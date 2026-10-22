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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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Cómo comprar entradas para el AC Milan en la temporada 2026/27: precios de la Serie A, próximos partidos y más

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Serie A
AC Milán

Allegri se va, Amorim llega. La reconstrucción del AC Milan empieza ahora. Consigue tus entradas para la temporada 2026/27 de la Serie A.

El AC Milan afronta la temporada 2026/27 con Ruben Amorim como nuevo entrenador tras una profunda remodelación en San Siro.

Un desplome en el tramo final de la pasada temporada dejó al Milan sin plaza en la Champions League y provocó las salidas de Massimiliano Allegri, el director deportivo y el consejero delegado del club. Esta temporada, el Milan disputará la Europa League mientras intenta reconstruirse bajo la dirección de Amorim.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para comprar entradas del AC Milan esta temporada.

Próximos partidos de la Serie A 2026/27 y entradas

Fecha y hora

Partido

Estadio

Entradas

25 de octubre de 2026

Udinese contra Milan

Bluenergy Stadium (visitante)

Entradas

Miércoles, 28 de octubre de 2026

Milan contra Bologna

San Siro (local)

Entradas

1 de noviembre de 2026

Milan contra Inter (Derby della Madonnina, partido de ida)

San Siro (local)

Entradas

8 de noviembre de 2026

Genoa contra Milan

Stadio Luigi Ferraris (visitante)

Entradas

22 de noviembre de 2026

Milan contra Frosinone

San Siro (local)

Entradas

29 de noviembre de 2026

Cagliari contra Milan

Unipol Domus (visitante)

Entradas

6 de diciembre de 2026

Milan contra Parma

San Siro (local)

Entradas

13 de diciembre de 2026

Napoli contra Milan

Stadio Diego Armando Maradona (visitante)

Entradas

20 de diciembre de 2026

Milan contra Como

San Siro (local)

Entradas

3 de enero de 2027

Monza contra Milan

U-Power Stadium (visitante)

Entradas

Miércoles, 6 de enero de 2027

Milan contra Fiorentina

San Siro (local)

Entradas

10 de enero de 2027

Roma contra Milan

Stadio Olimpico (visitante)

Entradas

17 de enero de 2027

Milan contra Torino

San Siro (local)

Entradas

24 de enero de 2027

Frosinone contra Milan

Stadio Benito Stirpe (visitante)

Entradas

31 de enero de 2027

Milan contra Juventus

San Siro (local)

Entradas

7 de febrero de 2027

Bologna contra Milan

Stadio Renato Dall'Ara (visitante)

Entradas

14 de febrero de 2027

Inter contra Milan (Derby della Madonnina, partido de vuelta)

San Siro (visitante, con el Inter como local)

Entradas

21 de febrero de 2027

Milan contra Genoa

San Siro (local)

Entradas

28 de febrero de 2027

Como contra Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (visitante)

Entradas

7 de marzo de 2027

Milan contra Cagliari

San Siro (local)

Entradas

14 de marzo de 2027

Milan contra Sassuolo

San Siro (local)

Entradas

21 de marzo de 2027

Atalanta contra Milan

Gewiss Stadium (visitante)

Entradas

4 de abril de 2027

Milan contra Monza

San Siro (local)

Entradas

11 de abril de 2027

Fiorentina contra Milan

Stadio Artemio Franchi (visitante)

Entradas

18 de abril de 2027

Milan contra Napoli

San Siro (local)

Entradas

25 de abril de 2027

Lecce contra Milan

Stadio Via del Mare (visitante)

Entradas

2 de mayo de 2027

Milan contra Lazio

San Siro (local)

Entradas

9 de mayo de 2027

Parma contra Milan

Stadio Ennio Tardini (visitante)

Entradas

16 de mayo de 2027

Milan contra Roma

San Siro (local)

Entradas

23 de mayo de 2027

Venezia contra Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (visitante)

Entradas

30 de mayo de 2027

Milan contra Udinese

San Siro (local)

Entradas

¿Cómo comprar entradas del AC Milan?

  • Cómpralas a través del portal oficial de entradas del club y consulta periódicamente las fechas de puesta a la venta y la disponibilidad.
  • La demanda es mayor para el Derby della Madonnina (contra el Inter) y los partidos frente a la Juventus y el Napoli, cuyas entradas suelen agotarse rápidamente por los canales oficiales.
  • Si las entradas oficiales están agotadas o buscas localidades para un partido concreto con poca antelación, las plataformas de reventa son otra opción para conseguir asiento e incluyen protección para el comprador.

¿Cuánto cuestan las entradas del AC Milan?

  • Los precios varían según el rival, la ubicación del asiento y la demanda. Los partidos destacados contra el Inter, la Juventus y el Napoli alcanzan los precios más altos.
  • Las entradas generales y los asientos de las gradas superiores son las opciones más asequibles para acceder a San Siro.
  • Las localidades prémium y a pie de campo tienen un recargo considerable, especialmente en los derbis.
  • El mercado de reventa a través de StubHub es una buena opción para partidos cuyas entradas están agotadas o que se disputan en breve, aunque los precios fluctúan según la demanda.

Consulta el portal oficial del club para conocer los últimos precios confirmados, ya que las tarifas se revisan cada verano.

Qué esperar del AC Milan en 2026/27

La temporada 2025/26 del Milan prometía mucho, pero acabó en un desplome. Tras un buen comienzo con Massimiliano Allegri, que regresó al club en 2025 después de once años de ausencia, el equipo perdió fuelle en el tramo final. Una derrota en casa ante el Cagliari en la última jornada confirmó su quinto puesto y lo dejó fuera de la Champions League. Las consecuencias fueron graves: Allegri, el consejero delegado Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el responsable de fichajes Geoffrey Moncada abandonaron el club en los días posteriores al final de la temporada.

RedBird Capital, propietario del club, y el asesor Zlatan Ibrahimovic recurrieron a Ruben Amorim, recién salido del Manchester United tras solo 63 partidos al frente del equipo en Old Trafford, y lo contrataron por tres años a partir de julio de 2026. Amorim recibe una plantilla construida en torno a Christian Pulisic y Rafael Leao y tendrá la tarea de reconstruir el equipo tras una pretemporada convulsa. Esta campaña disputará la Europa League en lugar de la Champions League, con dos enfrentamientos del Derby della Madonnina ante el vigente campeón, el Inter, entre los partidos más destacados.

Historia de San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) abrió sus puertas en 1926 y sigue siendo el estadio más grande de Italia, con capacidad para 80.018 espectadores. Es la sede compartida del AC Milan y el Inter de Milán, que disputan el Derby della Madonnina, y ha acogido partidos de la Copa Mundial de la FIFA (1934 y 1990), la Eurocopa de 1980 y cuatro finales de la Copa de Europa o Champions League (1965, 1970, 2001 y 2016). El estadio también acogió en febrero la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, lo que consolidó su condición de uno de los recintos deportivos con más historia del mundo.


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