contrato hasta 2028 después de sus exitosas etapas en el Shakhtar Donetsk y el Al Jazira. Tras la rescisión del contrato de Riyad Mahrez en julio de 2026, el Al-Ahli remodeló su delantera con la incorporación del mediapunta armenio Eduard Spertsyan, procedente del Krasnodar, y el fichaje del extremo portugués Francisco Trincão por 85 millones de euros.
El delantero Ivan Toney lidera el ataque tras conquistar la Bota de Oro en 2025/26, con Roger Ibañez y el portero Edouard Mendy como referentes defensivos en un equipo que competirá en cuatro torneos hasta mayo de 2027.
Inaugurado en mayo de 2014, el estadio tiene una capacidad oficial de 62.241 espectadores y es el segundo recinto deportivo más grande de Arabia Saudí, por detrás de la Ciudad Deportiva Rey Fahd de Riad. El Al-Ahli comparte las instalaciones con su rival de la ciudad, el Al Ittihad. Además de acoger habitualmente partidos de clubes y selecciones nacionales, el estadio ha sido escenario de grandes espectáculos internacionales, como el Greatest Royal Rumble de la WWE (2018), la revancha por el título mundial de los pesos pesados entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, «Rage on the Red Sea» (2022), y la final de la Supercopa de España de 2026.
Calendario del Al-Ahli Saudi FC 2026/27El calendario de la Saudi Pro League (SPL) comprende 34 jornadas hasta finales de mayo de 2027, en paralelo a la defensa del título del Al-Ahli en la Liga de Campeones de la AFC Élite, la Supercopa de Arabia Saudí y la Copa del Rey. A continuación figura el calendario, partido a partido, del Al-Ahli en todas las competiciones hasta el final de la campaña 2026/27.
La SPL publica los horarios concretos de las jornadas en distintas ventanas de planificación. Además de disputar la liga nacional, el Al-Ahli afrontará las eliminatorias de la Liga de Campeones de la AFC Élite y la Copa del Rey durante la primavera de 2027.
|Fecha y hora
|Partido
|Estadio
|Competición
|Entradas
|Jue. 13 de agosto de 2026, 23:00
|Al Diriyah vs. Al-Ahli
|Estadio Príncipe Faisal bin Fahd (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 1
|Entradas
|Lun. 17 de agosto de 2026, 18:00
|Al Anwar vs. Al-Ahli
|Visitante (estadio por confirmar)
|Copa del Rey, dieciseisavos de final
|Entradas
|Sáb. 22 de agosto de 2026, 23:00
|Al-Ahli vs. Abha
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 2
|Entradas
|Mié. 26 de agosto de 2026, 21:00
|Al-Ahli vs. Auckland FC
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Copa Intercontinental de la FIFA, primera ronda
|Entradas
|Sáb. 29 de agosto de 2026, 21:05
|Al Kholood vs. Al-Ahli
|Estadio del Al Hazem Club (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 4
|Entradas
|Mar. 1 de septiembre de 2026, 23:00
|Al Hilal vs. Al-Ahli
|Kingdom Arena (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 3 (clásico)
|Entradas
|Vie. 4 de septiembre de 2026, 23:00
|Al-Ahli vs. Al Riyadh
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 5
|Entradas
|Mar. 8 de septiembre de 2026, 23:00
|Al Qadsiah vs. Al-Ahli
|Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 6
|Entradas
|Vie. 11 de septiembre de 2026, 21:00
|Al-Ahli vs. Al Hazem
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 7
|Entradas
|Lun. 14 de septiembre de 2026, 21:15
|Al-Ahli vs. Pakhtakor
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 1
|Entradas
|Sáb. 19 de septiembre de 2026, 20:00
|Mamelodi Sundowns vs. Al-Ahli
|Estadio Loftus Versfeld (visitante)
|Copa Intercontinental de la FIFA, segunda ronda
|Entradas
|Vie. 9 de octubre de 2026, 20:00
|Al Fateh vs. Al-Ahli
|Estadio Maydan Al-Fateh Club (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 8
|Entradas
|Lun. 12 de octubre de 2026, 19:00
|Al Wasl vs. Al-Ahli
|Estadio Zabeel (visitante)
|Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 2
|Entradas
|Lun. 19 de octubre de 2026, 20:00
|Al Fayha vs. Al-Ahli
|Ciudad Deportiva Al Majma'ah (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 10
|Entradas
|Vie. 23 de octubre de 2026, 20:00
|Al-Ahli vs. Al Khaleej
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 11
|Entradas
|Lun. 26 de octubre de 2026, 21:15
|Al-Ahli vs. Al Gharafa
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 3
|Entradas
|Vie. 30 de octubre de 2026, 20:00
|Al Shabab vs. Al-Ahli
|Estadio del Al-Shabab Club (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 12
|Entradas
|Lun. 2 de noviembre de 2026, 19:00
|Al Sadd vs. Al-Ahli
|Estadio Jassim Bin Hamad (visitante)
|Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 4
|Entradas
|Sáb. 7 de noviembre de 2026, 20:30
|Al-Ahli vs. Al Taawoun
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 13
|Entradas
|Vie. 20 de noviembre de 2026, 20:00
|Al-Ahli vs. Al Faisaly
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 14
|Entradas
|Lun. 23 de noviembre de 2026, 19:00
|Al Shamal vs. Al-Ahli
|Estadio Al Bayt (visitante)
|Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 5
|Entradas
|Jue. 26 de noviembre de 2026, 20:00
|Al Ittihad vs. Al-Ahli
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 15 (derbi de Yeda)
|Entradas
|Mar. 1 de diciembre de 2026, 16:40
|Al Ula vs. Al-Ahli
|Estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz (visitante)
|Copa del Rey, octavos de final
|Entradas
|Jue. 3 de diciembre de 2026, 20:00
|Al-Ahli vs. Al Ettifaq
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 16
|Entradas
|Mar. 8 de diciembre de 2026, 21:15
|Al-Ahli vs. Shabab Al Ahli
|Estadio Príncipe Abdullah Al Faisal (local)
|Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 6
|Entradas
|Jue. 10 de diciembre de 2026, 20:00
|NEOM SC vs. Al-Ahli
|Estadio King Khalid Sport City (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 17
|Entradas
|Lun. 14 de diciembre de 2026, 20:00
|Al-Ahli vs. Al Diriyah
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 18
|Entradas
|Sáb. 19 de diciembre de 2026, 20:00
|Al Qadsiah vs. Al-Ahli
|Sede neutral (Arabia Saudí)
|Supercopa de Arabia Saudí, semifinal
|Entradas
|Mar. 9 de febrero de 2027, 17:45
|Neftchi Fergana vs. Al-Ahli
|Estadio Istiqlol (visitante)
|Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 7
|Entradas
|Jue. 11 de febrero de 2027, 22:00
|Abha vs. Al-Ahli
|Ciudad Deportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 19
|Entradas
|Lun. 15 de febrero de 2027, 21:15
|Al-Ahli vs. Al Ain
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 8
|Entradas
|Jue. 18 de febrero de 2027, 22:00
|Al-Ahli vs. Al Hilal
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 20 (clásico)
|Entradas
|Jue. 25 de febrero de 2027, 22:00
|Al-Ahli vs. Al Kholood
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 21
|Entradas
|Sáb. 6 de marzo de 2027, 21:00
|Al-Ahli vs. Al Nassr
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 9 (aplazada)
|Entradas
|Jue. 11 de marzo de 2027, 21:00
|Al Riyadh vs. Al-Ahli
|Estadio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 22
|Entradas
|Jue. 18 de marzo de 2027, 21:00
|Al-Ahli vs. Al Qadsiah
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 23
|Entradas
|Vie. 2 de abril de 2027, 21:00
|Al Hazem vs. Al-Ahli
|Estadio del Al Hazem Club (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 24
|Entradas
|Jue. 8 de abril de 2027, 21:00
|Al-Ahli vs. Al Fateh
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 25
|Entradas
|Jue. 15 de abril de 2027, 21:00
|Al Nassr vs. Al-Ahli
|Al-Awwal Park (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 26
|Entradas
|Dom. 18 de abril de 2027, 21:00
|Al-Ahli vs. Al Fayha
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 27
|Entradas
|Jue. 22 de abril de 2027, 21:00
|Al Khaleej vs. Al-Ahli
|Estadio Príncipe Nayef bin Abdulaziz (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 28
|Entradas
|Jue. 29 de abril de 2027, 21:00
|Al-Ahli vs. Al Shabab
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 29
|Entradas
|Jue. 6 de mayo de 2027, 21:00
|Al Taawoun vs. Al-Ahli
|Estadio King Abdullah Sport City (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 30
|Entradas
|Mié. 12 de mayo de 2027, 21:00
|Al Faisaly vs. Al-Ahli
|Ciudad Deportiva Al Majma'ah (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 31
|Entradas
|Jue. 20 de mayo de 2027, 21:00
|Al-Ahli vs. Al Ittihad
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 32 (derbi de Yeda)
|Entradas
|Lun. 24 de mayo de 2027, 21:00
|Al Ettifaq vs. Al-Ahli
|Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd (visitante)
|Saudi Pro League, jornada 33
|Entradas
|Sáb. 29 de mayo de 2027, 21:00
|Al-Ahli vs. NEOM SC
|Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local)
|Saudi Pro League, jornada 34
|Entradas
Para asegurarte un sitio en un partido del Al-Ahli como local, las entradas se ponen inicialmente a la venta a través de los canales oficiales de la Saudi Pro League (SPL) o de la plataforma WeBook.
¿Cómo comprar entradas para el Al-Ahli Saudi FC?
Las entradas para los partidos del Al-Ahli suelen salir a la venta entre 7 y 10 días antes del encuentro. Dado que el club registra una de las asistencias medias más altas de Arabia Saudí, las localidades para los partidos más destacados, en concreto el derbi de Yeda contra el Al Ittihad y las visitas del Al Hilal y el Al Nassr, suelen agotarse en cuestión de horas.
Aunque no es obligatorio ser socio del club para comprar entradas generales, el Al-Ahli ofrece distintas modalidades de afiliación «Raqi» que permiten acceder de forma prioritaria a la compra de asientos preferentes junto a la banda en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.
Para los aficionados que se queden sin entrada en la venta inicial, GrintaHub es la principal plataforma de reventa de entradas de Arabia Saudí y de la región de Oriente Medio y el Norte de África, y ofrece entradas auténticas y verificadas para partidos con el aforo completo, con entrega directa en el móvil.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ahli Saudi FC?Los precios de las entradas del Al-Ahli varían según el rival, la ubicación del asiento en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah y la importancia del partido:
- Entrada general: Suele costar entre 30 y 90 SAR.
- Categorías Oro y Plata: Los asientos preferentes en las gradas inferiores y en la zona central junto a la banda suelen costar entre 250 y 600 SAR.
- Hospitalidad VIP y VVIP: Los palcos exclusivos con servicio de restauración personalizado, aparcamiento reservado y asientos ejecutivos cuestan a partir de 1.500 SAR.
¿Qué esperar del Al-Ahli Saudi FC en 2026/27?El Al-Ahli inicia la campaña 2026/27 consolidado entre los «cuatro grandes» tradicionales de la Saudi Pro League, junto a su rival local, el Al Ittihad, y los dos grandes clubes de Riad, el Al Hilal y el Al Nassr. Tras su regreso a la máxima categoría en 2022, el club encadenó dos triunfos continentales al conquistar la Liga de Campeones de la AFC Élite tanto en 2024/25 como en 2025/26.
El verano trajo consigo importantes cambios en la estructura del equipo. Tras la marcha de Matthias Jaissle al Newcastle United, Marino Pusic llegó con un contrato hasta 2028 después de sus exitosas etapas en el Shakhtar Donetsk y el Al Jazira. Tras la rescisión del contrato de Riyad Mahrez en julio de 2026, el Al-Ahli remodeló su delantera con la incorporación del mediapunta armenio Eduard Spertsyan, procedente del Krasnodar, y el fichaje del extremo portugués Francisco Trincão por 85 millones de euros.
El delantero Ivan Toney lidera el ataque tras conquistar la Bota de Oro en 2025/26, con Roger Ibañez y el portero Edouard Mendy como referentes defensivos en un equipo que competirá en cuatro torneos hasta mayo de 2027.
Historia de la Ciudad Deportiva Rey AbdullahLa Ciudad Deportiva Rey Abdullah, apodada «La Joya» (Al-Jawhara), se encuentra a 30 kilómetros al norte del centro de Yeda, cerca del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz. Construida para dotar al oeste de Arabia Saudí de un complejo deportivo de primer nivel, sustituyó al histórico Estadio Príncipe Abdullah Al Faisal como sede principal de los grandes acontecimientos deportivos de Yeda.
Inaugurado en mayo de 2014, el estadio tiene una capacidad oficial de 62.241 espectadores y es el segundo recinto deportivo más grande de Arabia Saudí, por detrás de la Ciudad Deportiva Rey Fahd de Riad. El Al-Ahli comparte las instalaciones con su rival de la ciudad, el Al Ittihad. Además de acoger habitualmente partidos de clubes y selecciones nacionales, el estadio ha sido escenario de grandes espectáculos internacionales, como el Greatest Royal Rumble de la WWE (2018), la revancha por el título mundial de los pesos pesados entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, «Rage on the Red Sea» (2022), y la final de la Supercopa de España de 2026.