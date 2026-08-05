Trabzonspor ha cerrado uno de los mayores bombazos del mercado de fichajes del fútbol mundial este verano al acordar un contrato de dos años con la leyenda del Liverpool Mohamed Salah tras su sonado aterrizaje como agente libre en Türkiye. La llegada de la superestrella egipcia a la costa del mar Negro ha sacudido la Trendyol Süper Lig y convierte de inmediato al Trabzonspor en uno de los equipos que más expectación despiertan en el fútbol europeo de cara a la temporada 2026/27.

Se espera que la demanda de entradas para ver a Salah con la camiseta del Trabzonspor se dispare de inmediato, pero GOAL te lo pone fácil. Desde calendarios actualizados y rangos de precios de las entradas hasta consejos prácticos para encontrar asiento rápido, esta guía detalla todo lo que necesitas saber para asegurarte tu sitio en el estadio y ver a Mohamed Salah en acción.

Lo que sabemos sobre el fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor

Mohamed Salah completó su fichaje por el Trabzonspor como agente libre tras nueve años en el Liverpool, donde marcó 257 goles en 442 partidos y se convirtió en un icono de la Premier League. El delantero de 34 años quedó disponible después de que su contrato en Anfield terminara antes de tiempo de mutuo acuerdo, y había sido vinculado con fuerza con un traspaso al Beşiktaş antes de que esa operación se viniera abajo por desacuerdos económicos y sobre derechos de imagen, lo que abrió la puerta al Trabzonspor para cerrar un sorprendente golpe de efecto.

Salah llegó a Estambul para pasar el reconocimiento médico antes de viajar a Trabzon para completar los trámites de su contrato de dos años. Se incorpora a un Trabzonspor que terminó tercero en la Süper Lig la temporada pasada, asegurándose la clasificación para la Europa League, y ahora liderará el intento del club de conquistar su primer título de liga desde 2021/22.

La campaña 2024/25 de Salah en el Liverpool fue una de las mejores temporadas individuales de la historia de la Premier League: ganó la Bota de Oro, el Playmaker Award y el premio al Jugador de la Temporada de la Premier League en la misma campaña, una hazaña que ningún futbolista había logrado anteriormente. Su llegada a Papara Park convierte de inmediato los partidos en casa del Trabzonspor en 2026/27 en algunas de las entradas más codiciadas del fútbol turco.

¿Cuándo juega el Trabzonspor?

El Trabzonspor afronta un cargado calendario nacional durante toda la campaña 2026/27, compitiendo en la Trendyol Süper Lig junto con una posible participación en la Türkiye Kupası.

Fecha y hora Partido Estadio Entradas Sáb., 15 de agosto de 2026 · 4:00 p. m. Kasımpaşa vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Estambul Entradas Dom., 23 de agosto de 2026 · 5:00 p. m. Trabzonspor vs Başakşehir Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 30 de agosto de 2026 · 5:00 p. m. Amed Sportif vs Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Entradas Dom., 6 de septiembre de 2026 · 5:00 p. m. Trabzonspor vs Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 13 de septiembre de 2026 · 5:00 p. m. Konyaspor vs Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Entradas Dom., 20 de septiembre de 2026 · 5:00 p. m. Trabzonspor vs Galatasaray Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 11 de octubre de 2026 · 5:00 p. m. Samsunspor vs Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Entradas Dom., 18 de octubre de 2026 · 5:00 p. m. Trabzonspor vs Beşiktaş Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 25 de octubre de 2026 · 6:00 p. m. Rizespor vs Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Entradas Dom., 1 de noviembre de 2026 · 6:00 p. m. Trabzonspor vs Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 8 de noviembre de 2026 · 6:00 p. m. Alanyaspor vs Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Entradas Dom., 22 de noviembre de 2026 · 6:00 p. m. Trabzonspor vs Eyüpspor Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 29 de noviembre de 2026 · 6:00 p. m. Göztepe vs Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Entradas Dom., 6 de diciembre de 2026 · 6:00 p. m. Trabzonspor vs Çorum FK Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 13 de diciembre de 2026 · 6:00 p. m. Fenerbahçe vs Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Estambul Entradas Dom., 20 de diciembre de 2026 · 6:00 p. m. Trabzonspor vs Kocaelispor Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 17 de enero de 2027 · 6:00 p. m. Erzurumspor FK vs Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Entradas Dom., 24 de enero de 2027 · 6:00 p. m. Trabzonspor vs Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 31 de enero de 2027 · 6:00 p. m. Başakşehir vs Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Estambul Entradas Dom., 7 de febrero de 2027 · 6:00 p. m. Trabzonspor vs Amed Sportif Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 14 de febrero de 2027 · 6:00 p. m. Gençlerbirliği vs Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ankara Entradas Dom., 21 de febrero de 2027 · 6:00 p. m. Trabzonspor vs Konyaspor Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 28 de febrero de 2027 · 6:00 p. m. Galatasaray vs Trabzonspor RAMS Park, Estambul Entradas Dom., 7 de marzo de 2027 · 6:00 p. m. Trabzonspor vs Samsunspor Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 14 de marzo de 2027 · 6:00 p. m. Beşiktaş vs Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), Estambul Entradas Dom., 21 de marzo de 2027 · 6:00 p. m. Trabzonspor vs Rizespor Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 4 de abril de 2027 · 5:00 p. m. Gaziantep FK vs Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Entradas Dom., 11 de abril de 2027 · 5:00 p. m. Trabzonspor vs Alanyaspor Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 18 de abril de 2027 · 5:00 p. m. Eyüpspor vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Estambul Entradas Dom., 25 de abril de 2027 · 5:00 p. m. Trabzonspor vs Göztepe Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 2 de mayo de 2027 · 5:00 p. m. Çorum FK vs Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Entradas Dom., 9 de mayo de 2027 · 5:00 p. m. Trabzonspor vs Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Entradas Dom., 16 de mayo de 2027 · 5:00 p. m. Kocaelispor vs Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Entradas Dom., 23 de mayo de 2027 · 5:00 p. m. Trabzonspor vs Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Entradas

¿Dónde comprar entradas del Trabzonspor?

Conseguir entradas para los partidos del Trabzonspor puede hacerse a través de los canales oficiales del club o de plataformas autorizadas de venta secundaria. Las ventas oficiales en Türkiye funcionan principalmente a través de Passolig, el sistema obligatorio de identificación de aficionados y venta de entradas implantado en las principales divisiones del fútbol turco. Los seguidores suelen necesitar una tarjeta Passolig activa vinculada al Trabzonspor para comprar entradas directamente en la taquilla del club durante los periodos de venta general.

Sin embargo, obtener una tarjeta Passolig local y manejarse en las colas de preventa oficiales puede resultar complicado para aficionados internacionales o turistas que visiten Türkiye para un único partido de fin de semana, una dificultad que probablemente será aún más acusada ahora, con la atención mundial puesta en el club tras el fichaje de Salah. Los procesos de registro de Passolig, las comprobaciones de identidad y los estrictos calendarios de venta suelen agotarse rápidamente en los partidos de mayor cartel y, con Salah ya en la plantilla, cabe esperar que esa demanda aumente todavía más, especialmente para los encuentros contra Galatasaray, Beşiktaş y Fenerbahçe.

Como alternativa rápida y sin complicaciones, los aficionados pueden asegurarse entradas verificadas en el mercado secundario directamente a través de plataformas de confianza como StubHub. Comprar online a través de mercados secundarios permite a los aficionados internacionales comparar asientos en distintas zonas del estadio, garantizar su acceso con bastante antelación al día del partido y completar la compra sin problemas en su divisa preferida.

Opción principal: plataforma oficial de venta de entradas de Passolig (requiere registro activo en Passolig y verificación con documento turco de identidad o pasaporte extranjero)

Mercado secundario y de reventa: StubHub Entradas del Trabzonspor (acceso online instantáneo, selección de asiento garantizada, ideal para aficionados del extranjero)

Taquilla del estadio: situada en el Şenol Güneş Sports Complex los días de partido (sujeto a disponibilidad de asientos restantes)

¿Cuánto cuestan las entradas del Trabzonspor?

Los precios de las entradas para los partidos del Trabzonspor varían en función del rival, la zona del estadio y la categoría del encuentro. Las opciones más baratas comienzan en los fondos, lo que hace que ver en directo la Süper Lig turca sea muy accesible y asequible en comparación con las grandes ligas de Europa occidental. Todos los precios oficiales y de mercado se tramitan en liras turcas (TRY).

Los partidos de liga estándar contra equipos de media tabla ofrecen la mejor relación calidad-precio para los aficionados con presupuestos ajustados, pero cabe esperar que los precios en general suban esta temporada por el efecto Salah, especialmente para su debut en casa y para los grandes derbis. Las localidades de Categoría 3 y Categoría 4 detrás de las porterías suelen ser las opciones más baratas. Los asientos premium en la zona central de la tribuna principal tienen precios más altos por su visión óptima y su cercanía a los banquillos. Los partidos de máximo nivel contra Galatasaray, Fenerbahçe y Beşiktaş, ahora con el atractivo añadido de Salah, presentan precios dinámicos más altos en todas las categorías debido a la enorme demanda.

Fondo detrás de la portería (Kale Arkası): 300 TRY a 600 TRY (la opción de entrada más barata para una experiencia económica)

Esquinas y anfiteatro de tribuna principal (Maraton Üst): 650 TRY a 1.200 TRY (gran equilibrio entre precio y visibilidad)

Tribuna principal baja (Maraton Alt & VIP): 1.500 TRY a 4.500 TRY (vistas premium cerca del centro del campo)

Hospitality ejecutivo y palcos Skybox: 5.000 TRY+ (incluye restauración de cortesía, asientos privados y acceso exclusivo al salón)

Para encontrar la mejor entrada disponible para el partido que prefieras, especialmente para cualquiera de las primeras apariciones de Salah, se recomienda a los aficionados consultar pronto los anuncios de reventa disponibles en StubHub antes de que se produzcan las subidas de precios previas al partido.

Todo lo que necesitas saber sobre el Trabzonspor

Fundado en 1967 a través de la fusión de varios clubes locales, el Trabzonspor ocupa un lugar legendario en la historia del deporte turco. Se convirtió de forma célebre en el primer club fuera de Estambul en ganar el título de la Süper Lig en la temporada 1975/76, rompiendo un prolongado monopolio de la capital y consolidándose como el icónico cuarto grande del fútbol turco. Conocido coloquialmente como Bordo-Mavililer por los característicos colores granate y azul de su equipación, el club presume de una identidad regional profundamente apasionada y arraigada en la comunidad del mar Negro.

El Trabzonspor ha conquistado siete campeonatos de la Süper Lig, nueve Copas de Turquía y diez Supercopas de Turquía a lo largo de su historia. Su título de liga más reciente, en 2021/22, desató celebraciones en todo el mundo entre la amplia diáspora de Trabzon, demostrando el enorme alcance global del club, un perfil internacional que está a punto de crecer de forma sustancial con Mohamed Salah, uno de los futbolistas más reconocibles del planeta, vistiendo ahora de granate y azul.

Nombre completo del club: Trabzonspor Kulübü

Apodos: Bordo-Mavililer (Claret-Blues), Karadeniz Fırtınası (Black Sea Storm)

Fundación: 2 de agosto de 1967

Principales rivalidades: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş y el rival regional Çaykur Rizespor

Títulos destacados: 7 títulos de Süper Lig, 9 Copas de Turquía, 10 Supercopas de Turquía

Fichaje estrella de 2026/27: Mohamed Salah (agente libre procedente del Liverpool)

Los días de partido en Trabzon son icónicos por la famosa celebración del minuto 61. En cada encuentro, cuando el reloj llega al minuto 61, en referencia al número de matrícula 61 de Trabzon, todo el estadio estalla con una espectacular ovación, confeti y juegos de luces. Con Mohamed Salah ahora en el equipo, cabe esperar que esa tradición suene más fuerte que nunca esta temporada.

Todo lo que necesitas saber sobre Papara Park

El Trabzonspor disputa sus partidos como local en Papara Park, situado dentro del moderno Şenol Güneş Sports Complex, y será allí donde se espera que Mohamed Salah debute con el club ante la afición de Trabzon. Construido sobre terreno ganado al mar Negro, este recinto de primer nivel abrió sus puertas en diciembre de 2016 y representa uno de los estadios modernos más llamativos de la región. Bautizado en honor al legendario portero y entrenador turco Şenol Güneş, el estadio cuenta con un impresionante techo de membrana translúcida que se ilumina con fuerza en los partidos nocturnos.

El estadio tiene capacidad para aproximadamente 41.000 espectadores, con un elegante diseño de dos anillos concebido específicamente para mantener a los aficionados lo más cerca posible del terreno de juego. Los espectadores situados detrás de las porterías se sientan a solo 10 metros del campo, creando un intenso hervidero de ruido que intimida a los rivales visitantes, una atmósfera que apunta a ser todavía más eléctrica cuando Salah pise el césped por primera vez.

Nombre del estadio: Papara Park (Şenol Güneş Sports Complex)

Ubicación: Akyazı, Trabzon, Türkiye

Capacidad: 41.000 asientos

Superficie de juego: césped híbrido

Inauguración: 18 de diciembre de 2016

Llegar al estadio es sencillo para los visitantes que se alojen en el centro de Trabzon. Los autobuses lanzadera específicos para los días de partido (Dolmuş) circulan con frecuencia por la carretera costera desde el centro de la ciudad directamente hasta la entrada del complejo de Akyazı. También hay taxis disponibles con facilidad, mientras que los aficionados que vayan en coche pueden utilizar las instalaciones de aparcamiento del complejo. Llegar 90 minutos antes del inicio deja tiempo de sobra para disfrutar de los puestos de comida callejera previos al partido y empaparse del increíble ambiente que rodea el paseo marítimo costero, y con la llegada de Mohamed Salah preparada para atraer a multitudes récord, llegar pronto nunca había sido tan importante.