Después de ocho temporadas consecutivas en la Premier League, la racha más larga en la máxima categoría en Molineux desde la década de 1970, el Wolves ha regresado a la Championship y está en plena reconstrucción. El descenso de la pasada temporada trajo cambios a todos los niveles, y los Old Gold comienzan ahora su nueva etapa en la segunda división por primera vez desde 2018 bajo las órdenes del nuevo entrenador principal Cesar Peixoto, el ex del Gil Vicente nombrado en junio.