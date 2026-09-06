La 5.ª plaza de Real Betis la pasada temporada igualó su mejor rendimiento en LaLiga en más de 20 años. El hecho de que el equipo de Manuel Pellegrini también alcanzara los cuartos de final tanto de la Copa del Rey como de la Europa League les dará motivos para pensar que están por venir cosas aún mayores. Reserva hoy entradas para los próximos partidos de Real Betis.

El rendimiento en casa fue un factor clave detrás de la elevada posición liguera de Real Betis el curso pasado. Tras una derrota por 5-3 ante Barcelona en diciembre, los heliopolitanos permanecieron invictos en su hogar temporal del Estadio La Cartuja durante el resto de la campaña 2025/26 de LaLiga. Después de haber vencido ya a Real Madrid este mes de septiembre ante sus queridos béticos, todo apunta a que esa magnífica racha en casa continuará.

Los apasionados aficionados del Betis también estarán animados por los fichajes veraniegos de su club. Jugadores como Troy Parrott, Facundo Bernal y Fran García se han adaptado rápidamente y ya están teniendo un impacto positivo. Los máximos goleadores de la pasada temporada, Cucho Hernández y Abde Ezzalzouli, también buscan mantener su impulso.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte tu asiento en los partidos de Real Betis, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de Real Betis

Fecha y hora (local) Partido Lugar Entradas lun., 14 de sep. (21:00) LaLiga: Villarreal vs Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Entradas jue., 17 de sep. (19:00) LaLiga: Real Betis vs Getafe Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas dom., 20 de sep. (18:30) LaLiga: Deportivo de La Coruña vs Real Betis Estadio de Riazor (A Coruña) Entradas dom., 11 de oct. (por confirmar) LaLiga: Real Betis vs Osasuna Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas mié., 14 de oct. (21:00) Liga de Campeones: Real Betis vs Porto Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas dom., 18 de oct. (por confirmar) LaLiga: Real Betis vs Barcelona Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas mié., 21 de oct. (21:00) Liga de Campeones: Real Betis vs Feyenoord Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas dom., 25 de oct. (por confirmar) LaLiga: Celta de Vigo vs Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Entradas dom., 1 de nov. (por confirmar) LaLiga: Real Betis vs Malaga Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas

Cómo comprar entradas de Real Betis

Puedes comprar entradas oficiales para los partidos de Real Betis online a través del portal de entradas del club, o en persona en la Taquilla del estadio. Por lo general, las entradas salen a la venta para el público general entre 1 y 3 semanas antes del día del partido.

La plataforma principal y más segura para reservar entradas es la tienda online de entradas de Real Betis. Recibirás por correo electrónico una entrada electrónica en PDF para imprimirla o guardarla en tu teléfono una vez confirmada. Si quieres comprarlas en la taquilla del estadio de 'La Cartuja', normalmente abre de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos de Real Betis en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas de Real Betis?

Las entradas oficiales para el público general de los partidos de Real Betis suelen oscilar entre 20 € y 90 € para encuentros estándar de LaLiga. Esos precios pueden subir hasta 60 €-160 € o más para partidos de alta demanda como El Gran Derbi contra Sevilla o choques ante Real Madrid y Barcelona.

El aforo del Estadio de La Cartuja se divide en líneas generales en cuatro zonas principales:

Gol Norte (North Goal) & Gol Sur (South Goal): Situados directamente detrás de las porterías. Son las zonas más asequibles del estadio y ofrecen una experiencia vibrante, con una afición muy ruidosa. Los anfiteatros superiores (Segundo Anfiteatro) son las localidades más baratas del recinto. (Rango de precios: 20 €-50 €)

Fondo (East Stand): Recorre el lateral largo del campo opuesto a los túneles de jugadores y a los banquillos principales. Ofrece una gran perspectiva lateral de la acción, sin precios prémium. (Rango de precios: 45 €-80 €)

Preferencia (West/Main Stand): La principal grada del lateral largo, con los banquillos, los palcos corporativos y las zonas de prensa. (Rango de precios: 70 €-160 € o más)

Sigue el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio de La Cartuja

El Estadio de La Cartuja de Sevilla, inaugurado en 1999, es el cuarto estadio más grande de España y la capital andaluza de los grandes acontecimientos deportivos en campo neutral.

Ubicado en la histórica Isla de La Cartuja, este recinto de élite con capacidad para 70.000 espectadores ha evolucionado de un sueño olímpico infrautilizado a una arena de clase mundial destinada a albergar partidos del Mundial de la FIFA 2030.

A diferencia de la mayoría de los estadios icónicos de Europa, La Cartuja no se construyó para un club local concreto. En su lugar, pertenece a un comité encabezado por el gobierno andaluz. Acoge grandes finales coperas, partidos internacionales y legendarios conciertos de música.

Aunque La Cartuja no ha sido el hogar permanente de ningún club deportivo local, se convirtió en un salvavidas crucial para Real Betis, que actualmente utiliza el estadio como campo temporal mientras el Estadio Benito Villamarin se somete a una gran remodelación.

Momentos deportivos memorables en el Estadio de La Cartuja:

Final de la Copa de la UEFA (2003) : Conocida como la 'invasión pacífica', cerca de 80.000 aficionados escoceses viajaron a Sevilla para ver al Celtic enfrentarse al Porto de José Mourinho. El club portugués ganó un auténtico thriller por 3-2 en la prórroga, lo que supuso el primer gran triunfo europeo de Mourinho.

Récords del mundo de atletismo batidos : Justo después de su inauguración en 1999, el estadio acogió el Campeonato del Mundo de Atletismo. El legendario velocista estadounidense Michael Johnson destrozó el récord del mundo de 400 metros en la pista con un increíble tiempo de 43,18 segundos.

Los triunfos del tenis : En una brillante muestra de versatilidad, los trabajadores construyeron pistas temporales de tenis sobre tierra batida encima del césped y, animada por un atronador público local, España ganó de forma dramática dos finales de la Copa Davis (2004 y 2011).

Un hotel en las gradas: El complejo del estadio alberga en realidad un hotel de 4 estrellas llamado EXE Isla Cartuja. Varias de sus habitaciones están diseñadas con ventanas que dan directamente al terreno de juego, lo que permite a los huéspedes seguir los eventos desde la cama.

Récords y estadísticas de Real Betis

Fundado en 1907, Real Betis es famoso por su afición obrera ferozmente leal, su cultura apasionada y una de las rivalidades urbanas más intensas del fútbol español ('El Gran Derbi' contra Sevilla).

Palmarés del club y títulos destacados

LaLiga (Primera División) : 1 título (1934–35)

Copa del Rey (Copa de España) : 3 títulos (1976–77, 2004–05, 2021–22)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

Más goles: Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

El significado de Betis

El nombre 'Betis' procede de Baetis, que era el nombre romano antiguo del río Guadalquivir que pasa por Sevilla.

El significado de Balompié

A diferencia de casi todos los demás equipos españoles que usan la palabra fútbol, tomada del inglés, Betis usa la palabra española Balompié, compuesta literalmente de balón y pie.

La conexión escocesa

Las icónicas franjas verticales verdes y blancas llegaron a España de la mano de uno de los fundadores del club, Manuel Ramos Asencio. Mientras estudiaba en Escocia, vio jugar al Celtic, se enamoró de sus aros verdes y blancos y compró exactamente la misma tela. Transformó esos aros en líneas verticales para crear la imagen del Betis.



